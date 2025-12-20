Hoa hậu Hà Trúc Linh 'check-in' điểm du lịch nổi tiếng Khánh Hòa

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham quan Tháp Bà Po Nagar, tỉnh Khánh Hoà, ghi lại những khoảnh khắc lắng đọng giữa không gian di sản hàng nghìn năm tuổi, nơi chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp đương đại giao thoa.