Tàu vũ trụ đáp xuống biển tuyết, đưa phi hành gia Mỹ và Nga trở về Trái đất

TPO - Phi hành gia Jonny Kim của NASA vừa cùng 2 phi hành gia Nga Sergey Ryzhikov và Alexey Zubritsky đáp xuống Kazakhstan, kết thúc nhiệm vụ kéo dài 8 tháng trên Trạm vũ trụ quốc tế.

Ba phi hành gia cùng trở về bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-27 của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos. Trong chuyến trở về sáng nay, họ đáp xuống vùng thảo nguyên Kazakhstan phủ đầy tuyết và gió lạnh. Tàu vũ trụ hạ xuống bằng dù và giảm tốc bằng động cơ hãm, chạm đất vào lúc 10g03 sáng (giờ địa phương).

Đội cứu hộ của Roscosmos, cùng đại diện của NASA, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa 3 phi hành gia ra khỏi khoang tàu và ngồi vào ghế để kiểm tra y tế nhanh.

Khoảnh khắc 3 phi hành gia đáp xuống Trái đất. Nguồn: NASA

Hai phi hành gia Ryzhikov và Kim được ghi nhận trong tình trạng tốt và tinh thần thoải mái. Riêng phi hành gia Zubritsky được đưa thẳng từ tàu Soyuz vào lều y tế dã chiến để kiểm tra.

“Chúc mừng một lần nữa vì đã hoàn thành hành trình trên tàu Soyuz. Nhiệm vụ Expedition 73, tất cả các công việc đã hoàn tất. Phi hành đoàn cảm thấy rất tuyệt”, ông Ryzhikov phát biểu sau khi hạ cánh.

Sau đó, 3 nhà du hành sẽ được trực thăng đưa tới Karaganda, Kazakhstan. Ông Kim sẽ lên máy bay của NASA để trở về Houston, còn Ryzhikov và Zubritsky sẽ về Trung tâm huấn luyện phi hành gia Gagarin tại Star City, Nga.

Hành trình trở về của họ bắt đầu từ hôm qua, khi họ lên tàu Soyuz và tách khỏi mô-đun Prichal của trạm. Việc rời trạm lúc 1g41 GMT ngày 9/12 chính thức khép lại sứ mệnh Expedition 73 và mở đầu Expedition 74.

“Điều tôi nghĩ mình sẽ nhớ nhất là sự gắn kết mà chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau. Sau 8 tháng ở ngoài không gian, tôi tin rằng phẩm chất lớn nhất của phi hành gia và con người không phải là năng lực kỹ thuật hay lòng trung thành, hay vô vàn những thứ chúng ta thường gán cho phi hành gia, mà là tình yêu. Tôi thực sự tin rằng tình yêu là điều lớn nhất mà một phi hành gia có thể dành cho nhau, cho những người họ làm việc cùng và cho hành tinh tuyệt đẹp của chúng ta”, ông Kim nói trong buổi lễ bàn giao hôm 7/12.

Trong 245 ngày ở quỹ đạo thấp của Trái đất, 3 phi hành gia đã thực hiện hàng trăm thí nghiệm khoa học và công nghệ, đồng thời tham gia bảo trì trạm và giám sát việc tàu chở hàng không người lái cập bến và rời trạm, trong đó có tàu nâng cấp đầu tiên của Northrop Grumman và JAXA.

Ryzhikov và Zubritsky cũng thực hiện hai chuyến đi bộ ngoài không gian để lắp đặt các thí nghiệm khoa học và di chuyển bộ điều khiển cho cánh tay robot châu Âu.

Phi hành đoàn của Expedition 74 đã có mặt trên ISS, gồm chỉ huy Mike Fincke và 2 phi hành gia NASA là Zena Cardman và Chris Williams; phi hành gia Kimiya Yui của JAXA (Nhật Bản), 3 phi hành gia Roscosmos là Oleg Platonov, Sergey Kud-Sverchkov và Sergey Mikaev.