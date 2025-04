Bản tin 8H: Nữ chủ nhà hàng viết đơn đòi chủ tịch huyện trả tiền cơm tiếp khách

TPO - Một nữ chủ nhà hàng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện ở Nghệ An trả hơn 44 triệu đồng tiền cơm tiếp khách mà văn phòng UBND huyện còn nợ. Đại diện huyện cho biết sẽ tiến hành họp và có phương án trả nợ cho chủ nhà hàng trong thời gian tới.

Ngày 2/4, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh "đơn tố cáo" của một chủ nhà hàng gửi Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, để đòi nợ, khiến cư dân mạng xôn xao.Người đứng tên trong đơn là bà Phan Thị Thanh Mùi, chủ nhà hàng Minh Mùi, ở thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Nội dung đơn cho biết từ năm 2011-2015, Văn phòng UBND huyện Tương Dương nhiều lần đặt cơm tiếp khách tại nhà hàng của gia đình bà, đến nay, số nợ vẫn còn hơn 44 triệu đồng chưa được thanh toán. Con gái bà Mùi xác nhận lá đơn này do mẹ mình viết. Ông Nguyễn Hữu Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, nói với báo Người lao động việc Văn phòng UBND huyện nợ tiền diễn ra từ hơn 10 năm trước. Tuy nhiên do là huyện miền núi nghèo, việc bố trí kinh phí trả nợ gặp nhiều khó khăn, sắp tới huyện sẽ tiến hành rà soát, tổng hợp lại hồ sơ rồi sẽ họp và bàn phương án trả nợ tiền cho người dân.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được thực hiện từ năm 2025, hoàn thành năm 2027. Theo đó, tại Quyết định số 1850/QĐ-UBND, dự án cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu được xây dựng tại quận Tây Hồ, quận Long Biên, huyện Đông Anh với diện tích sử dụng đất khoảng 62,71 ha. UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến là trên 15.000 tỷ đồng, thực hiện năm 2025 - 2027. Tổng chiều dài khoảng 5,15km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/4, nhiệt độ tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tăng dần, nhưng trời vẫn rét vào đêm và sáng sớm. Một số nơi có thể đón mưa nhưng lượng mưa không lớn. Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thời tiết tương đối thuận lợi, mưa xuất hiện cục bộ, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm. Ban ngày trời nắng, Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (5-7/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong đó, Tây Bắc Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to.

Ngày 2/4, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, đã trao quyết định chuẩn y ông Vũ Quyết Tiến giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 31/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định số 2035-QĐNS/TW chuẩn y ông Vũ Quyết Tiến giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 2/4, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá (Kiên Giang). Theo người dân địa phương, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà ven sông, sau đó nhanh chóng lan sang các căn nhà lân cận. Do khu vực này chủ yếu là nhà tạm, che chắn bằng vật liệu dễ cháy, nên lửa bốc cao, khói đen bao trùm cả khu vực rộng lớn. Đến 17h45 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy thiêu rụi 6 căn nhà tạm ven sông. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, thiệt hại ước tính khoảng 800 triệu đồng. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 2/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai có thông báo kết quả kỳ họp thứ 48. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Võ Văn Chánh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cựu Bí thư Thành ủy Biên Hòa. Ông Chánh vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan Công ty Huy Hoàng (phường Tam Phước, TP Biên Hòa). Trước đó, tháng 3/2023, UBKT Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo ông Võ Văn Chánh. Đến cuối năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố ông Chánh để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan dự án khu dân cư Phước Thái (phường Tam Phước). (XEM CHI TIẾT)