Đi đường nào đến lễ hội Đền Hùng để tránh ùn tắc?

Theo đó, thời gian phân luồng được thực hiện từ ngày 29/3 đến hết ngày 7/4/2025 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 âm lịch). Theo phương án, chủ phương tiện có nhiều hướng tiếp cận khác nhau đến khu vực Đền Hùng (xã Hy Cương, phía Tây TP. Việt Trì).

Nếu các phương tiện di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có thể vào nút giao IC7 rồi đi vào đường Phù Đổng, qua đường Trường Chinh, đường Nguyễn Tất Thành rồi đến Đền Hùng. Phương tiện cũng có thể di chuyển từ nút giao IC8 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai rồi rẽ vào Quốc lộ 2, đến Km 67+300 và rẽ phải vào Quốc lộ 32C rồi đến Đền Hùng.

Nếu phương tiện di chuyển từ Vĩnh Phúc theo Quốc lộ 2 về Đền Hùng sẽ đi qua cầu Hạc Trì hoặc qua cầu Việt Trì. Sau đó, các xe đi qua cầu Vĩnh Phú đi vào đường Nguyễn Du. Các xe đi theo hướng này, phải đi vào đường Nguyễn Tất Thành.

Phương tiện đi hướng TP. Hà Nội qua cầu Văn Lang đến Đền Hùng: Di chuyển qua cầu Văn Lang, đi thẳng đến ngã tư giao với đường Hùng Vương, TP Việt Trì, sau đó rẽ trái vào đường Hùng Vương và di chuyển đến đường Nguyễn Tất Thành để đến Đền Hùng.

Đối với các phương tiện từ hướng tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái: Theo Quốc lộ 2 về Đền Hùng đến ngã ba giao với đường Quốc lộ 32C, rẽ phải vào Quốc lộ 32C. Ô tô từ tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái và huyện Đoan Hùng, Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) đi cũng có thể đi cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ về đến nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) rồi đi đến nút giao IC8 rẽ trái vào Quốc lộ 2, đến Km 67+300, rẽ phải vào quốc lộ 32C.

Từ Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tân Sơn, Yên Lập (tỉnh Phú Thọ), các phương tiện có thể di chuyển theo quốc lộ 32, 32C, đi vào đường Hồ Chí Minh, rẽ phải vào đường tỉnh lộ 320B, quốc lộ 2D rẽ trái vào quốc lộ 32C tránh TP. Việt Trì. Nếu các phương tiện di chuyển theo Quốc lộ 32, 32C qua cầu Văn Lang, rẽ trái vào Quốc lộ 32C, tránh TP. Việt Trì đến ngã ba chợ Nú vào Quốc lộ 32C tránh TP. Việt Trì đến Km 10+800 rẽ phải vào đường Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành để đến Đền Hùng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ, các phương tiện di chuyển theo các hướng về Đền Hùng sẽ gửi xe vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đối với xe taxi vận chuyển khách vào khu vực Đền Hùng, xe phải dừng trả khách, quay đầu xe ở đầu đường Lữ Gia (ngã tư giao tỉnh lộ 325C). Các xe đi từ Lâm Thao theo Quốc lộ 32C vào khu vực Đền Hùng dừng trả khách, quay đầu xe ở khu vực phía ngoài, đầu vào cổng chính Đền Hùng. Các xe taxi đi từ đường Nguyễn Tất Thành dừng trả khách, quay đầu xe ở gần khu vực ngã tư giao đường Nguyễn Tất Thành và đường quốc lộ 32C.

Xe taxi không được vào khu vực trong Đền Hùng; không được dừng, đỗ dọc đường để đón, trả khách… Ngoài ra, các phương tiện ô tô chở hàng hóa không được vào Đền Hùng giai đoạn này.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các chủ phương tiện cần tuân thủ theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông và kế hoạch phân luồng từ xa của Công an tỉnh Phú Thọ để di chuyển đúng quy định để đảm bảo giao thông được thông suốt, tránh ùn tắc.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án. Đồng thời, đơn vị này cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ ở từng chốt và từng vị trí được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo uy tín, hình ảnh tốt đẹp của lực lượng Công an tỉnh nói chung, Cảnh sát giao thông nói riêng đối với khách du lịch về thăm quan, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.