Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Hệ chim rực rỡ ở Vườn quốc gia Bát Xát

Nguyễn Hoài. Ảnh: Phạm Hồng Phương.
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vườn Quốc gia Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nơi vừa được công nhận là Vườn Quốc gia thứ 36 của Việt Nam sở hữu một hệ chim rất phong phú và rực rỡ, nhiều loài mang tính đặc hữu.

Nằm ở đầu nguồn của dãy Hoàng Liên Sơn – dãy núi cao nhất Việt Nam, Vườn Quốc gia Bát Xát sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, với nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Pu Ta Leng cao 3.049m so với mực nước biển, Ky Quan San 3.046m, Nhìu Cồ San 2.965m, Lảo Thẩn 2.860m và Cú Nhù San 2.662m.

Nhờ sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú, phân tầng theo độ cao và điều kiện khí hậu, khu vực này sở hữu hệ động thực vật vô cùng phong phú, đặc biệt là hệ chim.

Nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tại khu vực này khi còn là Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát cho thấy, hệ chim nơi đây cực kỳ phong phú và đa dạng với 126 loài chim, thuộc 42 họ và 8 bộ.

Phân tích về cấu trúc thành phần loài cho thấy, các loài chim chủ yếu thuộc bộ Sẻ, trong đó một số loài chim có dải phân bố hẹp, đại diện cho khu hệ chim của vùng núi cao miền Bắc Việt Nam.

Dưới đây là chùm ảnh các nhà khoa học ghi nhận được trong quá trình khảo sát hệ chim nơi đây.

Loài Khướu lùn đuôi đỏ.
Loài Khướu mào cổ trắng
Loài Đớp ruồi đầu xanh
Loài Khướu cánh đỏ.
Loài Chích đớp ruồi mặt đen
Loài Khướu mặt đen
Loài Khướu vằn
Loài Lách tách ngực vàng
Loài Chào mào mỏ lớn.

Các chuyên gia cho rằng, việc nâng hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát sẽ góp phần thúc đẩy bảo tồn các loài động thực vật trong khu vực, trong đó có hệ chim vô cùng đa dạng, phong phú và quý hiếm nơi đây.

#vườn quốc gia bát xát #bảo tồn thiên nhiên #bảo tồn đa dạng sinh học #động thực vật quý hiếm

