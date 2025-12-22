Ngày mai, Tiền Phong tổ chức Hội thảo 'Nghệ An: Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch'

TPO - Hội thảo khoa học “Nghệ An: Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch” được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực mới, đưa Nghệ An trở thành trung tâm văn hóa - du lịch của Bắc Trung bộ.

Ngày 23/12, tại Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch”.

Pano, áp phích về Hội thảo du lịch Nghệ An treo trên các tuyến đường lớn.

Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, tìm kiếm các giải pháp mang tính đột phá để đưa Nghệ An bứt phá, từng bước trở thành trung tâm văn hóa - du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 180 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; các chuyên gia kinh tế, du lịch hàng đầu; cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch - bất động sản - dịch vụ. Trong khuôn khổ hội thảo, dự kiến diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và một số doanh nghiệp.

Hội thảo khoa học “Nghệ An – Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch”.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho hội thảo đang diễn ra khẩn trương, tất bật. Tại khu vực tổ chức, công tác trang trí, âm thanh, ánh sáng được triển khai đồng bộ, bài bản. Hệ thống pano, backdrop mang đậm bản sắc xứ Nghệ với hình ảnh biển Cửa Lò, miền Tây sơn cước, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh… đang dần hoàn thiện, tạo nên không gian vừa hiện đại, vừa giàu chiều sâu văn hóa. Đội ngũ kỹ thuật liên tục chạy thử các phương án trình chiếu, kiểm tra thiết bị nhằm đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ, chuyên nghiệp.

Song song với công tác hậu cần, nội dung hội thảo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các tham luận, báo cáo được chọn lọc, cập nhật sát với thực tiễn phát triển du lịch hiện nay, tập trung vào những vấn đề “nóng” như chuyển đổi số, kinh tế trải nghiệm, liên kết vùng, phát triển du lịch xanh – bền vững… Ban tổ chức kỳ vọng các phiên thảo luận sẽ tạo nên nhiều góc nhìn đa chiều, gợi mở hướng đi mới cho du lịch Nghệ An giai đoạn tới.

Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, nơi diễn ra Hội thảo.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, hội thảo không chỉ là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương mà còn là cơ hội để lắng nghe ý kiến, đề xuất từ các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Qua đó, tạo thêm những “cú hích” quan trọng, góp phần đưa du lịch Nghệ An phát triển bền vững, chuyên nghiệp hơn. Hội thảo khoa học “Nghệ An – Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch” không chỉ là một sự kiện chuyên môn, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, quyết tâm khẳng định vị thế của du lịch Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.