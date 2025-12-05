Để giải cứu 'Quán Kỳ Nam'

TPO - Các chuyên gia và nhà sản xuất cho rằng dòng phim mang tính nghệ thuật cao, phim độc lập vẫn khó tiếp cận thị hiếu chung của khán giả. Đây cũng là lý do nhiều phim dù có chất lượng nghệ thuật cao dễ “lao đao” ở phòng vé. Việc này cũng xảy ra với dòng phim độc lập. Chuyên gia khẳng định để dòng độc lập, phim nghệ thuật sống khỏe ngoài rạp, bên cạnh nỗ lực của ê-kíp sản xuất còn cần chính sách hỗ trợ đặc biệt.

Doanh thu thấp, suất chiếu thưa thớt

Cuối tháng 11, phòng vé Việt chứng kiến màn đụng độ của hàng loạt tác phẩm từ nội địa đến quốc tế, giúp thị trường phim trong nước cực kỳ sôi động. Trong đó, Quán Kỳ Nam được những người yêu phim kỳ vọng khi quy tụ ê-kíp làm phim chuyên nghiệp, nổi tiếng.

Phim có sự xuất hiện của Liên Bỉnh Phát - nam chính xuất sắc nhất tại Kim Chung và Đỗ Hải Yến - nữ diễn viên được yêu thích sau thành công của Người Mỹ trầm lặng. Sự xuất hiện của hai diễn viên này được xem là bảo chứng cho chất lượng diễn xuất và sức hút đối với khán giả.

Bên cạnh đó, Quán Kỳ Nam cũng được đánh giá cao về chuyên môn khi đạt nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế. Trước khi công chiếu ở Việt Nam, Quán Kỳ Nam đã có hành trình quốc tế ấn tượng, góp mặt tại hàng loạt liên hoan phim lớn như Toronto, Busan, Bangkok, Hawaii và San Diego. Bộ phim liên tục nhận được phản hồi tích cực, được khen ngợi vì cảm xúc tinh tế, hình ảnh trau chuốt và cách kể chuyện mang dấu ấn riêng của điện ảnh Việt Nam.

Với những thành tích ấn tượng trên trường quốc tế, Quán Kỳ Nam được kỳ vọng chinh phục những người yêu phim Việt. Tuy nhiên, ngay trong tuần đầu công chiếu tại Việt Nam, ê-kíp làm phim Quán Kỳ Nam phải đối mặt với hiện thực trái ngược kỳ vọng. Phim ít được quan tâm, ra rạp với suất chiếu nhỏ giọt, doanh thu chỉ đạt trên 2 tỷ đồng. Doanh thu này được đánh giá là khiêm tốn so với chất lượng của phim.

Cụ thể trong ngày 3/12, phim thu hơn 57 triệu đồng với 573 vé/303 suất chiếu. Theo khảo sát của phóng viên tại các cụm rạp như CGV, Lotte, Beta… phần lớn lượng suất chiếu đang đổ dồn cho Zootopia 2, Phi vụ thế kỷ 3 - những phim dẫn đầu doanh thu phòng vé. Ngoài ra, Truy tìm Long Diên Hương vẫn duy trì sức hút với lượng vé bán ra ổn định.

Theo đó, tại các cụm rạp lớn Quán Kỳ Nam có suất chiếu khá thưa thớt, với khoảng 1-4 suất chiếu trong ngày. Trước tình trạng này, nhiều chuyên gia đồng loạt lên tiếng, kêu gọi khán giả ra rạp, tạo nên hiện tượng giải cứu chưa từng có tại rạp Việt.

Không chèn ép suất chiếu

Tại TP Hà Nội, Trung tâm chiếu phim Quốc gia là đơn vị có lịch chiếu Quán Kỳ Nam dày đặc nhất. Đơn vị này đã sắp xếp 7 suất chiếu/ngày cho Quán Kỳ Nam trải dài cả ngày. Bà Mạc Thị Thủy - Trưởng phòng Chiếu phim và trưng bày điện ảnh, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - cho biết số lượng khách xem Quán Kỳ Nam không quá đông nhưng vẫn đủ điều kiện duy trì suất chiếu, không phải hủy suất chiếu nào.

"Phim được sắp xếp chiếu vào tất cả khung giờ đẹp. Quán Kỳ Nam ra cùng thời điểm với Zootopia 2 - phim hoạt hình Disney đang được khán giả quan tâm, có thể vì số lượng phòng chiếu có hạn nên các rạp phải ưu tiên phục vụ nhu cầu của khán giả. Mặt khác, có thể nhiều khán giả vẫn chưa tiếp cận thông tin về phim Quán Kỳ Nam", bà Mạc Thị Thủy nêu.

Quán Kỳ Nam khó cạnh tranh suất chiếu với những phim "hot" như Zootopia 2, Phi vụ thế kỷ 3, Truy tìm Long Diên Hương...

