Hai vòng tròn vũ trụ khổng lồ gây kinh ngạc cho giới thiên văn học

TPO - Một dải thiên hà xa xôi được bao quanh bởi hai vành đai ánh sáng khổng lồ giao nhau trong vũ trụ, gây kinh ngạc cho các nhà thiên văn học.

Hình ảnh đồ hoạ hai vành đai vũ trụ khổng lồ mới được phát hiện

Mỗi vành đai rộng khoảng 300.000 năm ánh sáng.

Các vòng tròn vũ trụ - được gọi tắt là ORC – bắt đầu được phát hiện cách đây 6 năm, và nguồn gốc của chúng vẫn còn là bí ẩn. Đó có thể sóng xung kích từ các lỗ đen hoặc thiên hà đang hợp nhất.

Vòng tròn ORC mới được phát hiện – có ký hiệu là RAD J131346.9+500320, là vòng tròn xa và mạnh mẽ nhất mà con người từng biết đến.

Nó nằm rất xa trong không gian, đến nỗi các nhà thiên văn học nhìn thấy nó vào thời điểm vũ trụ mới chỉ bằng nửa tuổi hiện tại (13,8 tỷ năm), vì ánh sáng mất rất nhiều thời gian để đến được Trái đất. Điều đặc biệt hơn là hai vòng tròn chồng lên nhau - hiện tượng vòng kép chỉ được nhìn thấy một lần trước đây.

"ORC là một trong những cấu trúc vũ trụ kỳ lạ và đẹp nhất mà chúng ta từng thấy. Chúng có thể chứa những manh mối quan trọng về cách các thiên hà và lỗ đen thay đổi", Ananda Hota, người sáng lập chương trình, cho biết trong một thông cáo.

ORC mới nhất được phát hiện bằng LOFAR - một mạng lưới ăng-ten trải rộng khắp Hà Lan và các nước châu Âu khác.

Nhóm quan sát cho rằng hai vành đai này có thể hình thành từ những cơn gió mạnh thổi từ một số thiên hà, đẩy vật chất ra ngoài không gian xa xôi và định hình chúng thành những cấu trúc như vậy.

Ngoài vành đai kép, chương trình còn tìm thấy hai dải thiên hà, có ký hiệu khoa học là RAD J122622.6+640622 và RAD J142004.0+621715, trải dài tương ứng gần 3 triệu năm và 1,4 triệu năm ánh sáng, tạo ra những vành đai kỳ lạ.

Theo nhóm nghiên cứu, những hiện tượng vũ trụ kỳ lạ này cho thấy các thiên hà có thể định hình môi trường xung quanh theo nhiều cách hơn những gì con người từng biết.