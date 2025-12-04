Bê bối khiến showbiz năm 2025 rung chuyển

TPO - Văn hóa tẩy chay “cancel culture” tiếp tục tạo ra những cơn địa chấn trong ngành giải trí Hàn Quốc năm 2025. Hàng loạt scandal bùng nổ, nghệ sĩ bị tẩy chay, dự án lao đao, fan chia phe căng thẳng.

Loạt bê bối khiến những hợp đồng triệu đô suýt bị thổi bay

Làn sóng bài trừ một nhân vật nổi tiếng khi họ khiến công chúng phật lòng không thể không gọi tên Karina (aesspa). Chỉ một bài đăng Instagram khiến nữ thần tượng rơi vào khủng hoảng.

Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc (3/6), cô đăng ảnh mặc áo khoác đỏ in số “2”. Trang phục tưởng vô hại này lập tức bị diễn giải là ủng hộ ứng viên phe bảo thủ. Phản ứng dữ dội bùng lên, buộc SM Entertainment phải kích hoạt chế độ xử lý khủng hoảng.

Chiếc áo đỏ khiến Karina (aesspa) bị kêu gọi tẩy chay, suýt "bay" mất nhiều hợp đồng triệu đô.

Nhiều thương hiệu lớn như Converse Korea, Prada và Vita 500 được cho là đã tổ chức họp khẩn để đánh giá hậu quả tiềm ẩn từ vụ việc.

Karina sau đó nhanh chóng xóa ảnh và đăng lời xin lỗi nhưng hứng chịu chỉ trích dữ dội, cực đoan từ dư luận Hàn Quốc. Sự việc cho thấy mức độ soi xét mà giới thần tượng Hàn Quốc phải đối mặt mỗi mùa bầu cử. Ở các kỳ trước, nhiều nghệ sĩ từng bị chỉ trích chỉ vì lựa chọn màu trang phục, cử chỉ tay hay chú thích ảnh bị cho là gợi liên tưởng chính trị.

Thậm chí, họ vẫn có thể hứng phản ứng dữ dội từ những chi tiết rất nhỏ, như màu ốp điện thoại hay màu tóc trong ảnh chụp khi đi bầu cử. Càng gần ngày bỏ phiếu, ranh giới an toàn đối với người nổi tiếng càng trở nên mong manh khi bất kỳ bài đăng tưởng như vô hại nào cũng có thể nhanh chóng bị diễn giải theo chiều hướng chính trị.

Một trong những cú sốc lớn năm nay là tin đồn về mối quan hệ trong quá khứ giữa Kim Soo Hyun và nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành.

Kim Soo Hyun khốn cùng vì bê bối tình ái. Họp báo của nam diễn viên hồi tháng 3 là một trong những sự vụ gây chấn động Kbiz.

Bê bối nổ ra khiến nam diễn viên mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo, bị loại khỏi nhiều dự án chỉ trong vài ngày. Trong đó có chuỗi siêu thị Homeplus và các thương hiệu lớn khác. Tài tử thời gian qua cùng đội ngũ pháp lý tích cực bác bỏ các cáo buộc, nhưng danh tiếng vẫn chưa thể phục hồi. Theo khảo sát từ JoyNews24, Kim Soo Hyun được 110 chuyên gia trong ngành giải trí bầu là Nhân vật giải trí tệ nhất năm.

Cuộc chiến pháp lý làm chao đảo Kpop

Cuộc chiến pháp lý làm chao đảo Kpop vẫn là màn chạm trán giữa NewJeans đối đầu HYBE.

Từ cuối năm 2024, giữa HYBE và Min Hee Jin - cựu CEO Ador liên tục kiện tụng, tố nhau sai phạm trong quản trị lẫn đánh cắp sáng tạo.

Mâu thuẫn nội bộ trực tiếp đe dọa đến tương lai của NewJeans, nhóm nữ đang nổi đình nổi đám và cũng phơi bày những mối quan hệ quyền lực bất ổn trong tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Sau hơn một năm tranh chấp pháp lý, cả 5 thành viên NewJeans đã quyết định trở về công ty quản lý cũ. Trước đó, nhóm tìm cách chấm dứt hợp đồng, cáo buộc Ador thiếu khả năng bảo vệ nghệ sĩ và vi phạm thỏa thuận, đặc biệt sau khi Min Hee Jin bị HYBE miễn nhiệm vào năm 2024.

5 thành viên NewJeans.

