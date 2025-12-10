Ngắm thiên nhiên kỳ thú tại khu rừng cấm vừa trở thành ‘Vườn Di sản ASEAN’

TPO - Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế) vừa được công nhận là Vườn Di sản ASEAN, trở thành một trong những lâm viên tiêu biểu của khu vực nhờ cảnh quan đặc sắc, thiên nhiên kỳ thú và hệ sinh học giàu giá trị bảo tồn bậc nhất Việt Nam.
Bạch Mã được đánh giá là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng nhất miền Trung. Các điều tra khoa học cho thấy tại đây có 1.728 loài động vật thuộc 54 bộ, 266 họ; trong đó có 70 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam 2007, 52 loài nằm trong Danh lục IUCN 2016 và có 15 loài đặc hữu. Lớp thú gồm 133 loài; lớp chim có 363 loài – nhiều loài trong số đó rất hiếm gặp ở Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, Bạch Mã là địa bàn phát hiện 14 loài động vật mới cho khoa học, tất cả đều được đặt tên gắn với địa danh này, khẳng định giá trị nghiên cứu sâu rộng của khu vực. Ảnh: VQG Bạch Mã
Hệ thực vật và nấm cũng phong phú không kém, với 2.421 loài – chiếm gần 17% tổng số loài thực vật Việt Nam. Trong số này có 74 loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam, 20 loài được liệt kê theo IUCN và 204 loài đặc hữu; 10 loài mới được phát hiện trong vài thập niên gần đây đều mang tên Bạch Mã. Ảnh: Nguyễn Vũ Linh
Tại Hội nghị Vườn Di sản ASEAN lần thứ 8 (AHP8) vừa diễn ra ở Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Vườn Quốc gia Bạch Mã được chính thức công nhận là Vườn Di sản ASEAN sau khi kết quả trưng cầu dân ý được thông qua. Danh hiệu đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định giá trị nổi bật của Bạch Mã trong mạng lưới thiên nhiên ưu tú của Đông Nam Á. Chương trình AHP được khởi xướng từ năm 1984 và mở rộng qua Tuyên bố 2003, nhằm bảo vệ các khu bảo tồn có giá trị cao về đa dạng sinh học, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, đồng thời thúc đẩy hợp tác môi trường khu vực. Ảnh: Nguyễn Vũ Linh - VQG Bạch Mã