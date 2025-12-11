Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi sau 4 năm vẫn thất tình

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 4 năm ca khúc "Chỉ là không cùng nhau" tạo tiếng vang, Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi tái hợp trong bản ballad sở trường của cả hai nghệ sĩ.

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi vừa trở lại đường đua âm nhạc với MV Xem như. Đây là sản phẩm đánh dấu sự tái hợp của cả hai sau bản hit Chỉ là không cùng nhau. Với ca khúc nội dung tình yêu tan vỡ, khán giả nói vui sau bốn năm cả hai vẫn chưa hết thất tình.

Xem như là sáng tác của Trương Thảo Nhi. Ca khúc xuất hiện trong EP 7 ngày sau chia tay do nữ ca sĩ phát hành vào năm 2024. Theo chia sẻ từ ê-kíp, Tăng Phúc chủ động đề nghị Á quân Sing My Song cùng thực hiện MV cho ca khúc. Nam ca sĩ đánh giá cao sự thay đổi trong tư duy âm nhạc và cách viết của đồng nghiệp, từ đó quyết định thực hiện phiên bản song ca mới.

ttn-8.jpg
tp-ttn-9.jpg
Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi tái hợp sau 4 năm.

Chia sẻ về lý do lựa chọn một ca khúc đã được phát hành để làm mới, Tăng Phúc cho biết: “Tôi thích bài hát từ lần đầu nghe cùng Nhi, trước cả thời điểm cô ấy đưa bài hát vào EP mới. Vì nhiều lý do mà bài hát chưa thể chạm tới khán giả dù đây là ca khúc hay, thấy rõ sự tiến bộ, thay đổi về nhiều mặt trong tư duy âm nhạc và cảm xúc, cách viết của Nhi. Tôi đề nghị cả hai cùng thực hiện phiên bản mới cho bài hát Xem như. Lần đầu song ca bài hát, khán giả phản ứng tích cực, khiến cả hai muốn thực hiện dự án chỉn chu, ra mắt MV tặng mọi người. Ở thời điểm thị trường âm nhạc đang có nhiều ca khúc sôi động, rộn ràng cuối năm, bản ballad như thế này cũng là làn gió mới mang đến cảm xúc lạ. Tôi tin từ âm nhạc, mọi người sẽ nhìn thấy cách hát của cả hai đã có nhiều sự thay đổi”.

Trương Thảo Nhi cho biết thời gian qua cô có nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chiều sâu trong các sáng tác của cô.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Cuộc sống của tôi có nhiều đảo lộn khiến mình trầm lắng hơn. Tôi quay về với không gian sống của chính mình, thích vẽ tranh, sáng tác và tập thể thao nhiều. Có lẽ điều này khiến những ca khúc của tôi có chiều sâu về cảm xúc”.

Việc tái hợp sau bản hit lớn như Chỉ là không cùng nhau không khiến họ áp lực. Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi khẳng định họ giữ tâm thế thoải mái, không đặt nặng mục tiêu phải vượt qua cái bóng của sản phẩm cũ hay áp lực về lượt xem.

Xem như ra mắt ngay sau khi Tăng Phúc vừa ghi nhận cột mốc mới trong sự nghiệp. Nam ca sĩ đã giành chiến thắng tại hạng mục "Nghệ sĩ âm nhạc của năm" (Music Artist of The Year) trong khuôn khổ giải thưởng Male Icon Awards 2025. Đây là giải thưởng âm nhạc cá nhân đầu tiên của Tăng Phúc sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tại lễ trao giải, nam ca sĩ đã có những chia sẻ về giải thưởng đầu tiên: “Trước đây, tôi chưa bao giờ có cơ hội được đứng trên sân khấu để nhận bất kỳ giải thưởng nào dành cho cá nhân. Đây là lần đầu tôi có mặt trong đề cử Top 3 Music Artist of The year và may mắn giành chiến thắng. Đó là vinh dự rất to lớn. Tôi nghĩ giải thưởng là bước đệm để mình cố gắng nhiều hơn, vì đây là tình cảm rất lớn của khán giả để tôi đứng đây và nhận cúp".

Năm 2025 được xem là thời điểm hoạt động tích cực của Tăng Phúc. Bên cạnh việc ra mắt các sản phẩm âm nhạc và tổ chức chuỗi đêm diễn cá nhân, anh còn thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng phim hoạt hình Băng đảng quái kiệt 2 và tổ chức các buổi gặp gỡ người hâm mộ tại TPHCM và Hà Nội.

Trạch Dương
#Hợp tác âm nhạc Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi #Sự trở lại của ca khúc Xem như #Tái hợp sau thất tình #Ảnh hưởng cuộc sống cá nhân đến sáng tác #Giải thưởng Nghệ sĩ âm nhạc của năm 2025 #Phát hành EP 7 ngày sau chia tay #Thay đổi trong phong cách và cảm xúc ca hát #Chương trình biểu diễn và hoạt động nghệ thuật 2025 #Ảnh hưởng của cảm xúc đời sống đến âm nhạc #Sự tiến bộ trong tư duy sáng tác

Cùng chuyên mục