Tòa án Seoul phán quyết hợp đồng giữa NewJeans và Ador vẫn có hiệu lực đến năm 2029, bác bỏ lập luận của nhóm về hành vi sai phạm của công ty. Hai thành viên Haerin và Hyein xác nhận trở lại Ador trước, ba thành viên còn lại cũng ra tuyên bố đồng thuận sau khi hoàn tất trao đổi nội bộ.

Trước phán quyết, NewJeans từng hoạt động độc lập với tên NJZ và dự định kháng cáo. Tuy nhiên, tòa cho rằng việc quảng bá dưới tên mới sẽ vi phạm điều khoản độc quyền của hợp đồng.

Trong một diễn biến khác, “Hợp đồng nô lệ” một lần nữa bị phanh phui khi Chen - Baekhyun - Xiumin tiếp tục cuộc chiến dài hơi với SM Entertainment để đòi minh bạch tiền thù lao và điều khoản hợp đồng. Vụ việc trở thành tâm điểm vì khơi lại những tranh cãi kéo dài nhiều năm về bất công trong ngành.

Tranh cãi chiếm dụng văn hóa

Nhóm nhạc nữ Kiss Of Life mất hơn 200.000 fan, phải xin lỗi sau khi vướng vào tranh cãi thiếu nhạy cảm về văn hóa và chủng tộc. Trong buổi livestream mừng sinh nhật Julie theo chủ đề old-school hip-hop, các thành viên sử dụng phụ kiện và kiểu tóc thường gắn với văn hoá hip-hop và cộng đồng người da đen như dây chuyền vàng cỡ lớn, búi tóc Bantu…

Khán giả cho rằng nhóm đang mô phỏng, chế nhạo văn hóa, củng cố những định kiến lỗi thời.

Công ty và các cô gái xin lỗi vì thiếu nhạy cảm nhưng tranh cãi bùng nổ khiến họ mất hơn 200.000 người theo dõi trên Instagram, giảm từ 3,7 triệu xuống còn 3,5 triệu.

Đây cũng không phải lần đầu nhóm bị chỉ trích liên quan đến vấn đề sắc tộc. Năm 2023, Julie đã phải xin lỗi khi đoạn video cũ cô hát bài Strange Clouds (2011) của rapper B.o.B resurfaced, trong đó có phần lời chứa từ ngữ miệt thị chủng tộc.

Nhiều nhóm Kpop, trong đó có BlackPink, bị đào lại loạt sự vụ liên quan đến việc sử dụng yếu tố văn hóa và ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc trong sản phẩm lẫn tại sự kiện quốc tế. Các clip ghi lại buổi thử giọng và đánh giá trước khi ra mắt BlackPink gây chú ý vì cách Jennie , Lisa và Rosé sử dụng từ ngữ thô tục.

Vụ bê bối cuối năm

Vụ việc ồn ào dịp cuối năm là sự kiện từ thiện ủng hộ bệnh nhân ung thư vú do W Korea tổ chức có nhiều người nổi tiếng tham dự như : V (BTS), Taeyang (BigBang), Jang Won Young (IVE), Karina (aespa), Byeon Woo Seok...

Tranh cãi bùng lên khi W Korea chỉ quyên góp chưa đến một triệu USD cho hoạt động từ thiện dù chương trình đã diễn ra nhiều năm. Trong khi đó, sự kiện lại thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ các thương hiệu và nhà tài trợ nhưng không đến tay các tổ chức hỗ trợ bệnh nhân.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dự buổi tiệc tai tiếng.

Tiệc năm 2025, ban tổ chức yêu cầu thần tượng tham gia các thử thách TikTok lệch tông, thiếu tinh tế với chủ đề của chương trình. Hàng loạt video chỉ là hình ảnh người nổi tiếng cười nói, nhảy múa, uống rượu, không ai nói về ung thư vú. Đỉnh điểm là W Korea mời Jay Park biểu diễn bài hát ca ngợi hình thể ngay tại sự kiện.

Vụ việc khiến các nghệ sĩ tham dự lẫn W Korea bị đối mặt với “cơn bão” chỉ trích. Dư luận đặt câu hỏi mục tiêu của họ là nâng cao nhận thức cộng đồng hay chỉ là sân khấu PR cho các thương hiệu xa xỉ. Khán giả phẫn nộ khi thấy thần tượng đang sống tách biệt, thờ ơ trước những vấn đề nhức nhối của xã hội.