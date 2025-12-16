Phá vỡ hình tượng tài phiệt

TPO - Nam chính trong “Dynamite Kiss” được khán giả yêu thích không chỉ vì ngoại hình điển trai, gia thế khủng, mà còn tinh tế, chu đáo. Nhân vật này được cho là phá vỡ hình tượng cao ngạo, độc đoán thường thấy của tài phiệt trong phim Hàn Quốc.

Chuyện tình yêu giữa đàn ông giàu có, điển trai và phụ nữ nghèo nhưng giàu lòng nhân ái từ lâu là mô típ quen thuộc trong dòng phim hài lãng mạn (com - rom) Hàn Quốc. Phát hành vào giữa tháng 11, Dynamite Kiss (Nụ hôn bùng nổ) cũng khởi đầu với thiết lập tương tự.

Trước khi lên sóng, phim không nhận được nhiều sự chú ý vì cốt truyện không mới mẻ, thậm chí khiến bộ phận khán giả chán ngán. Cặp diễn viên chính Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin dù có tiếng tăm, nhưng không phải những cái tên quá hot.

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy đến. Ngay sau khi phát hành, Dynamite Kiss được đón nhận nồng nhiệt không chỉ ở Hàn Quốc mà cả thị trường quốc tế. Phim nhanh chóng lọt top 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất của Netflix, rồi leo lên vị trí số 1 vào ngày 30/11 và giữ vững phong độ cho đến ngày 7/12 (số liệu thống kê mới nhất, Netflix chưa cập nhật).

Dynamite Kiss gây bão toàn cầu.

Trung tâm câu chuyện là mối tình giữa Ji Hyuk (Jang Ki Yong), người thừa kế tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, và Da Rim (Ahn Eun Jin), cô gái "quá lứa" chật vật tài chính.

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ trên đảo Jeju, cả hai bị đưa đẩy trở thành cặp đôi giả yêu nhau. Quá trình tiếp xúc khiến tình cảm dần nảy nở và chất xúc tác quan trọng là nụ hôn nóng bỏng. Chàng thiếu gia kiêu ngạo bị cô gái bình thường hấp dẫn lúc nào không hay.

Chuyện tình chưa kịp phát triển phải dừng lại đột ngột khi Da Rim phải trở về nhà vì hay tin mẹ bị ngã. Cô sau đó làm giả giấy tờ, từ độc thân thành phụ nữ có gia đình để xin việc. Điều cô không ngờ là tái ngộ Ji Hyuk trong buổi phỏng vấn xin việc.

Cô "đâm lao phải theo lao", tiếp tục lời nói dối bằng cách giả vờ đã kết hôn và có con. Điều này tạo ra cú sốc lớn cho Ji Hyuk vì anh tưởng mình là "kẻ thứ ba" chen chân vào gia đình người khác. Trong quá trình làm việc, anh phải giằng xé giữa tình cảm cá nhân và ý thức đạo đức.

Nội dung phim không có gì đặc biệt, lặp lại mô típ hoàng tử - Lọ Lem. Tuy nhiên, sức hút lớn nhất của Dynamite Kiss nằm ở nhân vật nam chính. Anh không giống hình mẫu tài phiệt (chaebol) truyền thống, tạo nên điểm khác biệt bằng sự nhạy cảm và cách tiếp cận các mối quan hệ đầy tinh tế, chu đáo - những phẩm chất phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong phim truyền hình Hàn Quốc đương đại và chạm tới cảm xúc khán giả ngày nay.

Nhà bình luận phim truyền hình Yun Suk Jin đánh giá trên The Korea Times: “Trong Dynamite Kiss, nam chính không chỉ giàu có mà còn nhạy cảm và quan tâm đến cảm xúc, nhu cầu của nữ chính. Không giống nhiều phim hài lãng mạn Hàn Quốc trước đây - nhân vật nam thường áp đảo mối quan hệ bằng việc phô bày quyền lực và tiền bạc, anh ấy không dựa vào tiền hay địa vị để chinh phục cô ấy. Thay vào đó, anh ưu tiên hạnh phúc của cô ấy lên hàng đầu và không ngần ngại đặt bản thân vào những tình huống khó khăn vì người yêu".

Ông Yun chỉ ra khán giả phản hồi tích cực trước sự tử tế của Ji Hyuk dành cho Da Rim, trong bối cảnh phân biệt giới tính là vấn đề nhức nhối ở Hàn Quốc trong thập niên 2020.

Hình tượng nam chính tài phiệt tử tế trong phim được đánh giá cao.

Dynamite Kiss hội tụ đầy đủ tình tiết quen thuộc của thể loại phim rom-com, từ yêu giả thành thật, thân phận bí mật đến những màn hòa giải cảm động. Tuy vậy, cách triển khai đánh mạnh vào "phản ứng hóa học" và cảm xúc giúp người xem không bị nhàn chán.

"Phản ứng hóa học giữa Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin chính là yếu tố hút khách của bộ phim. Mối quan hệ của họ được xây dựng một cách tự nhiên thông qua những khoảnh khắc nhỏ, âm thầm. Cốt truyện hôn nhân giả có thể đã trở nên lố bịch, nhưng bộ phim lại đặt cảm xúc đúng vào những chỗ khán giả không ngờ tới, biến các nhịp điệu dễ đoán thành điều thực sự gây ấn tượng", trang tin tức Mỹ ScreenRant nhận xét.

Trên mạng xã hội, khán giả Việt thích thú trước những phản ứng hài hước của Ji Hyuk khi hiểu nhầm bản thân yêu phụ nữ có gia đình. Anh còn được đặt cho biệt danh "tiểu tam hiểu chuyện nhất màn ảnh".

Cư dân mạng bình luận: "Nội dung ba xu nhưng nam, nữ chính diễn xuất bạc tỷ", "Cốt truyện sến nhưng vào tay diễn viên Hàn Quốc lại thành đỉnh cao", "Phim dễ thương, xem quắn quéo cả người", "Nam chính xuất sắc. Tiểu tam hiểu chuyện đến đau lòng", "Phim dễ thương lắm. Nam 9 (nói lái chữ 'chính') nhưng 10 điểm", "Lâu rồi mới xem được bộ phim rung động vì nam, nữ chính", "Chờ xem từng tập. Phim vừa hài vừa cưng"...