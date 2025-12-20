Lần đầu tiên Việt Nam có nền tảng dữ liệu quốc gia dành riêng cho du lịch

TPO - Lần đầu tiên Việt Nam công bố nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch, với sự đồng hành của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia. Hệ sinh thái Visit Vietnam là nơi bộ ngành, doanh nghiệp, địa phương đều có thể tham gia và được hưởng lợi.

Du khách được hưởng lợi

Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam ra mắt chiều 20/12 tại Hội thảo Visit Vietnam - Kết nối dữ liệu, kiến tạo tương lai du lịch tổ chức tại Phú Quốc.

Phiên bản phát triển bước đầu của Visit Vietnam giới thiệu cách nền tảng tiếp nhận, phân tích và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, dự kiến vận hành vào quý II/2026.

Visit Vietnam được phát triển dựa trên khung pháp lý và tiêu chuẩn dữ liệu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia ban hành, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đồng hành kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sun Group - cam kết đồng hành với các cơ quan quốc gia để vận hành Visit Vietnam.

Ông Nguyễn Đức Long - Trưởng ban chỉ đạo dự án Visit Vietnam - cho biết nhóm thực hiện đã nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quốc gia phát triển nền tảng du lịch thông minh, trong đó có Visit Korea (Hàn Quốc). Sau khi vận hành nền tảng, Visit Korea thúc đẩy lượng khách quốc tế tăng mạnh nhờ tính ưu việt, giúp nâng cao trải nghiệm của du khách.

Đối với du khách, đặc biệt là khách quốc tế khi đến Việt Nam, nền tảng Visit Vietnam cung cấp hệ thống thông tin liền mạch từ điểm đến, đặt tour, dịch vụ du lịch và thanh toán tiện lợi và thông suốt. Đặc biệt, du khách yên tâm với thông tin và sử dụng dịch vụ của các đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia nền tảng do đã được các cơ quan quốc gia xác thực và đảm bảo chất lượng.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, Visit Vietnam còn được phát triển như một trợ lý du lịch ảo, đồng hành xuyên suốt hành trình của du khách. AI Travel Assistant hỗ trợ du khách tạo lịch trình cá nhân hóa theo sở thích, thời gian và ngân sách, đặt dịch vụ lưu trú, vé tham quan, tour hoặc phương tiện di chuyển, quản lý toàn bộ lịch trình trong một giao diện thống nhất, tra cứu thông tin điểm đến theo thời gian thực, nhận cảnh báo về tình trạng đông đúc, thời tiết hoặc thay đổi tại điểm đến.

Quản trị du lịch bằng dữ liệu minh bạch

Visit Vietnam được thiết kế như một hạ tầng dữ liệu thống nhất, phục vụ đồng thời cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách. Tâm điểm của nền tảng là bản đồ dữ liệu du lịch thời gian thực, cho phép cơ quan quản lý theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách và nhận diện sớm các rủi ro vận hành.

Ở tầng dữ liệu chuyên sâu, Visit Vietnam phát triển bộ báo cáo phân tích thị trường dựa trên dữ liệu thời gian thực kết hợp với dữ liệu thanh toán quốc tế. Các báo cáo này giúp doanh nghiệp nhận diện thị trường có giá trị cao, xu hướng chi tiêu, biến động theo mùa vụ và hành vi của từng nhóm khách.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - đánh giá nền tảng Visit Vietnam có khả năng hiển thị “nhịp đập” của thị trường.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - nhận định, phiên bản Visit Vietnam dù đang trong giai đoạn phát triển bước đầu, nhưng đã cho thấy bức tranh tương lai rất rõ nét. Đó là nền tảng có khả năng hiển thị “nhịp đập” của thị trường theo thời gian thực - từ mật độ khách tại từng điểm đến, xu hướng tìm kiếm, lượng chi tiêu theo từng thị trường... từ đó hỗ trợ hiệu quả công tác dự báo thị trường, nâng cao chất lượng điểm đến và tối ưu vận hành doanh nghiệp.

“Visit Vietnam không chỉ là nền tảng dữ liệu. Đây là một bước chuyển trong tư duy phát triển, là cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai của ngành du lịch, một tương lai dựa trên dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Khi dữ liệu trở thành nền tảng, du lịch Việt Nam sẽ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút hiệu quả hơn các phân khúc khách có giá trị cao và tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực”, ông Phạm Văn Thủy nói.

Đại tá Hà Nam Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia - cho rằng đây là bước đi đầu tiên để ngành du lịch Việt Nam chuyển sang “quản trị theo dữ liệu” thay vì báo cáo, thống kê truyền thống, là thay đổi mang tính căn bản, tạo ra năng lực cạnh tranh dài hạn cho đất nước.

Công bố nền tảng dữ liệu quốc gia đầu tiên về du lịch Việt Nam.

“Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ Hiệp hội Dữ liệu quốc gia và doanh nghiệp hội viên tạo dựng môi trường an toàn, minh bạch để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như Sun Group phát huy năng lực và đóng góp giải pháp cho quốc gia. Chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên trong việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, nơi mỗi bộ ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương đều có thể tham gia và hưởng lợi”, ông Hà Nam Trung nhấn mạnh.

Ông Đặng Minh Trường - thành viên Hội đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sun Group - cho biết, là doanh nghiệp vận hành hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tại nhiều điểm đến trọng yếu trên cả nước, Sun Group hiểu rõ những thách thức khi dữ liệu còn phân tán. Điều đó thôi thúc Sun Group coi việc tham gia phát triển Visit Vietnam không chỉ là một nhiệm vụ công nghệ, mà là một trách nhiệm đối với ngành du lịch và đối với đất nước.

“Khi được hoàn thiện và vận hành chính thức, chúng tôi kỳ vọng Visit Vietnam sẽ tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt cho du lịch. Sun Group cam kết đồng hành với Chính phủ, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và các đối tác để phát triển Visit Vietnam trở thành một tài sản dữ liệu quốc gia, góp phần đưa du lịch Việt Nam bước vào một kỷ nguyên của dữ liệu, quản trị minh bạch và trải nghiệm du lịch bền vững”, ông Đặng Minh Trường nói.