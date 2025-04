Bản tin 8H: Thực hiện quyết định về công tác cán bộ của Bộ Quốc phòng

TPO - Đại tá Đào Quốc Thạo giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh giữ chức Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chiều 6/4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP và chức vụ Chính ủy BĐBP tỉnh. Thực hiện các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Quốc phòng, Đại tá Ninh Văn Hợp thôi giữ chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lạng Sơn để nghỉ hưu theo chế độ; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Đào Quốc Thạo, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP, tỉnh giữ chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Trịnh Hữu Tăng thôi giữ chức Chính ủy BĐBP tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ; bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh giữ chức Chính ủy BĐBP tỉnh.

Khoảng 14h30 ngày 6/4, sau tiếng động mạnh, sinh viên đang sống tại ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương) phát hiện một cô gái đã tử vong, thi thể biến dạng dưới chân tòa nhà Ex. Người này sau đó được xác định là L.T.H.Y. (22 tuổi, quê Lâm Đồng, sinh viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM) và đang ở trên tầng 9 của tòa Ex. Qua trích xuất camera, công an xác định Y. đi từ tầng 9 lên tầng 16 rồi rơi xuống đất. Theo nhà trường, nữ sinh bỏ học 4 học kỳ gần nhất. Nhà trường đã ra quyết định cảnh cáo học vụ, sau đó là quyết định buộc thôi học đối với nữ sinh này. Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, đang điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong ngày 6/4, toàn quốc xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 23 người.Tổng cộng 2 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, cả nước xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông, làm chết 54 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 16.698 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm về nồng độ cồn và vi phạm về tốc độ chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong ngày 6/4, lực lượng CSGT đường bộ kiểm tra, xử lý 8.032 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 60 xe ô tô, 2.404 xe mô tô, 61 phương tiện khác, tước 421 giấy phép lái xe.

Khoảng 12h ngày 6/4, tại Quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang, thuộc địa bàn xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo, BKS 22F-005.91 kéo theo sơ mi rơ mooc đi hướng Hà Giang - Tuyên Quang, với xe ô tô khách biển số 99B-01664 chạy chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến ít nhất 4 người trên xe khách bị văng ra đường và chấn thương. Một nạn nhân nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Dù được tận tình cứu chữa, nạn nhân không qua khỏi. Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân tử vong và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 6/4, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ Cứu nạn trên sông, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường An Bình, TP Biên Hoà, giải cứu thành công nam thanh niên định nhảy cầu An Hảo tự tử. Trước đó, vào trưa cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo có một nam thanh niên đứng trên mép thành cầu An Hảo (thuộc phường An Bình), có ý định nhảy cầu. Sau một thời gian thuyết phục, động viên tinh thần, tổ công tác giải cứu nam thanh niên, đưa vào khu vực an toàn. Nam thanh niên được xác định là N.T.K. (25 tuổi, quê Kiên Giang). K. cho biết do buồn chuyện gia đình nên đón xe đến cầu An Hảo định nhảy sông Đồng Nai tự tử.

Ngày 7/4, tức ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất do mưa lớn. Đồng bằng và trung du Bắc Bộ tuy không mưa lớn như vùng núi nhưng vẫn ghi nhận mưa rào nhẹ rải rác, có nơi có dông, thời tiết âm u. Tại Trung Trung Bộ, thời tiết tương đối ổn định. Trong ngày 7/4, khu vực này chỉ xuất hiện mưa vài nơi, chủ yếu vào chiều tối, ban ngày vẫn có nắng. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên duy trì trạng thái thời tiết khô ráo vào ban ngày, trời có nắng, mưa dông vào chiều tối và đêm.