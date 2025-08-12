Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Chiến sĩ công an ở Điện Biên chăm nuôi hơn 20 em nhỏ

Hải Đường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ở một góc nhỏ vùng cao Điện Biên có hơn 20 đứa trẻ gọi anh là “bố” một cách đầy yêu thương, tự hào và biết ơn. Anh là đại úy Cà Văn Minh - người lính công an đang âm thầm viết nên một hành trình đặc biệt mang tên: Nuôi em.

Cuộc gặp đầy thương cảm

Cuộc đời mỗi con người có thể đổi hướng từ một khoảnh khắc nhỏ. Với đại úy Cà Văn Minh, khoảnh khắc đó là trong một chuyến công tác thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) tại bản Lùng Thàng 2 - một bản vùng sâu của xã Pa Ham, tỉnh Điện Biên.

Khi ấy, Đại uý Minh là Phó trưởng Công an xã Pa Ham. Anh vô tình bắt gặp một bé gái chỉ chừng 5 tuổi đang lúi húi pha gói mì tôm, đút cho đứa em nhỏ ăn trong ngôi nhà trống huơ trống hoác, không bóng người lớn. “Mình hỏi thì mới biết, bố các em đã mất, mẹ bỏ đi, 6 anh em sống lay lắt, tự nương tựa vào nhau. Lúc đó, mình không kìm nổi nước mắt,” anh Minh nhớ lại. Từ khoảnh khắc đó, đại úy Minh quyết định sẽ trở thành cha của những đứa trẻ bị bỏ lại. “Tôi tự nhủ, đã bắt đầu thì phải cố gắng duy trì. Các cháu còn bé, không có người chăm sóc, mình mà bỏ thì ai sẽ giúp?”, anh nói.

ca-van-minh.jpg
Mỗi tháng, đại úy Minh hỗ trợ cho mỗi em nhỏ suất quà trị giá 300.000 đồng.

Hành trình “nuôi em” của đại úy Minh có những khó khăn riêng. Nhiều chuyến đi anh tự thực hiện một mình. Quãng đường xa, địa bàn chia cắt, có tháng, anh phải dành một đến hai ngày cuối tuần để vừa trao quà, vừa thăm hỏi tình hình của từng cháu.

Kinh phí hỗ trợ chủ yếu do anh tự thu xếp từ đồng lương và khoản tiết kiệm của gia đình, một phần được đóng góp từ đồng đội cùng đơn vị. “Mình không nhận tiền mặt từ bên ngoài. Nếu có ai giúp, mình chỉ xin thêm nhu yếu phẩm, sách vở, áo ấm cho các cháu. Mỗi tháng, đều đặn, mình tới thăm các con, dõi theo chuyện học hành, dạy các cháu sống tử tế", đại úy Minh nói.

Hơn 3 năm qua, số “con” của anh đã lên đến 22 em nhỏ tại 3 xã: Nậm Nèn, Pa Ham và Tuần Giáo, trong đó có 4 trẻ khuyết tật, 16 trẻ mồ côi, phần lớn dưới 18 tuổi. "Việc nuôi em với mình là động lực chứ không phải áp lực. Giúp được các cháu khiến mình tăng thêm quyết tâm để quản lý tài chính, công việc, thời gian một cách khoa học để mọi thứ cân bằng", anh Minh nói.

anh-man-hinh-2025-08-07-luc-155821.png
Trong mắt người dân xã Pa Ham, anh Minh là một cán bộ luôn tâm huyết, nhiệt tình giúp đỡ bà con.

Không giàu vật chất nhưng đủ đầy tình thương

Hiện nay, dù công việc bận rộn tại Phòng An ninh bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, nhưng anh Minh vẫn đều đặn di chuyển hàng chục cây số để đến bên các con. "Trước kia, mình còn công tác ở công an xã thì cuối tuần hay có chuyến đi công tác qua thường mua đồ ăn khô, mì tôm, cá khô và quần áo cho các cháu. Còn hiện tại, sau khi chuyển công tác lên Công an tỉnh, mình trao quà theo định kỳ hàng tháng. Mỗi tháng hỗ trợ mỗi cháu 1 suất quà 300.000 đồng vào ngày 15 - 20 hằng tháng", anh Minh cho biết.

anh-man-hinh-2025-08-07-luc-155928.png
Tính đến hiện tại, anh Minh đang hỗ trợ 22 em nhỏ tại 3 xã Pa Ham, Nậm Nèn và Tuần Giáo.

Có em ốm, anh thức trắng đêm túc trực. Có em đi học xa, anh chủ động xin trường lớp, mua sách vở, tìm học bổng. “Tôi không giàu tiền bạc, nhưng tôi có tình thương. Chỉ cần các con không bị bỏ lại phía sau, thì tôi còn đi tiếp", anh Minh nói.

Cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp, nhiều đồng đội, bạn bè đã tự nguyện đồng hành. Người góp quyển sách, bộ quần áo, người tặng hộp sữa, thùng mì. Nhờ đó, hành trình "nuôi em" của anh giờ đây không đơn độc, mà trở thành một chuỗi hành động giàu tính cộng đồng, thấm đẫm tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

anh-man-hinh-2025-08-07-luc-155909.png
Anh Minh luôn mong muốn các em được lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Điều ước lớn nhất của đại úy Minh là các em có một gia đình đầm ấm, được yêu thương, chăm sóc, có cuộc sống ổn định. “Mình chỉ mong các cháu có thể học hành đến nơi đến chốn, sau này trở thành người có ích.”

Thiếu tá Tòng Văn Nim - nguyên Trưởng Công an xã Pa Ham, chia sẻ: “Đồng chí Minh là người rất tâm huyết với công việc, có trách nhiệm với bà con và rất uy tín trong cộng đồng. Việc làm của đồng chí thể hiện rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân”.

Em Vừ A Phình, một trong những đứa trẻ được anh Minh nuôi dưỡng từ nhỏ, xúc động nói: “Cảm ơn chú Minh đã giúp em rất nhiều trong cuộc sống. Chú giống như bố của em. Không có chú Minh thì em không biết làm sao nữa".

Hải Đường
#Điện Biên #Công an Điện Biên #tấm lòng nhân ái #nhân ái #công an nhân dân #tấm gương #Đại úy Cà Văn Minh #nghĩa cử cao đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục