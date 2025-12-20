Hoa hậu Hà Trúc Linh 'check-in' điểm du lịch nổi tiếng Khánh Hòa

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham quan Tháp Bà Po Nagar, tỉnh Khánh Hoà, ghi lại những khoảnh khắc lắng đọng giữa không gian di sản hàng nghìn năm tuổi, nơi chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp đương đại giao thoa.
Theo Hoa hậu Việt Nam 2024, Tháp Bà Po Nagar mang vẻ đẹp rất riêng so với nhiều điểm du lịch tâm linh khác. Không phô trương, không cầu kỳ, công trình để lại ấn tượng bởi sự mộc mạc nhưng mạnh mẽ, thể hiện rõ chiều sâu văn hóa và tinh thần của người Chăm xưa. “Càng ngắm càng thấy rõ về giá trị mà các thế hệ trước đã gìn giữ di sản”, Hà Trúc Linh nói.
Trong chuyến đi, Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng có dịp gặp gỡ và trao đổi với TS Alexander H. Kaufman - Cố vấn cấp cao của Global Standards, đồng thời là chuyên gia của UNDP, ILE và nhiều tổ chức quốc tế. TS Kaufman có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, nghiên cứu và triển khai các chương trình phát triển bền vững tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Việt Nam, Maldives, Ethiopia và Philippines.
Tháp Bà Po Nagar được xây dựng từ thế kỷ VIII đến XIII, là công trình tín ngưỡng quan trọng của người Chăm, hiện nay là điểm tham quan, hành hương thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Dương Triều - Công Hướng - Huỳnh Thủy - Tiền Lê - Trương Định - Thái Lâm