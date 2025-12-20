Bất ngờ doanh thu du lịch Quảng Ngãi sau sáp nhập

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Ngọc
TPO - Năm nay, ngành du lịch Quảng Ngãi đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, tăng 38% so với năm 2024. Doanh thu ước đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 74%.

Ngày 20/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 5,2 triệu lượt khách, khách quốc tế đến Quảng Ngãi đạt khoảng 98.500 lượt, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Thu ngoại tệ từ hoạt động du lịch ước đạt 22 triệu USD, tăng 2,5 lần.

3153982533814231865-8069.jpg
Năm 2025 Quảng Ngãi đón 5,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.700 tỷ đồng.

Các điểm du lịch trong tỉnh tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Ở khu vực phía tây, các làng du lịch cộng đồng và khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành lựa chọn yêu thích của du khách nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc. Trong khi đó, vùng biển đảo phía đông như Lý Sơn, Sa Huỳnh, Mỹ Khê cũng thu hút khách nhờ lợi thế cảnh quan biển đảo, di sản văn hóa và ẩm thực đặc trưng.

Theo đánh giá của ngành chức năng, các điểm đến này không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá, gắn với thiên nhiên và văn hóa địa phương, đây là xu hướng đang được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

4048363251500233249-119.jpg
Các làng du lịch cộng đồng và khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành lựa chọn yêu thích của du khách nhờ khí hậu mát mẻ.

Bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, kết quả tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch tỉnh trong năm có nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc mở rộng không gian du lịch sau sáp nhập tỉnh đã tạo thêm dư địa phát triển, mang lại diện mạo mới và sức hút mới cho các điểm đến. Cùng với đó là hiệu quả từ các chính sách thu hút đầu tư, nâng tầm sản phẩm du lịch, tăng cường quảng bá và cải thiện hạ tầng giao thông, dịch vụ.

“Du lịch Quảng Ngãi đang từng bước khẳng định thương hiệu, tạo vị thế rõ nét hơn trên bản đồ du lịch khu vực. Đặc biệt, người dân ngày càng trở thành trung tâm của hoạt động du lịch, trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ, gìn giữ ẩm thực, lễ hội và nghề truyền thống. Điều này không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cộng đồng địa phương”, bà Trung nhấn mạnh.

2881704199758107232-2.jpg
Mùa hoa mai anh đào ở Măng Đen.

Theo bà Trung, thời gian tới, Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trọng tâm là hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng tại các khu vực trọng điểm như Lý Sơn, Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Măng Đen, Ngọc Linh; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng có sức cạnh tranh; đẩy mạnh chuyển đổi số và quảng bá trên các nền tảng số.

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Đây được xem là nền tảng quan trọng để du lịch Quảng Ngãi tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới.

Nguyễn Ngọc
