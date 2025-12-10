Ngắm thiên nhiên kỳ thú tại khu rừng cấm vừa trở thành ‘Vườn Di sản ASEAN’

TPO - Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế) vừa được công nhận là Vườn Di sản ASEAN, trở thành một trong những lâm viên tiêu biểu của khu vực nhờ cảnh quan đặc sắc, thiên nhiên kỳ thú và hệ sinh học giàu giá trị bảo tồn bậc nhất Việt Nam.