Hệ chim rực rỡ ở Vườn quốc gia Bát Xát

TPO - Vườn Quốc gia Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nơi vừa được công nhận là Vườn Quốc gia thứ 36 của Việt Nam sở hữu một hệ chim rất phong phú và rực rỡ, nhiều loài mang tính đặc hữu.

Nằm ở đầu nguồn của dãy Hoàng Liên Sơn – dãy núi cao nhất Việt Nam, Vườn Quốc gia Bát Xát sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, với nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Pu Ta Leng cao 3.049m so với mực nước biển, Ky Quan San 3.046m, Nhìu Cồ San 2.965m, Lảo Thẩn 2.860m và Cú Nhù San 2.662m.

Nhờ sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú, phân tầng theo độ cao và điều kiện khí hậu, khu vực này sở hữu hệ động thực vật vô cùng phong phú, đặc biệt là hệ chim.

Nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tại khu vực này khi còn là Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát cho thấy, hệ chim nơi đây cực kỳ phong phú và đa dạng với 126 loài chim, thuộc 42 họ và 8 bộ.

Phân tích về cấu trúc thành phần loài cho thấy, các loài chim chủ yếu thuộc bộ Sẻ, trong đó một số loài chim có dải phân bố hẹp, đại diện cho khu hệ chim của vùng núi cao miền Bắc Việt Nam.

Dưới đây là chùm ảnh các nhà khoa học ghi nhận được trong quá trình khảo sát hệ chim nơi đây.

Loài Khướu lùn đuôi đỏ.

Loài Khướu mào cổ trắng

Loài Đớp ruồi đầu xanh

Loài Khướu cánh đỏ.

Loài Chích đớp ruồi mặt đen

Loài Khướu mặt đen

Loài Khướu vằn

Loài Lách tách ngực vàng

Loài Chào mào mỏ lớn.

Các chuyên gia cho rằng, việc nâng hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát sẽ góp phần thúc đẩy bảo tồn các loài động thực vật trong khu vực, trong đó có hệ chim vô cùng đa dạng, phong phú và quý hiếm nơi đây.