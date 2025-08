Gặp đại uý công an điển trai, gây sốt ở chương trình Chiến sĩ quả cảm

TPO - Đại úy Lê Trung Dũng - Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Sơn La đã trở thành cái tên “gây sốt” khi xuất hiện trong tập 2 chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm. Phía sau những tràng pháo tay và hàng triệu lượt chia sẻ trên mạng xã hội là hành trình không ngại hiểm nguy của người lính cứu hỏa đã bao lần đối mặt với ranh giới sinh tử.

Đại úy Lê Trung Dũng hiện là Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), công an tỉnh Sơn La. Anh là một trong ba cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện trong chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm. Trong hơn 16 năm công tác trong lĩnh vực PCCC và CNCH, Đại úy Lê Trung Dũng đã tham gia nhiều vụ việc phức tạp, phối hợp với đồng đội thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đặc thù về địa hình, thời tiết và thời gian.

Phía sau ánh đèn

Vào đêm 21/2, tại Km235+100 Quốc lộ 6, (địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu cũ), tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách biển kiểm soát 26F-009.08 và tổ hợp xe đầu kéo biển kiểm soát 36C-095.93. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong và 9 người bị thương.

Đại uý Lê Trung Dũng (mặc cảnh phục ngồi trên xe) cùng đồng đội tham gia công tác cứu nạn cứu hộ trong vụ tai nạn giao thông xảy ra đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại úy Dũng cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã di chuyển quãng đường gần 70 km từ huyện Mai Sơn đến hiện trường để phối hợp cứu nạn. Trong đêm, việc tiếp cận, tìm kiếm nạn nhân được tiến hành dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thiếu sáng, gấp rút về thời gian.

Chỉ vài ngày sau, ngày 24/2, tại Km445+400 Quốc lộ 37 (đèo Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên), lực lượng chức năng nhận tin báo một xe đầu kéo rơi xuống vực sâu. Xe mang biển kiểm soát 47H-018.62, kéo theo rơ-moóc 47R-005.62, rơi xuống ta luy âm, cách mặt đường khoảng 200m.

Đại úy Dũng tiếp tục tham gia nhiệm vụ cùng các lực lượng chức năng. Đến khoảng 16h45 cùng ngày, phát hiện một thi thể cạnh đầu kéo, được xác định là người điều khiển phương tiện. Việc tìm kiếm tiếp tục diễn ra đến rạng sáng hôm sau.

"Địa hình tại khu vực là đồi núi hiểm trở, trời mưa, sương dày, gây khó khăn cho việc tìm kiếm và tiếp cận. Đến 1h28 ngày 25/2, lực lượng cứu nạn phát hiện thi thể nạn nhân thứ hai bị vùi lấp dưới xe. Sau đó, tổ công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trục vớt phương tiện đến khoảng 8h sáng. Tổng thời gian làm nhiệm vụ kéo dài hơn 15 tiếng", Đại uý Dũng kể lại.

Đại uý Lê Trung Dũng (đứng bục vị trí số 1) từng được giải nhất chỉ huy chữa cháy khu vực 12 tỉnh phía Tây Bắc tại Đại hội "Khoẻ vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX năm 2025.

Chia sẻ về công việc của mình, anh nói: “Nhiều người hỏi tôi, trước những hiểm nguy như vậy, đặc biệt khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, có bao giờ tôi muốn đổi nghề không? Thực ra, ai cũng có lúc chững lại. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mệnh lệnh từ trái tim vang lên, và nhìn thấy đồng đội lao vào lửa cứu người mà không đắn đo, mọi suy nghĩ đều tan biến”.

Đại uý Dũng (ngoài cùng bên trái) đang gây sốt trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài điển trai khi xuất hiện trong tập 2 chương trình thực tế Chiến sĩ quả cảm.

Chiến sĩ quả cảm - một trải nghiệm ý nghĩa

Năm 2025, Đại úy Lê Trung Dũng là một những cán bộ huấn luyện chính của chương trình Chiến sĩ quả cảm. Đây là chương trình truyền hình thực tế do Bộ Công an phối hợp sản xuất, nhằm tái hiện các tình huống nghiệp vụ sát thực tế để tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến người dân.

Chia sẻ về quá trình tham gia chương trình, Đại úy Dũng cho biết: "Tôi cảm thấy vinh dự khi có cơ hội đóng góp kiến thức thực tiễn để hỗ trợ các nghệ sĩ tham gia thử thách, đồng thời lan tỏa thông tin về công việc đặc thù của lực lượng PCCC & CNCH".

Theo anh, các tình huống trong chương trình được xây dựng sát với thực tế công tác, bao gồm cả các yếu tố khó khăn về tâm lý, kỹ thuật và điều kiện môi trường.

Đại uý Lê Trung Dũng (đứng giữa) cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình thực tế Chiến sĩ quả cảm. Ảnh: Chiến sĩ quả cảm.

Anh chia sẻ thêm: “Tôi không tham gia chương trình để được vinh danh, vì ngoài kia còn biết bao chiến sĩ ngày đêm đối mặt với hiểm nguy. Nhưng tôi mong hình ảnh người lính PCCC và CNCH được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong lòng người dân. Để họ hiểu rằng chúng tôi sẵn sàng xông pha vì sự an toàn của cộng đồng”.

Trong quá trình công tác, Đại úy Lê Trung Dũng thường xuyên tham gia các đợt huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Anh từng đạt giải Nhất trong cuộc thi Chỉ huy chữa cháy do Công an tỉnh Sơn La tổ chức. Ngoài ra, anh nhiều lần được UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham gia diễn tập.