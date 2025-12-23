Chiêm ngưỡng cơ quan đầu não thời Nguyễn sắp trở thành không gian sáng tạo

TPO - Cơ Mật Viện - cơ quan đầu não, nơi hoạch định những quyết sách tối cao một thời của triều Nguyễn, được TP. Huế định hướng phát triển thành không gian sáng tạo trong lòng di sản, kết hợp bảo tồn, giáo dục, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giao lưu quốc tế, trên nền tảng số hóa di sản.
Không gian này cũng mở ra cơ hội ươm tạo cho nghệ sĩ, nhóm sáng tạo và startup văn hóa, góp phần gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách, đồng thời hình thành vòng lặp kinh tế di sản, doanh thu được tái đầu tư trở lại cho công tác bảo tồn. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.
Bên cạnh đó, việc phát triển không gian sáng tạo tại Cơ Mật Viện không chỉ làm “sống lại” giá trị di sản về một trung tâm quyền lực xưa, mà còn góp phần định hình bản sắc “Huế - thành phố sáng tạo”, gắn bảo tồn di sản với giáo dục, công nghệ và hội nhập quốc tế, theo hướng phát triển bền vững. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.
Di tích Cơ Mật Viện, tại số 33 Tống Duy Tân (phường Phú Xuân, Huế), hiện là trụ sở làm việc của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Khi Trung tâm chuyển sang trụ sở mới vào thời gian tới, di tích này sẽ được định hướng hình thành không gian sáng tạo di sản, văn hóa và nghệ thuật. Ở giai đoạn đầu, không gian văn hóa sáng tạo tại Cơ Mật Viện dự kiến mở cửa đón khách tham quan miễn phí.