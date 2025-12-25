Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Lội suối, băng rừng bảo vệ nguồn gien quý hiếm ở xứ Nghệ

Ngọc Tú

TPO - Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) tạo nên sự liên tục về môi trường và sinh cảnh, đồng thời là kho tàng về đa dạng sinh học, lưu giữ nhiều nguồn gene của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu.

2-2508.jpg
Khu Bảo tồn thiên nhiên﻿ Pù Huống (tỉnh Nghệ An) có diện tích gần 46.500ha, là một trong 3 khu rừng đặc dụng nằm trong vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới, được UNESCO công nhận vào tháng 9/2007. Đây là hành lang xanh kết nối với Vườn quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tạo nên sự liên tục về môi trường và sinh cảnh. Đồng thời là kho tàng về đa dạng sinh học, lưu giữ nhiều nguồn gene của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu.
tp-2.jpg
Tháng 12/2025, lực lượng kiểm lâm Trạm quản lý, bảo vệ rừng Bình Chuẩn đã xuyên rừng, vào vùng lõi đại ngàn Pù Huống đặt bẫy ảnh, điều tra đa dạng sinh học﻿.
tp-6.jpg
Những năm qua, việc đặt bẫy ảnh điều tra, giám sát, đánh giá nguồn tài nguyên đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) là nhiệm vụ luôn được Ban Quản lý chú trọng, tăng cường triển khai thực hiện, để từ đó có giải pháp tích cực trong công tác bảo vệ các loài động vật﻿, tăng tính đa dạng sinh học cho Khu bảo tồn.
tp-5-767.jpg
Hành trình đi đặt bẫy ảnh kéo dài từ 3 - 7 ngày, mọi hoạt động, sinh hoạt đều diễn ra trong môi trường rừng núi, điều kiện khó khăn nên lực lượng tham gia đặt bẫy rất vất vả.
tp-7-5086.jpg
tp-6.jpg
Ngoài các vật dụng phục vụ công tác chuyên môn, các thành viên trong đoàn phải mang theo đồ đạc sinh hoạt cần thiết như chăn màn, thuốc men, sạc pin dự phòng, dao, lương thực, thực phẩm, xoong nồi khi đi đặt bẫy ảnh. Đường đi trong rừng nên rất hiểm nguy, khó khăn khi phải trèo núi, lội suối.
tp-8.jpg
Cán bộ kiểm lâm đánh dấu lên thân cây, tảng đá đường đi vào rừng. "Đánh dấu để ghi nhớ lối mòn cho chuyến quay về thu bẫy ảnh sau này, chứ không dễ lạc hướng, mất bẫy ảnh lắm”, anh Nguyễn Tống Phi - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Chuẩn nói.
tp-10.jpg
Vị trí đặt bẫy ảnh được chọn là nơi đường đi lại của các loại động vật thông qua dấu chân, dấu vết để lại.
tp-4.jpg
Máy đặt bẫy ảnh được sử dụng để thực hiện giám sát đa dạng sinh học, giúp giám sát vị trí không gian sống và hành vi của các cá thể động vật quý hiếm trong tự nhiên ở các khu vực núi rừng xa xôi khó tiếp cận.
tp-11.jpg
Cố định vị trí đặt máy bẫy ảnh trên thân cây, có độ cao cách mặt đất từ 20-60cm, bẫy ảnh thiết lập theo phương thẳng đứng, mắt camera của bẫy ảnh phải tránh hướng mặt trời mọc và lặn để các bức ảnh chụp được không bị ngược sáng.
tp-5.jpg
Khi máy bắt đầu hoạt động, kiểm lâm viên sẽ đánh số ký hiệu máy bẫy ảnh, ghi chép đầy đủ các thông tin về thời gian, địa điểm, tiểu khu nơi đặt máy bẫy ảnh.
tp-1.jpg
tp-15795ffd68a5e7fbbeb49.jpg
Sau vài tháng, lực lượng chức năng tiếp tục hành trình vào rừng để thu lại máy bẫy ảnh, trích xuất dữ liệu thu thập được để điều tra sự đa dạng sinh học của các loài động vật hiện hữu trong rừng.
tp-9.jpg
Việc đặt máy bẫy ảnh điều tra đa dạng sinh học rất quan trọng, để từ đó có giải pháp tích cực trong công tác bảo vệ các loài động vật, tăng tính đa dạng sinh học cho Khu bảo tồn.
Ngọc Tú
#Nghệ An #rừng #đa dạng sinh học #máy bẫy ảnh #động vật #kiểm lâm #Pù Huống #Khu bảo tồn thiên nhiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục