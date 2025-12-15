Trao giải cho 100 bài dự thi 'Mối duyên với Trung Quốc của tôi'

Phát động vào ngày 11/11 và kết thúc vào ngày 30/11, trong 20 ngày, cuộc thi sáng tác và kể chuyện "Mối duyên với Trung Quốc của tôi" năm 2025 nhận được hơn 800 bài dự thi. Nhiều câu chuyện, góc nhìn, khoảnh khắc được thí sinh ghi lại bằng nhiều hình thức sáng tạo. Lễ trao giải diễn ra chiều 15/12 tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Các bài dự thi thể hiện mối liên kết tình cảm giữa tác giả với văn hóa, lịch sử và con người Trung Quốc, đồng thời cho thấy góc nhìn đa dạng, phản ánh thành tựu phát triển của Trung Quốc và kết quả hợp tác giữa hai nước.

Cuộc thi được tổ chức trong dấu mốc đáng nhớ - 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời là "Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung".

Bà Vũ Thanh Thủy - Trưởng ban tổ chức cuộc thi - phát biểu tại lễ trao giải.

Bà Vũ Thanh Thủy - Tổng Biên tập Thời báo VTV, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - khẳng định cuộc thi được khởi xướng như một cơ hội để mọi người chia sẻ những câu chuyện, ký ức, trải nghiệm và cảm xúc chân thật về đất nước, con người và văn hóa Trung Quốc.

"Trong chưa đầy ba tuần, hơn 800 tác phẩm đã gửi về. Điều khiến ban tổ chức ấn tượng và trân trọng không chỉ là số lượng, mà là chiều sâu cảm xúc trong từng bài viết, từng bức ảnh", bà Vũ Thanh Thủy nói.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội ấn tượng với nhiều tác phẩm sinh động.

Ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội - bày tỏ sự vui mừng về hơn 800 tác phẩm với nhiều hình thức phong phú, sinh động, chân thực, phản ánh những điều tác giả đã chứng kiến, cảm nhận và suy ngẫm.

"Có những câu chuyện bằng ngôn từ giàu cảm xúc, lay động lòng người, những tác phẩm nhiếp ảnh với góc nhìn độc đáo, cũng như các video ngắn sinh động, trực quan", ông Sơn nhận định.

TS. Trần Thị Thanh Mai - Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ Bác Nhã, Trưởng ban giám khảo - cho biết các bài dự thi là dòng cảm xúc mang tính liên thế hệ, tạo nên những lát cắt thời gian rất sinh động.

Một trong số các tác giả nhận giải nhất.

Chỉ trong chưa đầy ba tuần, hơn 800 tác phẩm gửi về cuộc thi.

Ban giám khảo chọn được 100 bài dự thi xuất sắc để trao giải, chia thành 10 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba và 40 giải khuyến khích. Cuộc thi góp phần thắt chặt sự gắn kết nhân văn, mở rộng hiểu biết, tăng cường tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

