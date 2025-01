Gặp gỡ thanh niên sống đẹp, đam mê làm thiện nguyện

TPO - Những năm qua, anh Lê Trần Anh Hùng miệt mài cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, anh Hùng lặng thầm tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.

Đổi mới, sáng tạo trong chuyên môn

Anh Lê Trần Anh Hùng (SN 1993) đang làm Chủ nhiệm CLB Cán bộ Đoàn (Học viện Chính trị khu vực IV), Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau. Với sự sáng tạo, đổi mới không ngừng và những đóng góp của mình, anh Lê Trần Anh Hùng đã xuất sắc nhận được Giải thưởng Cán bộ, Công chức, Viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2024.

Anh Hùng chia sẻ: “Thời điểm năm 2019, cụm từ "khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" còn là khái niệm khá mới mẻ đối với bản thân. Hầu hết các thông tin liên quan đều phải tự tìm tòi nghiên cứu học hỏi từ những người đi trước, từ các tỉnh bạn, từ các nguồn thông tin trên Internet của các quốc gia đi đầu về khởi nghiệp như Israel, Mỹ, Hà Lan, Singapore,...”.

Vào thời điểm đó, anh đã sớm thực hiện hóa những ý tưởng được cho là táo bạo. Anh chính thức bắt tay vào việc xây dựng và cụ thể hóa các sáng kiến như: Xây dựng cơ sở dữ liệu 3D các điểm du lịch Cà Mau bằng công nghệ thực tế ảo; xây dựng không gian Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau; chuỗi sự kiện Khởi nghiệp CamaUP’; chuỗi sự kiện Startup Talkshow; bức thư gửi lại người đang sống,...

Và đây cũng chính là lúc mà sự “liều lĩnh” bắt đầu được anh Hùng thể hiện khi dám ngỏ lời mời và những nhân vật có tầm, nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công - Doanh nhân Đặng Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng trường FPT - Hoàng Nam Tiến, Shark Phạm Thanh Hưng, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’hen Niê,…

Các dự án khởi nghiệp do anh Hùng và cộng sự hỗ trợ thực hiện đã gặt hái được những thành công đáng kể, đặc biệt sự kiện Startup Cà Mau đã đạt dấu ấn vượt bậc khi 4 năm liên tiếp đạt giải Nhất của cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL qua các năm 2020, 2021, 2022 và 2023.

Song song đó, để quảng bá du lịch Cà Mau, anh Hùng tiếp tục triển khai những ý tưởng độc đáo và đầy tính thú vị. Mở đầu bằng việc dùng âm nhạc quảng bá du lịch. MV “Cà Mau đâu xa” là tác phẩm âm nhạc quảng bá du lịch Cà Mau trên nền nhạc Rap được thực hiện bởi anh Hùng và một nhóm bạn trẻ.

Xuyên suốt MV là toàn bộ hình ảnh về ẩm thực, điểm đến, con người Cà Mau và lần đầu tiên bài nhạc Rap được chọn là bài hát mở màn cho đêm khai mạc Festival Tôm Cà Mau 2023.

Tiếp nối thành công, may mắn đã mỉm cười khi phim ngắn “Khám phá Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau” do anh sản xuất đã xuất sắc vượt qua gần 300 tác phẩm trong nước và Quốc tế để được vinh danh tại Liên hoan phim Quốc Tế Châu Á do Đại sứ quán Mỹ và Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức. Đây chính là tín hiệu cực kỳ tốt trong việc truyền thông và quảng bá Du lịch tỉnh nhà.

Đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương

Không chỉ làm tốt chuyên môn, anh Hùng còn đam mê làm thiện nguyện. Khơi nguồn cho dòng chảy nhân ái chính là "Quỹ hỗ trợ cắp sách đến trường" mà anh Hùng vận động, rồi tiếp đến là một loạt những hoạt động khác mà nổi bật trong số đó là dự án “Cho em”.

Tính đến nay, anh đã và đang thực hiện hơn 16 dự án cộng đồng, hơn 100 chương trình, chiến dịch ở các lĩnh vực văn hóa – giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với tổng kinh phí gần 5 tỉ đồng.

Qua đó, hỗ trợ hơn 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được ăn ngon, được tiếp cận với sách, truyện, xây dựng thói quen đọc sách, được tặng quà, học bổng cắp sách đến trường. Thu gom và xử lý hơn 27 tấn rác thải, trong đó có hơn 10 tấn là rác thải nhựa và số còn lại là rác thải sinh hoạt.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 anh đã hỗ trợ hơn 20.000 lao động được bố trí chỗ ăn ở yên tâm phòng chống dịch, 50.000 người được thụ hưởng các trang thiết bị y tế cơ bản hỗ trợ phòng, chống dịch; hơn 15 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm được trao tặng cho người dân khó khăn, yếu thế thông qua các dự án, chiến dịch.

Chính vì sự góp sức không ngại gian khó của mình cho cộng đồng, năm 2023 anh Lê Trần Anh Hùng đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực hoạt động xã hội và được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng liên tiếp hai năm 2023 và 2024.

Không chỉ tự hoàn thiện mình trong chuyên môn, anh Lê Trần Anh Hùng còn không ngừng đóng góp sức trẻ, tình yêu quê hương để góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Cà Mau sâu rộng hơn.

Ngoài các thành tích nêu trên, anh Lê Trần Anh Hùng còn nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2022, 2023, 2024; Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam năm 2023, 2024; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau năm 2020, 2022, 2024; Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Cà Mau năm 2024; Giải thưởng Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023; Thanh niên sống đẹp tỉnh Cà Mau năm 2023,…