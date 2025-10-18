Giới thiệu công nghệ vũ trụ của Việt Nam với ASEAN

TPO - Hai sản phẩm công nghệ lõi “GEOHUB AI Engine - GEOGPT & GEOAI” do các kỹ sư Việt Nam phát triển được giới thiệu tại triển lãm vũ trụ – địa không gian lớn nhất Đông Nam Á đang diễn ra tại Thái Lan.

Triển lãm Thailand Space Expo diễn ra từ ngày 16/10 đến 18/10/2025 do Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Địa tin học Thái Lan (GISTDA) trực thuộc Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới tổ chức, quy tụ hơn 150 diễn giả hàng đầu thế giới, 60 gian hàng triển lãm, 30 phiên thảo luận và 20+ hội thảo chuyên sâu.

Đây là nơi trình diễn các công nghệ mới nổi, thúc đẩy hợp tác quốc tế, giới thiệu năng lực ngành công nghiệp không gian, trải nghiệm các công nghệ vệ tinh đang tác động đến đời sống hàng ngày (như định vị, giám sát chất lượng không khí, nông nghiệp), giao lưu cùng các nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu và tạo động lực cho các cơ hội kinh doanh mới, bao gồm các đổi mới tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng thực tiễn của chúng phục vụ cho Trái Đất.

Hai sản phẩm công nghệ của Việt Nam được giới thiệu tại triển lãm.

Tại triển lãm lần này, công ty VEGACOSMOS tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự với việc trưng bày và trình diễn sản phẩm công nghệ lõi “GEOHUB AI Engine - GEOGPT & GEOAI”- phát triển bởi các Chuyên gia công nghệ uy tín của Việt Nam.

Đây là hệ thống nền tảng địa không gian thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu tân tiến và báo cáo theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời.

Hoạt động trên mô hình phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên điện toán đám mây, GEOHUB AI Engine cho phép người dùng tích hợp và khai thác linh hoạt các nguồn dữ liệu vệ tinh và tài nguyên tính toán. Người dùng có thể truy cập, sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua cổng thông tin thống nhất Geobub.ai.

Nền tảng được thiết kế nhằm tạo ra những tác động tích cực, từ việc quản lý thiên tai, giám sát môi trường, quy hoạch đô thị đến ứng dụng trong quốc phòng và an ninh, góp phần hướng tới một tương lai an toàn hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Cũng tại triển lãm, VEGACOSMOS và GISTDA đã ký kết hợp tác chiến lược phát triển năng lực, nghiên cứu và giải pháp công nghệ địa không gian, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác không gian Việt Nam – Thái Lan, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của VEGACOSMOS trong việc đưa công nghệ Việt Nam hòa nhịp cùng hệ sinh thái không gian khu vực.

VEGACOSMOS và GISTDA đã ký kết hợp tác chiến lược.

Theo các chuyên gia, trong thế kỷ XXI, công nghệ vũ trụ không còn là lĩnh vực giới hạn trong các chương trình khám phá không gian của một số ít quốc gia mà trở thành một trụ cột chiến lược của nhiều nền kinh tế hiện đại, với các ứng dụng thiết thực trong đời sống như dự báo thời tiết, phòng chống thiên tai, viễn thông, nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, quy hoạch đô thị, logistics, cũng như trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

Theo số liệu của Space Foundation, kinh tế vũ trụ toàn cầu năm 2024 đã đạt gần 613 tỷ USD và được dự báo sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2030, cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng và tiềm năng to lớn. Tại Việt Nam, công nghệ vũ trụ bước đầu được ứng dụng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong phòng chống thiên tai, giám sát tài nguyên thiên nhiên và sản xuất nông nghiệp.