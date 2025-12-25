Lội suối, băng rừng bảo vệ nguồn gien quý hiếm ở xứ Nghệ

TPO - Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) tạo nên sự liên tục về môi trường và sinh cảnh, đồng thời là kho tàng về đa dạng sinh học, lưu giữ nhiều nguồn gene của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu.
Ngoài các vật dụng phục vụ công tác chuyên môn, các thành viên trong đoàn phải mang theo đồ đạc sinh hoạt cần thiết như chăn màn, thuốc men, sạc pin dự phòng, dao, lương thực, thực phẩm, xoong nồi khi đi đặt bẫy ảnh. Đường đi trong rừng nên rất hiểm nguy, khó khăn khi phải trèo núi, lội suối.
Sau vài tháng, lực lượng chức năng tiếp tục hành trình vào rừng để thu lại máy bẫy ảnh, trích xuất dữ liệu thu thập được để điều tra sự đa dạng sinh học của các loài động vật hiện hữu trong rừng.