Theo bà Mạc Thị Thủy, phim bắt đầu được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia từ 27/11 đến nay với 7 suất chiếu/ngày, lượng vé bán ra cũng tăng dần lên. "Với 7 suất chiếu/ngày, chúng tôi đã đáp ứng nhu cầu của khán giả với Quán Kỳ Nam, rạp vẫn đang theo sát tình hình bán vé, nếu lượng người quan tâm nhiều hơn trung tâm sẵn sàng tăng suất chiếu để phục vụ khán giả. Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều khán giả tiếp cận được Quán Kỳ Nam và không bỏ lỡ một tác phẩm điện ảnh có giá trị như vậy", bà Mạc Thị Thủy nêu.

Bà Trần Diệu Linh - đại diện CGV Việt Nam - khẳng định việc xếp suất chiếu đều có quy tắc rõ ràng và dựa theo nhu cầu thực tế của khán giả.

“Tất cả hệ thống rạp hiện nay tại Việt Nam đều có quy tắc xếp suất chiếu rõ ràng dựa theo nhu cầu thực tế của khán giả. Doanh thu bán vé trước là một trong những cơ sở chính để rạp xếp suất chiếu trong tuần đầu. Sau khi phim ra rạp chính thức, dựa vào sức mua của khán giả, rạp tiếp tục có sự điều chỉnh phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. Do vậy, đối với cả phim Việt và phim ngoại, số lượng suất chiếu sẽ phụ thuộc vào số lượng đặt vé thực tế của khán giả", bà Trần Diệu Linh thông tin.

Đại diện CGV Việt Nam bày tỏ mong muốn tác phẩm đặc sắc và giàu giá trị nghệ thuật như Quán Kỳ Nam nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả để phim có doanh thu tốt hơn, tạo động lực cho những nhà làm phim.

Làm thế nào để giải cứu "Quán Kỳ Nam"

Hiện tượng giải cứu Quán Kỳ Nam lần này cho thấy hiện thực các tác phẩm điện ảnh mang giá trị nghệ thuật cao vẫn khó tiếp cận khán giả. Đây cũng là tình trạng không hiếm gặp tại các nền điện ảnh phát triển trên thế giới.

Đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải cho rằng Quán Kỳ Nam mang đậm tính chất của dòng phim độc lập/tác giả - những tác phẩm dựa trên trải nghiệm cá nhân của nhà làm phim, thường tìm kiếm sự đổi mới và khác biệt trong ngôn ngữ cũng như cấu trúc điện ảnh.

"Quán Kỳ Nam đi sâu vào những cảm xúc, cảm giác tinh tế thường nhật, những rung cảm đời thường, tạo cảm giác để khán giả tận hưởng một tiết tấu chậm rãi, không quá nhấn mạnh vào mâu thuẫn, kịch tính không phát triển tới cực điểm... ", NSƯT Bùi Trung Hải nhận định.

Ông cho biết thêm trên thế giới dòng phim độc lập/tác giả đa dạng cả về mặt tiết tấu, nhịp độ cũng như cách phát triển kịch tính, nhân vật. Nhiều bộ phim thu hút lượng lớn khán giả, nhưng không hiếm phim gặp phải khó khăn khi tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, việc tiếp cận này còn phụ thuộc vào từng khu vực và thói quen thưởng thức của khán giả đối với phim độc lập/tác giả.

Tại Việt Nam, việc doanh thu phim không hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng đã được chuyên gia này nhắc đến nhiều lần. NSƯT Bùi Trung Hải cho rằng để phim Việt Nam ở giai đoạn này có doanh thu tốt còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chiến dịch truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, số suất chiếu, thời điểm giờ chiếu…

"Sự đa dạng trong phong cách, trong phương pháp làm phim là cần thiết để điện ảnh phát triển. Tôi cho rằng cần có sự phân biệt rõ ràng các phương pháp, quan niệm làm phim khác nhau như phim dòng chính và dòng phim độc lập, nhằm làm khán giả hiểu và nắm bắt được các phương pháp này. Điều này hướng tới sự phát triển lâu dài, hài hòa và hiệu quả hơn về nghệ thuật cũng như doanh thu của các dòng phim trong sự phát triển chung của điện ảnh nước nhà", NSƯT Bùi Trung Hải đề xuất.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc nhận định điện ảnh độc lập và điện ảnh tư nhân cần được nhìn nhận từ một góc độ công bằng hơn trong quá trình đánh giá. Theo đó, dòng phim độc lập, nghệ thuật góp phần tạo nên sự đa dạng về văn hóa và cách kể chuyện. Tuy nhiên, khi ra rạp phải cạnh tranh trực diện với các phim có nguồn lực truyền thông mạnh hơn là không tương xứng và thiếu công bằng.

"Trong bối cảnh đó, các tác phẩm độc lập rất cần được hỗ trợ, ít nhất trong khâu truyền thông và quảng bá, để có cơ hội tiếp cận nhiều khán giả hơn. Bởi nghệ thuật chỉ thực sự phát triển khi đảm bảo được sự đa dạng, và khán giả có quyền được tiếp cận những tác phẩm phong phú, khác biệt", nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc nêu.