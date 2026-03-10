Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Phát hiện loài thực vật ký sinh quý hiếm Địa nhãn Himalaya trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Hoàng Nam
TPO - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa ghi nhận sự xuất hiện của loài thực vật ký sinh quý hiếm Địa nhãn Himalaya tại khu vực rừng nguyên sinh thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Phát hiện này góp phần bổ sung dẫn liệu khoa học về đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên thế giới.

Sáng 10/3, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, tại tiểu khu 649 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt do Trạm bảo vệ rừng Cồn Roàng quản lý, các cán bộ bảo vệ rừng vừa ghi nhận sự xuất hiện của loài Địa nhãn Himalaya (Sapria himalayana Griff).

dia-nhan1-20260309192420.jpg
Địa nhãn Himalaya là loài thực vật ký sinh quý hiếm.

Địa nhãn Himalaya là loài thực vật ký sinh hoàn toàn thuộc họ Vi tháp (Rafflesiaceae), nhóm thực vật nổi tiếng với cấu trúc hoa lớn, hình thái đặc biệt và đời sống phụ thuộc chặt chẽ vào cây chủ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các cá thể Địa nhãn Himalaya ký sinh chuyên biệt trên rễ của các loài dây leo thân gỗ thuộc chi Nho, họ Nho. Hoa là bộ phận duy nhất của cây xuất hiện trên mặt đất, đảm nhiệm chức năng sinh sản.

Các mẫu vật được phát hiện tại khu vực Cồn Roàng có đường kính hoa khoảng 15–20cm. Bao hoa có màu đỏ thẫm, điểm các đốm vàng nhạt trên bề mặt. Đặc biệt, hoa phát ra mùi hương đặc trưng giống mùi thịt phân hủy nhằm thu hút côn trùng thụ phấn, chủ yếu là các loài ruồi nhặng thuộc bộ Hai cánh.

dia-nhan2-20260309192443.jpg
Địa nhãn Himalaya được phát hiện tại tiểu khu 649 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt

Theo các tài liệu khoa học, Địa nhãn Himalaya được xếp vào nhóm nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), do vùng phân bố hẹp và phụ thuộc hoàn toàn vào quần thể cây chủ.

Việc phát hiện loài thực vật này tại Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học cho hệ thực vật khu vực mà còn góp phần khẳng định tính nguyên vẹn, giá trị đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi tại di sản thiên nhiên thế giới này.

Hoàng Nam
#Phong Nha - Kẻ Bàng #Địa nhãn Himalaya #thực vật ký sinh #đa dạng sinh học

