Lạ lùng sân khấu nước của Trương Nghệ Mưu

TPO - Đạo diễn Trương Nghệ Mưu (Trung Quốc) nổi tiếng với những sáng tạo độc lạ không giống ai và điều này được ông thể hiện trong vở ''Thiên cổ tình" với sân khấu nước nhân tạo hiếm thấy.

Vở diễn Lệ Giang Thiên cổ tình là một trong những show diễn nổi tiếng nhất tại Trung Quốc hiện nay. Vở diễn được phục vụ tại Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc thu hút hàng triệu du khách trong nước và quốc tế.

Lệ Giang Thiên cổ tình được Tập đoàn nghệ thuật Tống Thành dàn dựng và được Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Vở diễn tái hiện cảnh khai thiên lập địa, hình thành nên vùng đất Động Đình Hồ xưa, là cái nôi của các dân tộc anh em, đặc biệt tại vùng Trương Gia Giới là vùng quê của người Miêu, người Thổ Gia...

Điều đặc biệt là vở diễn thực hiện trong sân khấu khép kín với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng rực rỡ, tạo ra không gian ảo diệu nơi mà khán giả và diễn viên, ánh sáng, đạo cụ hòa chung với nhau như không giới hạn.

Vở diễn ca ngợi quá trình lịch sử vùng đất Hồ Nam, Hồ Bắc.

Vẻ đẹp của con người Động Đình Hồ.

Điều đặc biệt của Lệ Giang Thiên cổ tình là vở diễn được tạo ra trên nền hồ nước, dòng sông nhân tạo được tạo bởi hàng ngàn mét khối nước thật.

Sân khấu bình thường bỗng chốc được tạo thành sông nước như biến cố của vũ trụ, thời gian và cả của giấc mơ con người. Một khối lượng nước khổng lồ đã được sử dụng tạo ra cảnh thác đổ, mưa rơi, vũ trụ hình thành và khung cảnh tráng lệ hồ trên núi, sông trong mây.

Thác nước thật xuất hiện trên sân khấu làm thay đổi khung cảnh diễn xuất.

Sân khấu kịch bỗng chốc biến thành hồ nước long lanh.

Con người hòa mình cùng làn nước và cả những hình ảnh con cá heo.

Khung cảnh của dòng Lệ Giang và Phượng Hoàng Cổ Trấn hiện ra.

Cảm hứng của vở kịch chính là tác phẩm Biên Thành của nhà văn Thẩm Tùng Văn, trong đó kể chuyện nàng Thúy Thúy một mình đợi chờ người yêu trên dòng Lệ Giang.

Mối tình của nàng Thúy Thúy và giấc mơ hạnh phúc mãi còn đó qua bao nhiêu năm tháng đợi chờ trong cô đơn khi người yêu không bao giờ quay trở lại.

Thúy Thúy lấy trăng bầu bạn trong đêm trường.

Một dòng sông được tái hiện trên sân khấu cùng với hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc tạo ra khung cảnh sân khấu vừa hiện đại vừa hoang sơ rất ngoạn mục. Tác phẩm Lệ Giang thiên cổ tình đã trộn lẫn những giá trị cổ điển và hiện đại, kết hợp giữa hiệu ứng nghệ thuật thị giác và suy tư văn học.

Giấc mơ hạnh phúc đã vỡ tan trong cuộc đời nàng Thúy Thúy trên dòng Lệ Giang.

Lệ Giang Thiên cổ tình là tác phẩm đặc sắc kinh điển cho thấy sự kết hợp giao thoa giữa nghệ thuật thị giác và văn học, giữa khoa học kỹ thuật hiện đại và bản sắc văn hóa cổ truyền. Nó cũng cho thấy khả năng kết hợp giữa du lịch văn hóa và du lịch nghệ thuật. Giờ đây đi du lịch Trương Gia Giới và thưởng thức tác phẩm Lệ Giang Thiên cổ tình là một phần không thể thiếu của du khách khi đến vùng Động Đình Hồ xưa. Sự thành công của Lệ Giang Thiên cổ tình mở ra những khả năng phát triển du lịch văn hóa trong xã hội hiện đại.