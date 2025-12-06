Chiếu miễn phí 7 phim đặc sắc của điện ảnh châu Âu

TPO - Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam 2025 mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức miễn phí 7 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Ba Lan. Sự kiện do Cục Điện ảnh phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan thực hiện, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan.

Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2025 diễn ra ngày 5-9/12 tại TP Hà Nội và ngày 10-14/12 tại TPHCM. Lễ khai mạc tuần phim ở Hà Nội được tổ chức vào tối 5/12 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

Tuần phim năm nay do Cục Điện ảnh phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan thực hiện. Phát biểu khai mạc Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết tuần phim là hoạt động hợp tác quảng bá điện ảnh quan trọng được tổ chức hai năm một lần trong khuôn khổ hợp tác điện ảnh giữa hai nước Việt Nam - Ba Lan.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - phát biểu khai mạc Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam.

“Sự hợp tác về điện ảnh là cách quảng bá văn hóa hiệu quả và thiết thực giữa điện ảnh Việt Nam và Ba Lan. Điều này góp phần tạo nên sự gắn kết giữa những người làm điện ảnh và khán giả hai nước, qua đó tạo cảm hứng và động lực để điện ảnh Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng trong tình hình mới”, Cục trưởng Cục Điện ảnh nêu.

Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2025 cũng là một trong những hoạt động hướng tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân sâu rộng, hiệu quả, hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ba Lan lên tầm chiến lược trong tương lai gần, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

﻿ ﻿ Khán giả đến thưởng thức các tác phẩm điện ảnh Ba Lan.

Ông Piotr Gadzinowski - thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan - bày tỏ niềm vui khi phim đương đại Ba Lan được trình chiếu tại Việt Nam, gợi nhắc lại sự quan tâm đặc biệt mà các bộ phim Việt Nam nhận được khi chiếu tại Warsaw và Krakow năm ngoái.

“Năm nay, Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi chúng ta kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai quốc gia, hai dân tộc và hai nền văn hóa của chúng ta rất gần gũi nhau. Người Ba Lan và người Việt Nam đều quý trọng nền độc lập, yêu văn hóa dân tộc của mình, cũng như trân trọng lòng hiếu khách và mối quan hệ với các dân tộc khác. Chúng ta tự hào về quá khứ và di sản văn hóa của mình, cũng như cởi mở đón nhận những nền văn hóa khác”, ông Piotr Gadzinowski nêu.

Kẻ lạc bầy - tác phẩm chính kịch, hài hước nhẹ nhàng, ấm áp và giàu cảm xúc được chọn chiếu mở màn tuần phim.

Dịp này, khán giả Việt Nam được thưởng thức 7 tác phẩm điện ảnh đặc sắc đến từ Ba Lan. Trong đó có 6 phim truyện dài gồm Kẻ lạc bầy, Ngọn lửa hồi sinh, Kulej - Sau ánh hào quang, Khúc nhạc vinh quang, Câu chuyện kinh dị, Hành trình của chúng ta và phim ngắn Entropia.

Hai phim Entropia và Kẻ lạc bầy được chọn chiếu mở màn tuần phim. Entropia là phim ngắn của đạo diễn gốc Việt Anna Fam-Rieskaniemi. Phim được chiếu như sự ghi nhận ý nghĩa đối với đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hợp tác quốc tế giữa hai quốc gia.

Kẻ lạc bầy - tác phẩm chính kịch, hài hước nhẹ nhàng, ấm áp và giàu cảm xúc được chiếu sau Entropia. Phim là thông điệp sâu sắc về văn hóa với nội dung và cách kể chuyện dí dỏm về sợi dây gắn kết không thể tách rời giữa các thành viên trong một gia đình Ba Lan truyền thống trước những bước ngoặt thay đổi lớn trong cuộc đời.