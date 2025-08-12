Chiến sĩ công an ở Điện Biên chăm nuôi hơn 20 em nhỏ

TPO - Ở một góc nhỏ vùng cao Điện Biên có hơn 20 đứa trẻ gọi anh là “bố” một cách đầy yêu thương, tự hào và biết ơn. Anh là đại úy Cà Văn Minh - người lính công an đang âm thầm viết nên một hành trình đặc biệt mang tên: Nuôi em.

Cuộc gặp đầy thương cảm

Cuộc đời mỗi con người có thể đổi hướng từ một khoảnh khắc nhỏ. Với đại úy Cà Văn Minh, khoảnh khắc đó là trong một chuyến công tác thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) tại bản Lùng Thàng 2 - một bản vùng sâu của xã Pa Ham, tỉnh Điện Biên.

Khi ấy, Đại uý Minh là Phó trưởng Công an xã Pa Ham. Anh vô tình bắt gặp một bé gái chỉ chừng 5 tuổi đang lúi húi pha gói mì tôm, đút cho đứa em nhỏ ăn trong ngôi nhà trống huơ trống hoác, không bóng người lớn. “Mình hỏi thì mới biết, bố các em đã mất, mẹ bỏ đi, 6 anh em sống lay lắt, tự nương tựa vào nhau. Lúc đó, mình không kìm nổi nước mắt,” anh Minh nhớ lại. Từ khoảnh khắc đó, đại úy Minh quyết định sẽ trở thành cha của những đứa trẻ bị bỏ lại. “Tôi tự nhủ, đã bắt đầu thì phải cố gắng duy trì. Các cháu còn bé, không có người chăm sóc, mình mà bỏ thì ai sẽ giúp?”, anh nói.

Mỗi tháng, đại úy Minh hỗ trợ cho mỗi em nhỏ suất quà trị giá 300.000 đồng.

Hành trình “nuôi em” của đại úy Minh có những khó khăn riêng. Nhiều chuyến đi anh tự thực hiện một mình. Quãng đường xa, địa bàn chia cắt, có tháng, anh phải dành một đến hai ngày cuối tuần để vừa trao quà, vừa thăm hỏi tình hình của từng cháu.

Kinh phí hỗ trợ chủ yếu do anh tự thu xếp từ đồng lương và khoản tiết kiệm của gia đình, một phần được đóng góp từ đồng đội cùng đơn vị. “Mình không nhận tiền mặt từ bên ngoài. Nếu có ai giúp, mình chỉ xin thêm nhu yếu phẩm, sách vở, áo ấm cho các cháu. Mỗi tháng, đều đặn, mình tới thăm các con, dõi theo chuyện học hành, dạy các cháu sống tử tế", đại úy Minh nói.

Hơn 3 năm qua, số “con” của anh đã lên đến 22 em nhỏ tại 3 xã: Nậm Nèn, Pa Ham và Tuần Giáo, trong đó có 4 trẻ khuyết tật, 16 trẻ mồ côi, phần lớn dưới 18 tuổi. "Việc nuôi em với mình là động lực chứ không phải áp lực. Giúp được các cháu khiến mình tăng thêm quyết tâm để quản lý tài chính, công việc, thời gian một cách khoa học để mọi thứ cân bằng", anh Minh nói.

Trong mắt người dân xã Pa Ham, anh Minh là một cán bộ luôn tâm huyết, nhiệt tình giúp đỡ bà con.

Không giàu vật chất nhưng đủ đầy tình thương

Hiện nay, dù công việc bận rộn tại Phòng An ninh bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, nhưng anh Minh vẫn đều đặn di chuyển hàng chục cây số để đến bên các con. "Trước kia, mình còn công tác ở công an xã thì cuối tuần hay có chuyến đi công tác qua thường mua đồ ăn khô, mì tôm, cá khô và quần áo cho các cháu. Còn hiện tại, sau khi chuyển công tác lên Công an tỉnh, mình trao quà theo định kỳ hàng tháng. Mỗi tháng hỗ trợ mỗi cháu 1 suất quà 300.000 đồng vào ngày 15 - 20 hằng tháng", anh Minh cho biết.

Tính đến hiện tại, anh Minh đang hỗ trợ 22 em nhỏ tại 3 xã Pa Ham, Nậm Nèn và Tuần Giáo.

Có em ốm, anh thức trắng đêm túc trực. Có em đi học xa, anh chủ động xin trường lớp, mua sách vở, tìm học bổng. “Tôi không giàu tiền bạc, nhưng tôi có tình thương. Chỉ cần các con không bị bỏ lại phía sau, thì tôi còn đi tiếp", anh Minh nói.

Cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp, nhiều đồng đội, bạn bè đã tự nguyện đồng hành. Người góp quyển sách, bộ quần áo, người tặng hộp sữa, thùng mì. Nhờ đó, hành trình "nuôi em" của anh giờ đây không đơn độc, mà trở thành một chuỗi hành động giàu tính cộng đồng, thấm đẫm tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Anh Minh luôn mong muốn các em được lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Điều ước lớn nhất của đại úy Minh là các em có một gia đình đầm ấm, được yêu thương, chăm sóc, có cuộc sống ổn định. “Mình chỉ mong các cháu có thể học hành đến nơi đến chốn, sau này trở thành người có ích.”

Thiếu tá Tòng Văn Nim - nguyên Trưởng Công an xã Pa Ham, chia sẻ: “Đồng chí Minh là người rất tâm huyết với công việc, có trách nhiệm với bà con và rất uy tín trong cộng đồng. Việc làm của đồng chí thể hiện rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân”.