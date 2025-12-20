Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh 'check-in' điểm du lịch nổi tiếng Khánh Hòa

Dương Triều - Công Hướng - Huỳnh Thủy - Tiền Lê - Trương Định - Thái Lâm

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham quan Tháp Bà Po Nagar, tỉnh Khánh Hoà, ghi lại những khoảnh khắc lắng đọng giữa không gian di sản hàng nghìn năm tuổi, nơi chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp đương đại giao thoa.

VIDEO: Hoa hậu Hà Trúc Linh đi giữa di sản Tháp Bà Po Nagar.
tp-ha-truc-linhddt-9148.jpg
Trong khuôn khổ Hội thảo “Du lịch Khánh Hòa - Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế” do Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 19/12, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đi tham quan Tháp Bà Po Nagar (tỉnh Khánh Hoà). Chuyến trải nghiệm mang đến những khoảnh khắc lắng đọng trong không gian di sản văn hóa - tâm linh tiêu biểu của miền Trung.
tp-ha-truc-linhddt-9158.jpg
Xuất hiện trong không gian cổ kính của quần thể kiến trúc Chăm Pa, Hoa hậu Hà Trúc Linh lựa chọn phong thái giản dị, chậm rãi. Giữa những khối tháp gạch rêu phong tồn tại qua nhiều thế kỷ, người đẹp dành nhiều thời gian quan sát, lắng nghe và cảm nhận nhịp sống tín ngưỡng vẫn hiện diện nơi đây.
tp-ha-truc-linhddt-9365.jpg
Chia sẻ về cảm xúc, Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết: “Cảm giác đầu tiên của tôi là sự lắng lại, rất bình yên và thiêng liêng, như được chạm vào dòng chảy lịch sử rất xa xưa”. Theo cô, Tháp Bà Po Nagar mang một vẻ đẹp khác biệt so với nhiều điểm du lịch tâm linh quen thuộc. Đó là vẻ đẹp mộc mạc nhưng mạnh mẽ, không cầu kỳ, song càng ngắm càng bộc lộ chiều sâu văn hóa và tinh thần của người Chăm xưa.
ha-truc-linhddt-9186.jpg
ha-truc-linhddt-9190.jpg
Theo Hoa hậu Việt Nam 2024, Tháp Bà Po Nagar mang vẻ đẹp rất riêng so với nhiều điểm du lịch tâm linh khác. Không phô trương, không cầu kỳ, công trình để lại ấn tượng bởi sự mộc mạc nhưng mạnh mẽ, thể hiện rõ chiều sâu văn hóa và tinh thần của người Chăm xưa. “Càng ngắm càng thấy rõ về giá trị mà các thế hệ trước đã gìn giữ di sản”, Hà Trúc Linh nói.
tp-ha-truc-linhddt-9273.jpg
Những khoảnh khắc Hà Trúc Linh đứng lặng giữa không gian di tích tạo nên sự kết nối giữa con người hiện đại và công trình hàng nghìn năm tuổi. “Đứng trước công trình cổ kính, tôi thấy mình nhỏ bé hơn và hiểu rằng vẻ đẹp hiện đại chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng của lịch sử và di sản”, Hà Trúc Linh chia sẻ.
tp-ha-truc-linhimg-9376.jpg
Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, Hà Trúc Linh còn gửi gắm thông điệp tới giới trẻ về trách nhiệm gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Theo người đẹp, việc dành thời gian tìm hiểu, yêu và tự hào về di sản dân tộc chính là cách để mỗi người gìn giữ căn cước và nuôi dưỡng chiều sâu tinh thần trong cuộc sống hiện đại.
tp-ha-truc-linhddt-9236.jpg
tp-ha-truc-linhimgm3299.jpg
tp-ha-truc-linhimgm3320.jpg
Trong chuyến đi, Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng có dịp gặp gỡ và trao đổi với TS Alexander H. Kaufman - Cố vấn cấp cao của Global Standards, đồng thời là chuyên gia của UNDP, ILE và nhiều tổ chức quốc tế. TS Kaufman có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, nghiên cứu và triển khai các chương trình phát triển bền vững tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Việt Nam, Maldives, Ethiopia và Philippines.
tp-ha-truc-linhddt-9358.jpg
Cuộc trao đổi xoay quanh vai trò của di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững, cũng như cách kết nối các giá trị truyền thống với tư duy quản trị hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế. Theo Hà Trúc Linh, những chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế giúp cô có thêm góc nhìn sâu sắc hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ và những người có sức ảnh hưởng trong việc lan tỏa giá trị di sản.
tp-ha-truc-linhddt-9481.jpg
Từ trải nghiệm thực tế, Hoa hậu Hà Trúc Linh gửi gắm thông điệp tới giới trẻ về việc gìn giữ các giá trị văn hóa. Cô cho rằng, dành thời gian tìm hiểu, yêu và tự hào về di sản dân tộc chính là cách để mỗi người giữ gìn căn cước và nuôi dưỡng chiều sâu tinh thần trong cuộc sống hiện đại.
tp-ha-truc-linhddt-9457.jpg
tp-thap-baz7340351759834-b41b9ce35f26f3b421e5e80387c672d8.jpg
tp-ha-truc-linhddt-9273.jpg
Tháp Bà Po Nagar được xây dựng từ thế kỷ VIII đến XIII, là công trình tín ngưỡng quan trọng của người Chăm, hiện nay là điểm tham quan, hành hương thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
tp-ha-truc-linhddt-9500.jpg
Chuyến tham quan của Hoa hậu Hà Trúc Linh trong khuôn khổ hội thảo không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh di sản, mà còn nhấn mạnh vai trò của du lịch văn hóa trong chiến lược phát triển bền vững của Khánh Hòa.
tp-thap-baz7340351717729-3fd47461c4a2691c1629021c4d3efa5b.jpg
Đánh giá vai trò của Tháp Bà Po Nagar trong quảng bá hình ảnh địa phương, Hoa hậu Việt Nam 2024 cho rằng đây là biểu tượng đặc biệt của Nha Trang - Khánh Hòa. Di sản này không chỉ giúp du khách hiểu hơn về lịch sử và tín ngưỡng Chăm Pa, mà còn cho thấy vùng đất biển này sở hữu chiều sâu văn hóa đáng trân trọng, bên cạnh lợi thế du lịch biển đảo.
