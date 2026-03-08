Làm bản tin AI để tuyên truyền hoạt động hội phụ nữ ‘bớt nhàm chán’

TPO - Bản tin có MC, thông tin, hình ảnh, lời bình… chuyên nghiệp như các bản tin thời sự trên truyền hình, được tạo bởi các chị em Hội liên hiệp phụ nữ xã Hoà Tiến (thành phố Đà Nẵng) khiến người dân thích thú.

Từ đầu năm đến nay, thay vì tuyên truyền, tổng kết các hoạt động của hội theo cách truyền thống, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hòa Tiến đã tạo một bản tin do “cô MC” AI dẫn dắt.

Bản tin AI của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Tiến (thành phố Đà Nẵng﻿).

Cô MC ảo mang áo dài, cầm tài liệu ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc, khung cảnh phía sau hệt như trường quay tạo ấn tượng ban đầu là sự đầu tư, chỉn chu và tôn trọng người xem. Mở đầu, MC lịch sự chào hỏi rồi dẫn bản tin về hoạt động của hội trong vòng một tháng qua. Những sự kiện nổi bật được điểm danh, sau đó đi sâu từng tin một như hoạt động hướng tới bầu cử, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, dọn vệ sinh môi trường…. Cùng với lời dẫn là hình ảnh, âm nhạc đi kèm, chuyên nghiệp không khác gì những bản tin thời sự trên truyền hình.

Bà Lê Thu Sa, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Tiến cho hay, sau khi được tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Hội đã bắt tay vào làm bản tin AI hàng tháng để việc tuyên truyền bớt nhàm chán. Bà chịu trách nhiệm lên kịch bản, chọn lọc thông tin, hình ảnh…, những người khác phụ trách phần ứng dụng công nghệ, AI để thành một bản tin hoàn chỉnh.

Mỗi bản tin có thời lượng 5 -7 phút, không quá ngắn cũng không quá dài để hội viên bớt mất thời gian, mệt mỏi khi xem. Đặc biệt, phần hình ảnh được chọn lọc phù hợp để minh họa, kết hợp với các hiệu ứng tạo cảm giác mới lạ, thu hút hơn.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Trần Thị Thanh (42 tuổi, thôn Cẩm Nê) kể hàng tháng đều đón chờ bản tin AI để nắm bắt các hoạt động của hội. Trước đây, khi chưa có bản tin AI này, hội phụ nữ ở các thôn thường tuyên truyền các hoạt động, thông tin, chủ trương, chính sách qua các cuộc họp hoặc lồng ghép vào từng dịp gặp gỡ, giao lưu. Có lúc lại nhắn qua các hội nhóm trên mạng xã hội. “Giờ có bản tin AI rồi, mọi thông tin đều được tổng hợp một cách rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Cách truyền đạt lại sinh động, hấp dẫn nên chúng tôi cập nhật dễ dàng và rất thích thú khi xem. Tôi mong muốn tới đây bản tin sẽ có thêm các mục như chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, phát triển kinh tế…vì rất hữu ích với các chị em”, chị nói.

Những hoạt động của Hội được tuyên truyền bằng bản tin AI, tạo cảm giác hấp dẫn, mới lạ cho các hội viên và người dân khi xem.

Nhiều chị em khác cũng không khỏi trầm trồ, phấn khởi khi các hoạt động của phụ nữ ở thôn, xã lại được lên bản tin “xịn” gần như lên ti vi. Nhờ AI, mọi người đón nhận thông tin dễ dàng, thoải mái hơn.

Trước những tín hiệu tích cực từ bản tin AI, Hội LHPN xã Hòa Tiến cho hay sẽ tiếp tục tăng tần suất xuất bản tin lên nhiều lần mỗi tháng, nội dung cũng sẽ phong phú hơn để phục vụ công tác tuyên truyền, góp thêm một kênh thông tin hữu ích phục vụ các hội viên và người dân.