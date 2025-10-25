Loạt tọa độ sống ảo "đỉnh chóp" ở Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên khiến teen mê mẩn

HHTO - Chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 170 km, Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên là điểm hẹn lý tưởng vào cuối tuần cho những ai muốn tạm “trốn phố về rừng”, hòa mình vào thiên nhiên trong lành, tạm gác lại deadline.

Nằm ở địa phận ở Đồng Nai - Lâm Đồng, cách TP.HCM khoảng 170km về phía Bắc. Vườn Quốc gia Cát Tiên là một trong những khu bảo tồn hệ thiên nhiên với hệ sinh thái rừng nhiệt đới phong phú và đa dạng. Rừng Cát Tiên là ngôi nhà của nhiều loài thực vật và động vật quý hiếm.

Nơi đây từ lâu là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, yêu thích khám phá và “săn” những khung hình xanh mát. Rừng Cát Tiên sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với những mảng xanh khổng lồ, được bao trùm bởi những tán cây cổ thụ rợp bóng và những con suối trong vắt len lỏi giữa rừng. Nam Cát Tiên là “tọa độ” lý tưởng được giới trẻ lựa chọn trải nghiệm thời gian gần đây.

Cây Tung cổ thụ: Biểu tượng của đại ngàn Nam Cát Tiên

Giữa lòng rừng già, cây Tung cổ thụ được mệnh danh là “linh hồn của đại ngàn” với tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Cây Tung sừng sững với thân to khổng lồ và bộ rễ “chân nơm” mọc nổi trên mặt đất, xòe rộng ra bốn phía như bức tường tự nhiên giúp cây giữ vững giữa rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt. Dáng cây Tung hùng vĩ, hệ rễ cây độc đáo, uốn lượn bám trên mặt đất là điểm check-in huyền thoại của nhiều du khách khi ghé thăm.

Ảnh: heyyachuu

Ảnh: Kim Anh

Con đường suối chảy “triệu view”

Con đường suối chảy ở Nam Cát Tiên là một trong những điểm dừng chân của khách du lịch trong hành trình khám phá rừng xanh. Con đường nhỏ len giữa những tán cây rộng lớn, rậm rạp, với dòng nước chảy tràn qua mặt đường tạo nên khung cảnh hoang sơ, thơ mộng. Đến cung đường này, các bạn trẻ được trải nghiệm đạp xe băng qua làn nước trong vắt. Khung cảnh nơi đây là background “hút view” bậc nhất ở Nam Cát Tiên.

Địa điểm lý tưởng thu hút nhiều bạn trẻ ở Nam Cát Tiên. Video: @tuhynee18

Ảnh: Kim Anh

Cây Đa Lộc Giao: Tọa độ sống ảo huyền thoại

Cây Đa Lộc Giao, một trong những biểu tượng “xanh” ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Nổi bật giữa rừng già, cây đa khổng lồ với các nhánh rễ phụ to tỏa rộng, đan xen và bám chặt xuống đất, tạo ra khung cảnh huyền bí, trầm mặc. Đây cũng là một tọa độ “sống ảo” huyền thoại của Nam Cát Tiên, du khách khi đến đây có thể ghi lại những bức ảnh mang đậm hơi thở của đại ngàn.

Vẻ đẹp huyền bí của Cây Đa Lộc Giao. Ảnh: haidanghaydi



Thác Trời ví như “viên ngọc ẩn” giữa rừng

Thác Trời hội tụ vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của thiên nhiên. Dòng nước suối chảy róc rách, len lỏi qua từng kẽ đá hòa cùng với tiếng chim rừng và tiếng lá xào xạc, tạo nên bản hòa âm sống động của núi rừng. Khi đến đây, teen sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng, cảm giác mát lành và nguyên sơ nhất của Nam Cát Tiên. Đây cũng là điểm hẹn mà các teen không nên bỏ lỡ trên hành trình chinh phục Nam Cát Tiên.