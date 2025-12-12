Taylor Swift bị chỉ trích

TPO - Taylor Swift có phát ngôn “dằn mặt” những người muốn cô từ bỏ sự nghiệp âm nhạc. Điều này khiến một bộ phận khán giả khó chịu và chĩa mũi nhọn vào cô.

Ngày 10/12, Taylor Swift làm khách mời trên chương trình trò chuyện đêm khuya The Late Show with Stephen Colbert để quảng bá cho bộ phim tài liệu, The End of an Era.

Siêu sao sinh năm 1989 xuất hiện yêu kiều trong chiếc váy nhung trễ vai màu đỏ tía của David Koma, kết hợp cùng đôi giày cao gót Aquazzura cùng chất liệu. Taylor tăng thêm độ sang chảnh bằng vòng cổ kim cương và hồng ngọc, vòng tay đá opal (ngọc mắt mèo) tinh tế. Page Six đánh giá vẻ ngoài mới nhất của Taylor phù hợp với phong cách showgirl (nữ nghệ sĩ biểu diễn sân khấu) mà cô theo đuổi trong album mới, The Life of a Showgirl.

Taylor Swift trò chuyện với Stephen Colbert. Ảnh: CBS

Trong chương trình, Taylor chia sẻ về khát vọng duy trì sự nghiệp dài lâu, đồng thời “dằn mặt” những người muốn cô từ bỏ khát vọng đó.

“Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở người khác là sự bền bỉ trong sự nghiệp, tình bạn và các mối quan hệ, làm thế nào để duy trì những điều tốt đẹp đó? Tôi nghĩ có những bộ phận trong xã hội trân trọng và ngưỡng mộ sự bền bỉ. Nhưng cũng có những người lại nghĩ, ‘Hãy nhường chỗ cho người khác! Cô không thể biến mất để chúng tôi có thể bàn luận về thời hoàng kim của cô sao?’. Tôi không muốn”, chủ nhân hit Fortnight nói.

Chia sẻ của Taylor Swift nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán giả trong trường quay. Tuy nhiên, phản ứng trên mạng xã hội lại chia rẽ hơn nhiều.

Nhiều người đánh giá Taylor Swift là hay than vãn, bất an và kém duyên. Họ còn chỉ trích cô vì thói quen phát hành nhiều phiên bản khác nhau mỗi lần ra mắt album mới. Gần đây nhất, Life of a Showgirl có tới 11 phiên bản CD.

Cư dân mạng bình luận: “Thật lòng mà nói, có bao giờ cô ấy thấy mệt vì cứ đóng vai nạn nhân hết lần này đến lần khác không?”, “Cô ta như đứa trẻ ăn vạ”,“Cô ta giống đứa trẻ chiếm chỗ xích đu ở sân chơi. Rõ ràng từ lâu cô ta không muốn thấy đồng nghiệp của mình thành công, đặc biệt nếu điều đó đồng nghĩa cô không thắng được gì. Tôi thấy buồn”, “Không ai khó chịu vì cô ta vẫn làm việc. Họ khó chịu vì cô ta cố tình tung ra vô số phiên bản và bản phối tầm thường để gian lận vị trí trên bảng xếp hạng, hầu như luôn làm thiệt thòi các nghệ sĩ nữ trẻ hơn”, “Không ai yêu cầu cô ngừng làm nhạc, họ chỉ muốn cô cho ra sản phẩm tử tế và để thành công đến một cách tự nhiên, thay vì tung hàng kém chất lượng rồi dùng mánh lới rẻ tiền để biến nó thành hit”, “Thật lòng mà nói, tôi chẳng quan tâm đến cô ta hay tham vọng của cô ta. Tôi chỉ thấy việc tung quá nhiều phiên bản của cùng một thứ nhảm nhí để moi từng xu của fan thật rẻ tiền và thiếu tôn trọng”, “Xét mức độ nổi tiếng của cô ta, kiểu than vãn này thật sự rất kém duyên”, “Mọi thứ đều toát lên sự bất an”…

Taylor Swift không muốn từ bỏ sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao. Ảnh: CBS.

Trước làn sóng phản đối, không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực thần tượng. Họ nhấn mạnh chia sẻ của Taylor không phải là than vãn, chỉ đơn giản thể hiện quyết tâm giữ lấy “vương miện” mà cô tạo ra.

Ngoài tranh cãi về phát ngôn, khán giả cũng có ý kiến về chiếc váy của Taylor. Nhiều người chê váy hở hang và không đẹp mắt.

Đây không phải lần đầu Taylor Swift tỏ rõ lập trường về sự nghiệp âm nhạc. Cô từng đưa ra bình luận tương tự khi đề cập đến tin đồn giải nghệ sau khi phát hành album The Life of a Showgirl và kết hôn với Travis Kelce.

Vào tháng 10, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Scott Mills, khi được hỏi có phải đó là album cuối cùng không, Taylor đáp: “Sao cơ? Không. Đó là điều xúc phạm đến mức gây ngỡ ngàng. Mọi người không kết hôn để có thể nghỉ việc. Tôi yêu người yêu của mình vì anh ấy yêu những gì tôi làm. Anh ấy yêu việc tôi cảm thấy hạnh phúc khi sáng tạo nghệ thuật và âm nhạc”.

Ở diễn biến khác trong chương trình của Stephen Colbert, Taylor Swift cho biết xuyên suốt chuyến lưu diễn The Eras Tour, không có gì cản trở cô lên sân khấu, ngay cả khi bị ốm.

“Tôi xác định ngay từ đầu tour rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải lên sân khấu. Đó không phải lựa chọn. Dù có bị cúm dạ dày, điều tôi gặp vài lần trong tour, mục tiêu của tôi là khán giả không bao giờ nhận ra điều đó. Tôi nghĩ điều đó cũng có nghĩa là có điều lớn lao hơn cả bản thân mình. Với tôi, trong chuyến lưu diễn đó đó, điều lớn lao ấy chính là những người đã dành dụm tiền bạc, sắp xếp lại lịch trình, chuẩn bị di chuyển, tổ chức tiệc tùng, làm trang phục, kết vòng tay tình bạn. Tôi buộc phải diễn!”, nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Phim tài liệu của The End of an Era phát hành ngày 12/12.