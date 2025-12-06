Dàn diễn viên 'Tử chiến trên không' và 'Mưa đỏ' ở rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu

TPO - Lễ khai mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng diễn ra tại Le Grand Rex - rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và là biểu tượng văn hóa của Paris. Thảm đỏ lễ khai mạc chào đón NSƯT Lê Vi, đạo diễn Đặng Thái Huyền, diễn viên Kaity Nguyễn, Tú Oanh, Hiếu Nguyễn, Bảo Định...

Dấu ấn không thể quên của điện ảnh Việt Nam

Lễ khai mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng diễn ra tại Le Grand Rex - rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và là biểu tượng văn hóa của Paris - Thủ đô nước Pháp vào tối 5/12 (rạng sáng 6/12 ở Việt Nam). Sự kiện được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Thảm đỏ buổi lễ khai mạc có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) Ngô Phương Lan, Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh EMLV (Pháp), Chủ tịch AVSE Global GS. Nguyễn Đức Khương, đại diện Cục Truyền thông CAND, các nhà làm phim, đạo diễn cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất, giới truyền thông của Việt Nam và quốc tế.

Thảm đỏ khai mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Pháp chào đón những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam.

Sự kiện thu hút hơn 2.700 khán giả đến từ 23 quốc gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa - nghệ thuật sôi động giữa công chúng Pháp, cộng đồng Việt và những người yêu điện ảnh Việt Nam tại châu Âu.

Ông Đinh Toàn Thắng - Đại sứ Việt Nam tại Pháp - cho biết Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris là sự kiện lớn, quan trọng và có ý nghĩa về văn hoá, nghệ thuật, điện ảnh. "Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là dấu ấn không thể quên trên con đường điện ảnh Việt Nam cũng như giao lưu Việt Pháp về điện ảnh và văn hoá nghệ thuật nói chung”, ông Đinh Toàn Thắng chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - bày tỏ niềm vui khi đây là sự kiện điện ảnh lớn đầu tiên của Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Paris.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ.

"Sự kiện được tổ chức đúng vào năm Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh và cũng đúng vào tháng 12, khi thế giới nhớ về 130 năm ngày anh em nhà Lumière khai sinh ra điện ảnh - môn nghệ thuật đã góp phần thay đổi lịch sử nhân loại, làm phong phú thế giới nội tâm và cuộc sống", TS. Ngô Phương Lan nêu.

Tâm điểm của đêm khai mạc là buổi công chiếu tác phẩm điện ảnh Tử chiến trên không. Đây là bộ phim được lựa chọn mở màn, đại diện cho dòng phim điện ảnh hành động được đầu tư công phu của điện ảnh Việt Nam, lấy cảm hứng từ vụ không tặc năm 1978.

Tử chiến trên không được chọn chiếu khai mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam.

Khán giả háo hức chờ xem 'Tử chiến trên không', 'Mưa đỏ'

Chia sẻ từ Pháp, diễn viên Hiếu Nguyễn bày tỏ niềm tự hào khi được tham dự sự kiện về điện ảnh lớn ở Pháp. Nam diễn viên cho biết không khí trong những ngày diễn ra tuần phim rất sôi động.

"Những tác phẩm Việt Nam nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mọi người từ nhiều nơi đổ về xem phim Việt, trong đó có nhiều kiều bào đang sinh sống tại nhiều quốc gia khác nhau. Điều này khiến tôi hạnh phúc vô cùng", diễn viên Hiếu Nguyễn nói.

Diễn viên Hiếu Nguyễn và dàn diễn viên của Tử chiến trên không sang Pháp, quảng bá điện ảnh Việt.

Nam diễn viên cho rằng sự kiện này là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng của điện ảnh Việt Nam hiện nay. "Nhiều khán giả quốc tế và cộng đồng người Việt tại Pháp nói lúc đầu họ không kỳ vọng nhiều, vì trước đây phim Việt thường bị đánh giá là chưa 'tới'. Nhưng khi xem xong, ai cũng bất ngờ vì phim quá hồi hộp và chân thật, đặc biệt là bối cảnh trên máy bay - một đề tài rất khó làm", diễn viên Hiếu Nguyễn cho biết.

Nhiều khán giả tại Pháp cũng chờ đợi để thưởng thức Tử chiến trên không và Mưa đỏ. “Khi xem Tử chiến trên không, mình cảm thấy tình yêu nước và tự hào dân tộc dâng lên mạnh mẽ. Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều tuần lễ điện ảnh như thế này tại Pháp, để thế giới thấy Việt Nam đang vươn mình đầy mạnh mẽ", bạn Hoàng Khánh - du học sinh Việt Nam tại Paris - cho biết.

﻿ ﻿ Rất đông khán giả có mặt tại rạp Le Grand Rex để thưởng thức điện ảnh Việt.

Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng diễn ra đến hết ngày 12/12, dự kiến đón tiếp khoảng 5.000 lượt khách với 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu được trình chiếu là các tác phẩm từng được lựa chọn và đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế lớn như Hawaii, Cannes, Busan, Berlin, Nantes... cũng như các giải thưởng cao của Việt Nam.

Danh sách chiếu phim dịp này bao gồm Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Bao giờ cho đến tháng Mười, Cánh đồng hoang, Chung cư, Tướng về hưu, Bi đừng sợ, Những đứa trẻ trong sương, Cu li không bao giờ khóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mưa trên cánh bướm, Tro tàn rực rỡ, Những con voi bên vệ đường, Song Lang...

Ngoài các buổi chiếu phim, Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris còn có triển lãm ảnh toàn cảnh về điện ảnh Việt Nam, các buổi giao lưu, tọa đàm với công chúng yêu phim và các nhà làm phim trẻ, hội thảo kết nối hợp tác điện ảnh Việt - Pháp.