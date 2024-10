TPO - Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn được quy hoạch thành Vườn quốc gia.

Ngày 14/10, ông Bùi Tấn Thành - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Định cho hay, đến năm 2030, khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn (xã An Toàn, huyện An Lão) được quy hoạch thành Vườn quốc gia.

Hiện, Sở NN&PTNT đang phối hợp với các cơ quan tiến hành rà soát, triển khai các nội dung liên quan.

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn cho hay, theo số liệu của đơn vị đang quản lý, hệ động thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn có tính đa dạng rất cao, phong phú.

Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn có diện tích hơn 22.000ha, là khu bảo tồn duy nhất của tỉnh Bình Định, đóng vai trò quan trọng không chỉ trong gìn giữ giá trị đa dạng sinh học của tỉnh và của Việt Nam mà còn trong gìn giữ môi trường nước cho Bình Định.

Theo kết quả điều tra xây dựng Báo cáo quy hoạch Bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn đến năm 2020 ghi nhận độ che phủ thảm thực vật rừng còn rất lớn (19.832ha, chiếm 88,3%) tổng diện tích tự nhiên khu bảo tồn, chủ yếu là rừng tự nhiên (19.784ha chiếm 88,1%).

Đặc biệt rừng giàu (rừng chưa qua khai thác còn tương đối nguyên sinh) là 11.727ha, chiếm 52,2%; thảm thực rừng chủ yếu là rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, kiểu rừng này có diện tích là 11.175ha, chiếm 49,7% tổng diện tích khu bảo tồn.

Các điều tra ban đầu về đa dạng sinh học trong khu vực đã thống kê được 300 loài động vật với 83 loài thú, 141 loài chim, 47 loài bò sát và 29 loài lưỡng cư; 547 loài thực vật thuộc 304 chi, 110 họ thực vật bậc cao.

Bên cạnh các loài quý hiếm được đánh giá theo các tiêu chí xếp hạng tình trạng bảo tồn trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN, khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn cũng có rất nhiều loài động vật được ưu tiên bảo vệ theo các quy định hiện hành của pháp luật...