Gần 200 cơ sở dịch vụ tại Huế cam kết ‘nói không’ với động vật hoang dã

TPO - Thông qua các mô hình bảo tồn dựa vào cộng đồng, TP. Huế đã huy động gần 200 cơ sở dịch vụ ký cam kết không săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, góp phần thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học theo hướng bền vững.

Ngày 30/1, tại TP. Huế diễn ra diễn đàn truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững, thuộc khuôn khổ dự án MiB-GBF. Diễn đàn do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế chủ trì, phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức.

Diễn đàn truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững được tổ chức tại Huế.

Sự kiện thu hút gần 120 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, cộng đồng và các tổ chức xã hội đang trực tiếp tham gia hoạt động bảo tồn tại TP. Huế và khu vực miền Trung.

Phát biểu tại diễn đàn, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế cho biết, với chiến lược hành động đồng bộ, đầu tư phù hợp và sự chung tay của cộng đồng, Huế từng bước hướng tới mô hình phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Thành phố cũng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc huy động người dân tham gia, tăng cường trao quyền và xác lập vai trò chủ thể của cộng đồng trong các mô hình bảo tồn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế và đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, chức sắc tôn giáo tham gia ý kiến tại diễn đàn.

Những năm qua, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế đã xây dựng nhiều nhóm bảo tồn cộng đồng, nòng cốt là già làng, trưởng bản, thanh niên, phụ nữ và người có uy tín tại địa phương. Các nhóm này không chỉ tham gia tuần tra, tháo gỡ bẫy mà còn trực tiếp tuyên truyền, vận động từng hộ dân thay đổi hành vi liên quan đến săn bắt, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Cách làm này góp phần chuyển từ mô hình tuyên truyền một chiều sang tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm.

Từ các hoạt động đó, cộng đồng đã phối hợp tổ chức hơn 60 sự kiện truyền thông, tập huấn cho trên 3.000 người dân; gần 1.400 người tham gia thảo luận chuyên sâu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đặc biệt, gần 200 cơ sở dịch vụ trên địa bàn đã ký cam kết “Nói không với động vật hoang dã”.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, khi thông điệp bảo tồn được truyền tải bởi chính người trong cộng đồng, bằng ngôn ngữ và uy tín xã hội quen thuộc, mức độ tin cậy cao hơn và sự thay đổi hành vi có tính bền vững hơn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong huy động cộng đồng tham gia thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đại diện WWF-Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP. Huế, thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn dựa vào cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia và cam kết quốc tế về đa dạng sinh học.

Dự án MiB-GBF tại Huế được UBND TP. Huế phê duyệt theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 25/2/2025, do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế làm chủ dự án, WWF-Việt Nam là nhà tài trợ và tổ chức thực hiện. Giai đoạn 2025–2027, dự án cũng được triển khai tại Quảng Trị và TP. Đà Nẵng.