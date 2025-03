Bản tin 8H: Phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng xóm lúc rạng sáng

TPO - Rạng sáng tỉnh dậy, bà Nguyễn T.D phát hiện Nguyễn Thanh Tân cầm vật phát lửa phóng hỏa nhà hàng xóm rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tối 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tân (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, nghe tiếng động lớn, bà Nguyễn T.D (ngụ cùng xóm) tỉnh giấc và phát hiện Nguyễn Thanh Tân cầm vật phát lửa ném vào nhà ông Nguyễn Văn Lực (64 tuổi, hàng xóm của Tân), rồi rời đi. Nghe tiếng tri hô của bà D, người dân xung quanh lập tức hỗ trợ dập lửa. Do nhà ông Lực nằm trong hẻm nhỏ, kết cấu bằng gỗ và chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi hoàn toàn căn nhà, đồng thời làm hư hỏng hai căn nhà lân cận. Sau đó, công an vây bắt Tân ở khu vực phường Mỹ Xuyên. Tại cơ quan điều tra, Tân thừa nhận hành vi phóng hoả nhà hàng xóm. Được biết, Tân nghiện ma túy.

Chiều tối 29/3, lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến một học sinh lớp 2 tử vong.Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, cháu V.G.H (học sinh lớp 2, ở thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) theo cha đi làm ở thôn Tam An, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh. Trong lúc cha không để ý, cháu H tự ý đi chơi ở cầu ĐH10 bắc qua kênh chính Phú Ninh. Một lúc sau, không ai thấy cháu H đâu, nghi ngờ bị rơi xuống kênh nước. Đến khoảng 18h, lực lượng chức năng vớt được thi thể cháu H, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khoảng 12h ngày 29/3, tàu cá neo đậu trên sông Nhật Lệ ở phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu cá mang số hiệu: QB 11429 của ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1976, ở xã Quang Phú, TP Đồng Hới) đang neo đậu trên sông Nhật Lệ, cạnh bên đường Hương Giang, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét, ngọn lửa bao trùm toàn bộ con tàu. Sau khoảng 30 phút kể từ khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản và phần lớn tàu cá đã bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu trên 1,2 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục hạ, trời rét. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ. Ngày 30/3, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trời rét, trong đó khu Tây Bắc trời lạnh. Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, mưa tập trung ở đồng bằng, ven biển, trời rét. Từ 30/3-2/4, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, có nơi kèm theo dông. Trong cơn dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khoảng 13h ngày 29/3, xe bán tải biển kiểm soát 73C-147.xx khi di chuyển trên quốc lộ 8, hướng lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đến đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xảy ra va chạm với xe máy biển số 38H1-369.xx. Hậu quả, xe bán tải và xe máy cùng rơi xuống mái taluy âm, cạnh cống thoát nước. Lãnh đạo xã Sơn Kim 1 cho biết vụ tai nạn khiến một người phụ nữ đi trên xe máy tử vong. Hai người khác gồm một người đi trên xe máy và người trong xe bán tải bị thương. (XEM CHI TIẾT)

Tối 29/3, lãnh đạo UBND xã Văn Hải (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết khoảng 16h30 chiều cùng ngày, người dân đi qua bãi biển xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) thấy thi thể nam giới trôi vào bờ biển đang trong giai đoạn phân hủy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người nạn nhân có căn cước công dân mang tên Bùi Sỹ Nhất (SN 1977, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu). Giấy tờ tùy thân này nhận định trùng khớp với ông Bùi Sỹ Nhất, trú xã Thuận Long (xã Quỳnh Long cũ), mất tích trong vụ chìm tàu vào ngày 18/3. Gia đình nạn nhân đang phối hợp nhận dạng. (XEM CHI TIẾT)