Khám phá “Làng Hủi” trong Hoàng Tử Quỷ: Ẩn mình giữa rừng nguyên sinh Đà Lạt

Như Quỳnh

HHTO - Ít ai biết rằng, địa điểm dựng phim trường làng Hủi - đại cảnh của phim kinh dị "Hoàng Tử Quỷ" có tọa độ tại Đà Lạt, nằm trong một khu rừng nguyên sinh có cấu trúc độc đáo.

Dự án phim điện ảnh Hoàng Tử Quỷ - dự kiến khởi chiếu vào đầu tháng 12/2025 vừa tung trailer, hé lộ nhiều phân cảnh gay cấn, hấp dẫn. Trong đó, phần bối cảnh phim chân thực, được bao quanh bởi cánh rừng thông bạt ngàn hùng vĩ, phủ lớp sương mờ ảo khiến khán giả đặc biệt chú ý.

Các nhân vật chính như Thân Đức (Anh Tú Atus), Lỗ Đạt (Lương Thế Thành), Đào Trúc Anh (Hoàng Linh Chi), Đào Mộng Yên (Rima Thanh Vy) cùng nhiều người dân khác sinh sống ở làng Hủi, một ngôi làng hoang sơ, hẻo lánh dành cho những người mắc bệnh hủi trốn chạy khỏi sự kỳ thị.

Những ngôi nhà vách tre sàn gỗ lợp tranh đơn sơ được dựng lên tại đây - trong bối cảnh của thời Lê Trung Hưng. Ê-kíp còn sắp xếp nhiều đạo cụ cho thấy cuộc sống sinh động của dân làng như những luống hoa, luống rau, chuồng nuôi gia cầm, các dụng cụ săn bắt, dệt may vải.

564650889-122187611240345647-7959395983227845376-n.jpg

Bên cạnh không gian sinh sống, bối cảnh bãi tha ma cũng được ê-kíp xây dựng kỳ công, phác họa một quang cảnh hoang sơ xen phần kỳ bí, rùng rợn. Khung hình hai pho tượng chó đá khổng lồ và những ngôi mộ chum, một trong các hình thức an táng của người Việt cổ, khi hài cốt của người đã khuất được bỏ vào chum.

Sau bối cảnh bãi tha ma là ải mắt người - nơi các thân cây được gắn lên những con mắt người quỷ dị. Ê-kíp tái hiện hình ảnh cây chiên đàn cao 10 mét, nổi gân sần sùi, màu đen sậm đứng sừng sững giữa rừng già.

cover-2025-10-21t164446915.jpg

Từng góc của khu rừng được ê-kíp tận dụng triệt để, đưa lên phim với những bối cảnh hoành tráng, sống động khiến người xem choáng ngợp. Vậy khu rừng tự nhiên này ở đâu, có gì đặc biệt để ê-kíp lựa chọn?

Làng Hủi được bao quanh bởi rừng nguyên sinh rậm rạp nằm sâu trong khu rừng rộng lớn. Khi di chuyển, sẽ mất gần 1 giờ đồng hồ từ trung tâm Đà Lạt vào địa điểm ghi hình, sau đó đi bộ đường mòn và leo dốc để đến được nơi dựng bối cảnh.

564609760-122187611390345647-3423768243945237140-n.jpg

Đặc biệt, khu rừng nguyên sinh này có một khu đất trống hình tròn, không có cây to bên trong, giúp việc dàn dựng trở nên dễ dàng hơn, không tác động đến môi trường tự nhiên. Thêm nữa, khi đến đây vào mùa mưa độ chừng tháng 6, đoàn phim đã có được những thước phim - thường ghi hình vào ban tối và mờ sáng - với màu sắc u ám, ma mị lấy từ thực tế mà không cần can thiệp kỹ xảo.

565886673-122187675668345647-215840670264444414-n.jpg

Phía đoàn phim cho biết, vì đây là rừng nguyên sinh được bảo tồn nên trong quá trình quay, ê-kíp phải chú ý đến vấn đề bảo tồn, rác khi quay xong cần thu gom toàn bộ để đem ra khỏi rừng. Mọi hoạt động phải cẩn trọng, tỉ mỉ sao cho từ khi bắt đầu quay phim đến lúc xong thì hiện trạng khu rừng vẫn còn nguyên.

1467.jpg
Như Quỳnh
#Làng Hủi #Đà Lạt #phim Hoàng Tử Quỷ #rừng nguyên sinh #bối cảnh phim #khu rừng tự nhiên #địa điểm quay phim

