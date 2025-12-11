Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi sau 4 năm vẫn thất tình

TPO - Sau 4 năm ca khúc "Chỉ là không cùng nhau" tạo tiếng vang, Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi tái hợp trong bản ballad sở trường của cả hai nghệ sĩ.

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi vừa trở lại đường đua âm nhạc với MV Xem như. Đây là sản phẩm đánh dấu sự tái hợp của cả hai sau bản hit Chỉ là không cùng nhau. Với ca khúc nội dung tình yêu tan vỡ, khán giả nói vui sau bốn năm cả hai vẫn chưa hết thất tình.

Xem như là sáng tác của Trương Thảo Nhi. Ca khúc xuất hiện trong EP 7 ngày sau chia tay do nữ ca sĩ phát hành vào năm 2024. Theo chia sẻ từ ê-kíp, Tăng Phúc chủ động đề nghị Á quân Sing My Song cùng thực hiện MV cho ca khúc. Nam ca sĩ đánh giá cao sự thay đổi trong tư duy âm nhạc và cách viết của đồng nghiệp, từ đó quyết định thực hiện phiên bản song ca mới.

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi tái hợp sau 4 năm.

Chia sẻ về lý do lựa chọn một ca khúc đã được phát hành để làm mới, Tăng Phúc cho biết: “Tôi thích bài hát từ lần đầu nghe cùng Nhi, trước cả thời điểm cô ấy đưa bài hát vào EP mới. Vì nhiều lý do mà bài hát chưa thể chạm tới khán giả dù đây là ca khúc hay, thấy rõ sự tiến bộ, thay đổi về nhiều mặt trong tư duy âm nhạc và cảm xúc, cách viết của Nhi. Tôi đề nghị cả hai cùng thực hiện phiên bản mới cho bài hát Xem như. Lần đầu song ca bài hát, khán giả phản ứng tích cực, khiến cả hai muốn thực hiện dự án chỉn chu, ra mắt MV tặng mọi người. Ở thời điểm thị trường âm nhạc đang có nhiều ca khúc sôi động, rộn ràng cuối năm, bản ballad như thế này cũng là làn gió mới mang đến cảm xúc lạ. Tôi tin từ âm nhạc, mọi người sẽ nhìn thấy cách hát của cả hai đã có nhiều sự thay đổi”.

Trương Thảo Nhi cho biết thời gian qua cô có nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chiều sâu trong các sáng tác của cô.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Cuộc sống của tôi có nhiều đảo lộn khiến mình trầm lắng hơn. Tôi quay về với không gian sống của chính mình, thích vẽ tranh, sáng tác và tập thể thao nhiều. Có lẽ điều này khiến những ca khúc của tôi có chiều sâu về cảm xúc”.

Việc tái hợp sau bản hit lớn như Chỉ là không cùng nhau không khiến họ áp lực. Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi khẳng định họ giữ tâm thế thoải mái, không đặt nặng mục tiêu phải vượt qua cái bóng của sản phẩm cũ hay áp lực về lượt xem.

Xem như ra mắt ngay sau khi Tăng Phúc vừa ghi nhận cột mốc mới trong sự nghiệp. Nam ca sĩ đã giành chiến thắng tại hạng mục "Nghệ sĩ âm nhạc của năm" (Music Artist of The Year) trong khuôn khổ giải thưởng Male Icon Awards 2025. Đây là giải thưởng âm nhạc cá nhân đầu tiên của Tăng Phúc sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tại lễ trao giải, nam ca sĩ đã có những chia sẻ về giải thưởng đầu tiên: “Trước đây, tôi chưa bao giờ có cơ hội được đứng trên sân khấu để nhận bất kỳ giải thưởng nào dành cho cá nhân. Đây là lần đầu tôi có mặt trong đề cử Top 3 Music Artist of The year và may mắn giành chiến thắng. Đó là vinh dự rất to lớn. Tôi nghĩ giải thưởng là bước đệm để mình cố gắng nhiều hơn, vì đây là tình cảm rất lớn của khán giả để tôi đứng đây và nhận cúp".

Năm 2025 được xem là thời điểm hoạt động tích cực của Tăng Phúc. Bên cạnh việc ra mắt các sản phẩm âm nhạc và tổ chức chuỗi đêm diễn cá nhân, anh còn thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng phim hoạt hình Băng đảng quái kiệt 2 và tổ chức các buổi gặp gỡ người hâm mộ tại TPHCM và Hà Nội.