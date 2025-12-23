Chiêm ngưỡng cơ quan đầu não thời Nguyễn sắp trở thành không gian sáng tạo

Di tích Cơ Mật Viện, tại số 33 Tống Duy Tân (phường Phú Xuân, Huế), hiện là trụ sở làm việc của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Khi Trung tâm chuyển sang trụ sở mới vào thời gian tới, di tích này sẽ được định hướng hình thành không gian sáng tạo di sản, văn hóa và nghệ thuật. Ở giai đoạn đầu, không gian văn hóa sáng tạo tại Cơ Mật Viện dự kiến mở cửa đón khách tham quan miễn phí.