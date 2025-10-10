Khám phá diện mạo mới của bưu điện TP.HCM: Dựng photobooth chụp ảnh siêu xinh

Bưu điện TP.HCM là địa điểm không còn xa lạ với các bạn trẻ, luôn lọt top những nơi thu hút khách du lịch đến tham quan và check in xịn sò tại Sài Gòn. Mới đây bưu điện TP.HCM đã kịp bắt trend bổ sung khu vực photobooth chụp hình cho các du khách ghé thăm.
Quầy chụp photobooth tại bưu điện TP.HCM có rất nhiều loại phụ kiện đậm chất Việt Nam như nón lá, cờ đỏ sao vàng, khăn rằn,...
Bên trong photobooth được sơn màu vàng đậm, tựa một chiếc booth điện thoại đời cũ, phong cách trang trí đậm chất Sài Gòn xưa với những chiếc tem họa tiết cờ đỏ sao vàng, bưu điện,... tạo nên một background vừa mộc mạc, vừa đậm đà bản sắc Việt Nam.
Không thua kém các quầy photobooth khác, sau khi chụp xong các bạn được lựa chọn các filter xinh yêu khác nhau. Du khách sẽ được chọn ảnh mà mình ưng ý, sau đó máy sẽ in ngay ảnh thật xinh để bạn mang về làm kỷ niệm. Các khu chụp cũng luôn có nhân viên hỗ trợ teen tận tình các bước nếu bạn còn lúng túng và cần được hỗ trợ.
Ngoài ảnh thật mang về, khi chụp xong trên màn hình sẽ hiện mã QR để các bạn tải ảnh cũng như video quá trình chụp ảnh về điện thoại, dễ dàng lưu lại dưới hình thức online.
Những bức ảnh photoshoot xinh yêu từ bưu điện có giá khá mềm, phù hợp với túi tiền của các bạn teen. Chỉ từ 100K với in ảnh khung ảnh nhỏ, và 130 "cá" cho lựa chọn in ảnh khung lớn.
Nếu đã quá quen với những photobooth mang phong cách Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì góc chụp đậm chất Việt này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm mới lạ đó! Cuối tuần này, rủ "cạ cứng" cùng ghé ngay Bưu điện TP.HCM để “bắt” trend sống ảo mới nhất nha!
Toạ độ check-in: 125 Hai Bà Trưng, P. Sài Gòn, TP.HCM.
Thời gian hoạt động: 7g sáng - 18g chiều.