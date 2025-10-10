Khám phá diện mạo mới của bưu điện TP.HCM: Dựng photobooth chụp ảnh siêu xinh

HHTO - Bưu điện TP.HCM vừa xuất hiện một địa điểm cực mới để các teen khám phá. Một quầy chụp photobooth mới tinh đã chính thức mở cửa đón khách tham quan. Chỉ mới xuất hiện vài ngày nhưng nhiều bạn trẻ đã “rục rịch” rủ nhau ghé check-in!

Bưu điện TP.HCM là địa điểm không còn xa lạ với các bạn trẻ, luôn lọt top những nơi thu hút khách du lịch đến tham quan và check in xịn sò tại Sài Gòn. Mới đây bưu điện TP.HCM đã kịp bắt trend bổ sung khu vực photobooth chụp hình cho các du khách ghé thăm.

Ảnh: Bưu điện Trung tâm Sài Gòn

Quầy chụp photobooth tại bưu điện TP.HCM có rất nhiều loại phụ kiện đậm chất Việt Nam như nón lá, cờ đỏ sao vàng, khăn rằn,...

Tại quầy photobooth có rất nhiều phụ kiện đậm chất Việt Nam. Ảnh: Anh Thư

Bên trong photobooth được sơn màu vàng đậm, tựa một chiếc booth điện thoại đời cũ, phong cách trang trí đậm chất Sài Gòn xưa với những chiếc tem họa tiết cờ đỏ sao vàng, bưu điện,... tạo nên một background vừa mộc mạc, vừa đậm đà bản sắc Việt Nam.

Bên trong quầy Photobooth được trang trí đậm chất Sài Gòn xưa. Ảnh: Anh Thư

Không thua kém các quầy photobooth khác, sau khi chụp xong các bạn được lựa chọn các filter xinh yêu khác nhau. Du khách sẽ được chọn ảnh mà mình ưng ý, sau đó máy sẽ in ngay ảnh thật xinh để bạn mang về làm kỷ niệm. Các khu chụp cũng luôn có nhân viên hỗ trợ teen tận tình các bước nếu bạn còn lúng túng và cần được hỗ trợ.

Teen sẽ được nhân viên hướng dẫn tận tình khi đến photobooth. Ảnh: Anh Thư

Ngoài ảnh thật mang về, khi chụp xong trên màn hình sẽ hiện mã QR để các bạn tải ảnh cũng như video quá trình chụp ảnh về điện thoại, dễ dàng lưu lại dưới hình thức online.

Ảnh: Bưu điện Trung tâm Sài Gòn

Những bức ảnh photoshoot xinh yêu từ bưu điện có giá khá mềm, phù hợp với túi tiền của các bạn teen. Chỉ từ 100K với in ảnh khung ảnh nhỏ, và 130 "cá" cho lựa chọn in ảnh khung lớn.

Nguồn: @gowithmeomeo

Nếu đã quá quen với những photobooth mang phong cách Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì góc chụp đậm chất Việt này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm mới lạ đó! Cuối tuần này, rủ "cạ cứng" cùng ghé ngay Bưu điện TP.HCM để “bắt” trend sống ảo mới nhất nha!

Bên trong bưu điện thành phố. Ảnh: Anh Thư

Toạ độ check-in: 125 Hai Bà Trưng, P. Sài Gòn, TP.HCM.

Thời gian hoạt động: 7g sáng - 18g chiều.