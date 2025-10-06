Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Hai vòng tròn vũ trụ khổng lồ gây kinh ngạc cho giới thiên văn học

Bình Giang

TPO - Một dải thiên hà xa xôi được bao quanh bởi hai vành đai ánh sáng khổng lồ giao nhau trong vũ trụ, gây kinh ngạc cho các nhà thiên văn học.

screen-shot-2025-10-06-at-91756-am.png
Hình ảnh đồ hoạ hai vành đai vũ trụ khổng lồ mới được phát hiện

Mỗi vành đai rộng khoảng 300.000 năm ánh sáng.

Các vòng tròn vũ trụ - được gọi tắt là ORC – bắt đầu được phát hiện cách đây 6 năm, và nguồn gốc của chúng vẫn còn là bí ẩn. Đó có thể sóng xung kích từ các lỗ đen hoặc thiên hà đang hợp nhất.

Vòng tròn ORC mới được phát hiện – có ký hiệu là RAD J131346.9+500320, là vòng tròn xa và mạnh mẽ nhất mà con người từng biết đến.

Nó nằm rất xa trong không gian, đến nỗi các nhà thiên văn học nhìn thấy nó vào thời điểm vũ trụ mới chỉ bằng nửa tuổi hiện tại (13,8 tỷ năm), vì ánh sáng mất rất nhiều thời gian để đến được Trái đất. Điều đặc biệt hơn là hai vòng tròn chồng lên nhau - hiện tượng vòng kép chỉ được nhìn thấy một lần trước đây.

"ORC là một trong những cấu trúc vũ trụ kỳ lạ và đẹp nhất mà chúng ta từng thấy. Chúng có thể chứa những manh mối quan trọng về cách các thiên hà và lỗ đen thay đổi", Ananda Hota, người sáng lập chương trình, cho biết trong một thông cáo.

ORC mới nhất được phát hiện bằng LOFAR - một mạng lưới ăng-ten trải rộng khắp Hà Lan và các nước châu Âu khác.

Nhóm quan sát cho rằng hai vành đai này có thể hình thành từ những cơn gió mạnh thổi từ một số thiên hà, đẩy vật chất ra ngoài không gian xa xôi và định hình chúng thành những cấu trúc như vậy.

Ngoài vành đai kép, chương trình còn tìm thấy hai dải thiên hà, có ký hiệu khoa học là RAD J122622.6+640622 và RAD J142004.0+621715, trải dài tương ứng gần 3 triệu năm và 1,4 triệu năm ánh sáng, tạo ra những vành đai kỳ lạ.

Theo nhóm nghiên cứu, những hiện tượng vũ trụ kỳ lạ này cho thấy các thiên hà có thể định hình môi trường xung quanh theo nhiều cách hơn những gì con người từng biết.

Bình Giang
Mashable
#Vòng tròn vũ trụ #Vành đai vũ trụ #Thiên văn học #Khám phá vũ trụ #Vành đải kép #Thiên hà

Xem thêm

Cùng chuyên mục