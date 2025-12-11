Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Hòa Minzy mang 'Bắc Bling' vào Đà Nẵng

Đỗ Quyên
TPO - Nhiều nghệ sĩ như Hieuthuhai, Hòa Minzy, Kay Trần, Tăng Duy Tân, Lyly… cùng góp mặt trong đêm nhạc F-City Concert: Futurise diễn ra tối 20/12 tại Đà Nẵng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy đăng tải lịch biểu diễn kín tháng 12. Đáng chú ý, cô xác nhận tham gia đêm nhạc F-City Concert: Futurise vào 20/12 tại Đà Nẵng.

Ngoài Hòa Minzy, chương trình quy tụ nhiều ca sĩ trẻ được yêu thích như Hieuthuhai, Tăng Duy Tân, Kay Trần, Lyly… cùng sự dẫn dắt của MC Hoàng Rapper và phần trình diễn EDM từ DJ Sunny.

F-City Concert: Futurise được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nghệ thuật, nơi những bản hit quen thuộc được tái hiện trong không gian sân khấu được đầu tư công phu.

Hòa Minzy đem đến những bản ballad làm nên tên tuổi như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, cùng phiên bản sân khấu của bản hit triệu lượt nghe Bắc Bling.

Hieuthuhai hứa hẹn mang đến màn trình diễn sôi động với các ca khúc Cua, Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Tăng Duy Tân - tác giả của nhiều ca khúc gây sốt - khuấy động không khí bằng Bên trên tầng lầu, Dạ vũ. Kay Trần thể hiện hai ca khúc Phía sau em, Ý em sao, trong khi Lyly đem đến 24h, Không sao mà em đây rồi.

kay-tran-9898-8392.jpg
tang-duy-tan.jpg
hieuthuhai.jpg
hoa-minzy.jpg
Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ trẻ được yêu thích như Hòa Minzy, Hieuthuhai, Tăng Duy Tân, Kay Trần, Lyly…

Điểm nhấn của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ trình diễn. Hệ thống ánh sáng, màn hình LED cùng hiệu ứng kỹ thuật số được thiết kế đồng bộ, biến mỗi tiết mục thành trải nghiệm thị giác đa chiều. Những bản hit quen thuộc được khoác lên diện mạo mới, mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa khác biệt.

Khán giả có thể chờ đợi những màn trình diễn cao trào, nơi nghệ sĩ không chỉ tái hiện ca khúc từng làm nên tên tuổi mà còn mang đến biến tấu mới mẻ. Sự kết hợp giữa âm nhạc quen thuộc và cách dàn dựng hiện đại hứa hẹn tạo nên đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc và năng lượng.

Theo ban tổ chức, lựa chọn dàn nghệ sĩ trẻ, đa dạng về phong cách nhằm phản ánh đúng tinh thần chủ đạo của chương trình: hiện đại, sáng tạo và gần gũi với thế hệ Gen Z.

“Các nghệ sĩ đại diện cho sắc màu âm nhạc khác nhau, nhưng đều mang chung năng lượng trẻ và sức lan tỏa mạnh mẽ. Chúng tôi mong khán giả không chỉ xem một đêm nhạc, mà còn thấy mình trong dòng chảy cảm xúc ấy”, đại diện BTC chia sẻ.

Đỗ Quyên
#Hòa Minzy #Hieuthuhai #F-City Concert #sự kiện âm nhạc #nghệ sĩ trẻ #đà nẵng #công nghệ biểu diễn

