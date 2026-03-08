Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Làm bản tin AI để tuyên truyền hoạt động hội phụ nữ ‘bớt nhàm chán’

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bản tin có MC, thông tin, hình ảnh, lời bình… chuyên nghiệp như các bản tin thời sự trên truyền hình, được tạo bởi các chị em Hội liên hiệp phụ nữ xã Hoà Tiến (thành phố Đà Nẵng) khiến người dân thích thú.

Từ đầu năm đến nay, thay vì tuyên truyền, tổng kết các hoạt động của hội theo cách truyền thống, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hòa Tiến đã tạo một bản tin do “cô MC” AI dẫn dắt.

aidn.jpg
Bản tin AI của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Tiến (thành phố Đà Nẵng﻿).

Cô MC ảo mang áo dài, cầm tài liệu ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc, khung cảnh phía sau hệt như trường quay tạo ấn tượng ban đầu là sự đầu tư, chỉn chu và tôn trọng người xem. Mở đầu, MC lịch sự chào hỏi rồi dẫn bản tin về hoạt động của hội trong vòng một tháng qua. Những sự kiện nổi bật được điểm danh, sau đó đi sâu từng tin một như hoạt động hướng tới bầu cử, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, dọn vệ sinh môi trường…. Cùng với lời dẫn là hình ảnh, âm nhạc đi kèm, chuyên nghiệp không khác gì những bản tin thời sự trên truyền hình.

Bà Lê Thu Sa, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Tiến cho hay, sau khi được tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Hội đã bắt tay vào làm bản tin AI hàng tháng để việc tuyên truyền bớt nhàm chán. Bà chịu trách nhiệm lên kịch bản, chọn lọc thông tin, hình ảnh…, những người khác phụ trách phần ứng dụng công nghệ, AI để thành một bản tin hoàn chỉnh.

Mỗi bản tin có thời lượng 5 -7 phút, không quá ngắn cũng không quá dài để hội viên bớt mất thời gian, mệt mỏi khi xem. Đặc biệt, phần hình ảnh được chọn lọc phù hợp để minh họa, kết hợp với các hiệu ứng tạo cảm giác mới lạ, thu hút hơn.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Trần Thị Thanh (42 tuổi, thôn Cẩm Nê) kể hàng tháng đều đón chờ bản tin AI để nắm bắt các hoạt động của hội. Trước đây, khi chưa có bản tin AI này, hội phụ nữ ở các thôn thường tuyên truyền các hoạt động, thông tin, chủ trương, chính sách qua các cuộc họp hoặc lồng ghép vào từng dịp gặp gỡ, giao lưu. Có lúc lại nhắn qua các hội nhóm trên mạng xã hội. “Giờ có bản tin AI rồi, mọi thông tin đều được tổng hợp một cách rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Cách truyền đạt lại sinh động, hấp dẫn nên chúng tôi cập nhật dễ dàng và rất thích thú khi xem. Tôi mong muốn tới đây bản tin sẽ có thêm các mục như chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, phát triển kinh tế…vì rất hữu ích với các chị em”, chị nói.

pnht.jpg
Những hoạt động của Hội được tuyên truyền bằng bản tin AI, tạo cảm giác hấp dẫn, mới lạ cho các hội viên và người dân khi xem.

Nhiều chị em khác cũng không khỏi trầm trồ, phấn khởi khi các hoạt động của phụ nữ ở thôn, xã lại được lên bản tin “xịn” gần như lên ti vi. Nhờ AI, mọi người đón nhận thông tin dễ dàng, thoải mái hơn.

Trước những tín hiệu tích cực từ bản tin AI, Hội LHPN xã Hòa Tiến cho hay sẽ tiếp tục tăng tần suất xuất bản tin lên nhiều lần mỗi tháng, nội dung cũng sẽ phong phú hơn để phục vụ công tác tuyên truyền, góp thêm một kênh thông tin hữu ích phục vụ các hội viên và người dân.

Thanh Hiền
#bản tin #AI #trí tuệ nhân tạo #tuyên truyền #hoạt động #hội phụ nữ #Hoà Tiến #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục