Sự đàn bà của Văn Mai Hương

TPO - Văn Mai Hương đánh dấu sự trở lại với album phòng thu thứ năm "Giai nhân", tiếp tục bắt tay cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, kể lại hành trình cảm xúc của chính mình. Nhiều đồng nghiệp tấm tắc khen ngợi sự đàn bà của Văn Mai Hương trong album này.

Văn Mai Hương hát về chính mình

Văn Mai Hương trở lại với album phòng thu thứ 5 mang tên Giai nhân, tiếp tục đồng hành cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, đánh dấu bước chuyển mình sau Đại minh tinh.

Bước sang chương mới, nữ ca sĩ cho biết muốn kể câu chuyện của chính mình, những khúc quanh, những mất mát, những lần học cách yêu, cách buông bỏ và cả những cảm xúc xứng đáng được lưu giữ.

Văn Mai Hương giới thiệu dự án âm nhạc được nhiều khán giả.

“Giai nhân không chỉ là album, mà là tấm gương phản chiếu người phụ nữ trong tôi: mềm mại nhưng kiên định, tổn thương nhưng không gục ngã”, Văn Mai Hương cho hay.

9 ca khúc được giới thiệu bao gồm Bảo bối, Vườn hồng, Nhạc tình, Mỹ vị, Ướt lòng, Vùng xám, Món quà, Phong thanh, Khép màn được Hứa Kim Tuyền cùng dàn nhạc sĩ trẻ chấp bút từ những chiêm nghiệm trong chuyện tình cảm đã qua của chính Văn Mai Hương.

Phần âm nhạc đậm chất Á Đông và vẫn mang hơi thở hiện đại, khai thác các thể loại như Pop, City pop, Afrobeat, Bolero, Bossa nova …

Sự đàn bà của Văn Mai Hương

Tại sự kiện listening party hôm 10/12 tại TPHCM, album Giai nhân thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cùng các nghệ sĩ trong giới giải trí.

Là một trong số những người đầu tiên nghe trọn vẹn 9 ca khúc mới nhất của Văn Mai Hương, ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ: "Đồng nghiệp và khán giả sẽ rất thích sự đàn bà của Hương trong album này. Vocal của Hương đang ở thời điểm chín muồi, không còn đỉnh cao về mặt kỹ thuật thường thấy nữa mà ở đỉnh cao về mặt cảm xúc. Tôi nghe album và cảm thấy xúc động”.

Theo Tóc Tiên, cô phân vân để chọn ra bài hát mà mình thích nhất và gọi tên Phong thanh. Ca sĩ nhận xét bài hát này lạ ở ca từ, hoà âm phối khí và ở cả cách hát của Văn Mai Hương nữa.

Phong thanh thể hiện yếu tố Á Đông rõ nét trong album của nữ ca sĩ, gợi lên một nỗi buồn đẹp - man mác khi giai nhân làm bạn với nỗi nhớ sự cô đơn.

Về phía Chi Pu, cô vui vẻ tiết lộ Vườn hồng đứng thứ nhất trong lòng vì có sự kết hợp của cô cùng Văn Mai Hương. Bên cạnh đó, Chi Pu còn dành sự yêu thích ca khúc Vùng xám khi gắn với những câu chuyện rất đời.

Vùng xám đánh dấu sự tái hợp của Văn Mai Hương cùng Grey D sau thành công của Mưa tháng sáu cách đây 2 năm. Ca khúc như khoảnh trống giằng xé, mơ hồ của người phụ nữ với mối quan hệ bị nhấn chìm vào sự im lặng độc hại.

Là người đã theo dõi nhiều chặng hành trình phát triển sự nghiệp của đàn em, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khen ngợi Văn Mai Hương về việc rất đầu tư cho phần âm nhạc ở dự án lần này. Anh cũng dự đoán ca khúc Khép màn sớm trở thành hit mới của nữ ca sĩ.

Năm 2025 đánh dấu một năm có nhiều hoạt động nổi bật của Văn Mai Hương ở cả trong nước và quốc tế. Âm nhạc của nữ ca sĩ cũng phủ sóng rộng, cùng với album Giai nhân, cô liên tục góp mặt trong các sản phẩm âm nhạc mang đa dạng phong cách như Bước đi/Nán lại? (ft 2pillz), Ký ức của mẹ (OST Mang mẹ đi bỏ), it’s gon’ be alright (ft Negav)…