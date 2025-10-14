Huế: Thành lập Khu bảo vệ cảnh quan có giá trị sinh thái và đa dạng sinh học đặc sắc

TPO - Khu bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) vừa được thành lập là khu vực có giá trị sinh thái và đa dạng sinh học đặc sắc. Việc hình thành khu bảo vệ nhằm bảo tồn cảnh quan tự nhiên, phát triển bền vững vùng nam thành phố.

Ngày 14/10, UBND TP Huế cho biết vừa ban hành quyết định thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân thuộc phía nam thành phố.

Khu vực này nằm trong địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô, có tổng diện tích 7.354,97 ha, trong đó 6.276,57 ha rừng đặc dụng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý và phần còn lại là rừng cộng đồng của 3 thôn Thủy Cam, Thủy Yên Thượng, Trung Kiền.

Rừng tự nhiên﻿ Thủy Yên Thượng (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế). Ảnh: Ngọc Văn

Vùng đệm của khu bảo vệ có diện tích khoảng 870 ha, thuộc các thôn Thủy Yên Thượng, Thủy Cam, Trung Kiền, Thủy Dương, An Cư Tây, Hói Dừa và Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Theo UBND TP Huế, việc thành lập khu bảo vệ cảnh quan này nhằm duy trì và phát huy giá trị hệ sinh thái rừng đặc hữu, nơi cư trú, sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đồng thời tạo hành lang đa dạng sinh học nối liền từ biển lên biên giới Việt – Lào, góp phần bảo tồn môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Voọc ngũ sắc quý hiếm﻿ được ghi nhận cư trú tại vùng Bắc Hải Vân, TP Huế.

Khu bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân sẽ triển khai các chương trình trọng điểm về quản lý, bảo tồn và phục hồi cảnh quan thiên nhiên; giám sát đa dạng sinh học; khai thác bền vững dịch vụ hệ sinh thái; hỗ trợ sinh kế vùng đệm; truyền thông, giáo dục môi trường; cải tạo hạ tầng phục vụ bảo vệ rừng và hợp tác quốc tế về bảo tồn.

Theo đánh giá, đây là nguồn tiềm năng phát triển dịch vụ môi trường rừng, góp phần hấp thụ carbon, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cho Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Khu vực này cũng giữ vai trò như vùng đệm sinh thái và cảnh quan tự nhiên cho khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô, vịnh Lăng Cô và cụm di tích Hải Vân Quan.

Theo UBND TP Huế, sự ra đời của Khu bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân mở ra hướng phát triển kinh tế sinh thái hài hòa với thiên nhiên, phù hợp định hướng Huế - thành phố xanh, bền vững và thân thiện môi trường.