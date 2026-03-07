Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Phát hiện rồng Nam Mỹ sau nhà, người dân đem nộp công an

Cảnh Kỳ
TPO - Phát hiện con rồng Nam Mỹ sau nhà, thấy đây là loài động vật ngoại lai, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên nếu thả ra môi trường, một người dân ở Vĩnh Long đã bắt đem giao nộp công an.

Công an xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp nhận một con rồng Nam Mỹ do người dân giao nộp.

Anh Kiệt giao nộp cá thể rồng Nam Mỹ cho cơ quan công an.

Trước đó, anh Trần Thanh Kiệt (trú xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện phía sau nhà có một con rồng Nam Mỹ (tên khoa học Iguana).

Qua tìm hiểu biết đây là động vật ngoại lai, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên nếu thả ra môi trường. Nên anh Kiệt đã mang con rồng đến giao nộp cho công an xã xử lý.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân khi phát hiện các loài động vật lạ, nghi là động vật ngoại lai, không tự ý nuôi nhốt hoặc thả ra môi trường mà cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý.

Cảnh Kỳ
