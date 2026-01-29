Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam chính thức đón khách

TPO - Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam sẽ đón khách theo đoàn, mở cửa từ thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần. Không gian tham quan bao gồm khu trưng bày trong nhà, ngoài trời và trải nghiệm xem phim ở nhà chiếu hình vũ trụ lớn nhất Việt Nam.

Theo thông báo của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam sẽ đón các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm và học tập, chưa áp dụng đối với khách lẻ. Thời gian mở cửa từ thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần, tuỳ theo nhu cầu của đoàn khách.

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam toạ lạc tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2022, với tổng diện tích hơn 3000m² bao gồm không gian trưng bày ngoài trời và trong nhà, chia thành 5 khu vực chính với các chủ đề độc đáo.

Không gian ngoài trời là nơi trưng bày các mô hình hành tinh trong Hệ Mặt Trời và một chiếc đồng hồ Mặt Trời độc đáo.

Trong nhà, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các thí nghiệm khoa học cơ bản về ánh sáng, âm thanh, các định luật về hấp dẫn của Newton, cũng như tìm hiểu về các hành tinh, ngôi sao, thiên hà, và đặc biệt là hệ mặt trời của chúng ta.

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam chính thức đón khách.

Tại khu trưng bày công nghệ vũ trụ, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những mô hình vệ tinh LOTUSat-1 và các vệ tinh do Việt Nam phát triển, các mô hình tên lửa của nhiều quốc gia, mô hình khoang tàu Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Khu vực ứng dụng công nghệ vũ trụ là nơi thể hiện những đóng góp của khoa học và công nghệ vũ trụ trong đời sống hàng ngày, từ dự báo thời tiết cho đến các ứng dụng thông tin liên lạc và định vị toàn cầu.

Tháp Thiên văn là một điểm nhấn đặc biệt với kính thiên văn quang học phản xạ hiện đại đường kính 500mm, giúp chúng ta có thể quan sát bầu trời một cách rõ nét.

Tại Bảo tàng còn có nhà chiếu hình vũ trụ dạng vòm đường kính 12m, sức chứa 100 người với hiệu ứng hình ảnh âm thanh sống động, là nhà chiếu hình vũ trụ lớn nhất Việt Nam.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Điệp, Giám đốc Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam, Bảo tàng là không gian trải nghiệm toàn diện về khoa học công nghệ vũ trụ, nơi chúng ta có thể cùng nhau ngược dòng thời gian để tìm hiểu sự kiện khởi nguồn của vũ trụ, cho đến việc khám phá những công nghệ tiên tiến hiện nay.