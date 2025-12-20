Festival - Dịch Vụ Tour 0 đồng bùng nổ sức hút

Chỉ một tuần sau khi khởi động, Festival – Dịch vụ Tour 0 đồng của Du Lịch Việt đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ hiếm thấy, trở thành chương trình ưu đãi được săn đón hàng đầu dịp cuối năm. Lượng khách đến tư vấn trực tiếp, đăng ký trải nghiệm sự kiện và đặt tour online đều tăng vọt từng ngày, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ trước Tết Âm lịch 2026.

Đại diện Du Lịch Việt cho biết nhiều chỉ số tương tác đã “vượt trần dự báo”, từ vòng quay may mắn, lượt xem livestream cho đến số lượng tour được chốt chỉ trong vài ngày đầu. Nổi bật nhất là sự tham gia đông đảo của giới trẻ – nhóm khách luôn nhạy với ưu đãi và sẵn sàng đặt tour ngắn ngày, tour quốc tế gần.

Cover FB FESTIVAL - DỊCH VỤ TOUR 0 ĐỒNG

Ưu đãi lớn – minh bạch – lan tỏa mạnh

Sức hút của chương trình đến từ điểm mạnh khó cưỡng: giải thưởng thật – ưu đãi thật – trải nghiệm thật. Hình ảnh khách hàng trúng tour 0 đồng, nhận voucher trị giá cao hay khoảnh khắc vui mừng tại gian sự kiện liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ.

Nhiều du khách khẳng định họ tham gia ngay sau khi xem các buổi livestream công bố người trúng thưởng – một hình thức tương tác minh bạch, sôi động và tạo niềm tin. Chính điều này giúp Festival – Dịch vụ Tour 0 đồng trở thành chương trình ưu đãi hiếm có được cộng đồng đánh giá là “đáng trải nghiệm” trong mùa du lịch cao điểm.

Các tour quốc tế và tour Tết tăng tốc mạnh mẽ

Đặc biệt, các đường tour quốc tế như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đang ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ tăng vượt bậc. Song song đó, nhóm tour nội địa dịp Tết thu hút sự quan tâm sớm hơn thường lệ. Tâm lý muốn “giữ chỗ đẹp – giá tốt” khiến nhiều gia đình đặt tour trước để tránh tình trạng cháy chỗ quen thuộc mỗi dịp cận Tết.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, Du Lịch Việt cho biết đã chủ động mở thêm chỗ, tăng số lượng suất ưu đãi và kéo dài thời gian livestream tư vấn trực tuyến nhằm hỗ trợ khách hàng chọn lựa dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Kỳ vọng tiếp tục bứt phá đến cuối chiến dịch

Từ nay đến hết 31/01 – thời điểm khép lại Festival – dự báo lượng khách còn tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc tour du xuân và tour nước ngoài ngắn ngày. Với những tín hiệu khả quan ban đầu, Festival – Dịch vụ Tour 0 đồng đang được xem là chương trình nổi bật nhất mùa cuối năm, giữ vai trò “kích cầu dẫn dắt” và hứa hẹn tạo đà bứt phá cho mùa du lịch Tết 2026.