Bất ngờ đặc cách cho họa sĩ sơn mài

TPO - Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - công bố đặc cách kết nạp họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang. Đây là một trong số hiếm hoi trường hợp hội viên trẻ được Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ động đặc cách kết nạp vào hội.

Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tổ chức ra mắt Không gian nghệ thuật đương đại “Chu Nhật Quang - Vóc thu” tại Sóc Sơn (Hà Nội), như lời tri ân gửi đến những người đã đồng hành trong suốt hành trình tạo nên thành công của hai triển lãm Dấu thiêng và Mùa Xuân Độc Lập.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - khẳng định Vóc thu cho thấy một Chu Nhật Quang can đảm, tự tin và có cá tính nghệ thuật rõ nét dù anh thuộc thế hệ 9X. Quang chính thức ra mắt công chúng bằng triển lãm cá nhân đầu tiên năm 2024 - Dấu thiêng, tại Hoàng thành Thăng Long.

Ông Nguyễn Thanh Tùng tặng bức tranh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập cho bà Đinh Thị Mai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư (thứ hai từ trái qua). Họa sĩ Chu Nhật Quang tặng tranh cho họa sĩ Lương Xuân Đoàn.

“Quang liều mạng khi chọn sơn mài để thể hiện ý tưởng về lịch sử, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không dễ một chút nào khi người trẻ lao vào đề tài lịch sử, di sản truyền thống của dân tộc, đặc biệt là sơn mài”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nhận định. Ông khích lệ Chu Nhật Quang tự tin bước tiếp trên con đường sáng tạo "cô độc".

Việc Chu Nhật Quang có điều kiện du học tại Mỹ chỉ là bước trang bị kiến thức hội họa, điều quan trọng hơn chính là sự kế thừa giá trị truyền thống từ gia đình, đặc biệt là từ người cha - NSƯT Chu Lượng - và những tìm tòi riêng trong quá trình sáng tác. Sau triển lãm cá nhân đầu tiên Dấu thiêng, Chu Nhật Quang mạnh dạn thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Anh lập kỷ lục Guinness thế giới về bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn cho biết sắp tới sẽ trao quyết định kết nạp hội viên cho Chu Nhật Quang.

“Đó là hành trình hết sức nhọc nhằn của Chu Nhật Quang và cộng sự. Điều đó chứng tỏ họa sĩ đủ tự tin, đủ tình yêu với lịch sử, văn hóa dân tộc để lựa chọn con đường gai góc. Người trẻ Việt của thế kỷ mới cần sự can đảm và liều lĩnh đó”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói. Trước đó Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương ghi nhận nỗ lực của Chu Nhật Quang.

Dịp này, hai bức sơn mài của Chu Nhật Quang được bán thành công. Bức Linh được mua với giá một tỷ đồng. Tĩnh hương được bán với giá 100.000 USD (gần 2,7 tỷ đồng).

“Giá trị không nằm ở con số. Điều quan trọng là tinh thần Việt Nam được lan tỏa”, họa sĩ Chu Nhật Quang nêu. Toàn bộ số tiền bán tranh được dành cho các dự án nghệ thuật cống hiến, chương trình hỗ trợ trẻ tự kỷ và dự án AI nhận diện sớm tự kỷ do gia đình họa sĩ triển khai.

Hai bức tranh được bán thành công để dành kinh phí cho các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng.

Linh tái hiện không gian linh thiêng với rồng Việt hiển linh được anh thực hiện trong hơn 8 tháng. Tĩnh hương mất hơn 2 năm để hoàn thành, riêng phần vóc làm trong 3 tháng. Mỗi lớp sơn phải “chín” trước khi được mài giũa, thử thách sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và kỹ thuật của người sáng tạo. Họa sĩ trẻ đã thuyết phục người mua ở tinh thần Việt hòa quyện với công nghệ hiện đại ứng dụng trên nền di sản sơn mài truyền thống.

Khẳng định không bị áp lực bởi kinh tế, chưa bao giờ phải vẽ tranh để bán, Chu Nhật Quang được tạo điều kiện làm nghệ thuật để thỏa niềm đam mê, tình yêu di sản và đặc biệt là để tri ân những thế hệ cha anh và đất nước.

Họa sĩ tiết lộ ấp ủ dự án bộ tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Trên hành trình sáng tạo, họa sĩ trẻ vẫn đau đáu với những hình thức thể nghiệm mới trên nền sơn mài truyền thống.