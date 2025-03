5 vạn người đổ về Đền Hùng bất chấp mưa rét

Mặc cho thời tiết mưa rét, hàng vạn du khách thập phương đã hành hương về Đền Hùng, Phú Thọ chờ đợi để thắp hương.

Mặc dù còn gần 1 tuần nữa mới đến ngày chính giỗ Tổ Hùng Vương 2025 (10/3 Âm lịch), nhưng hôm nay (30/3, tức ngày 2/3 Âm lịch) nhiều người dân đã đổ về Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Ghi nhận của PV VietNamNet, từ 8h, dòng người đã bắt đầu di chuyển qua sân hành lễ và di chuyển chậm qua khu vực cổng Đền Hùng để hành hương hướng lên Đền Thượng.

Do người quá đông, hiện tượng ùn tắc cục bộ, lực lượng công an đã bố trí lực lượng tại nhiều vị trí, lập hàng rào mềm để đảm bảo an toàn cho du khách và tình hình an ninh trật tự.

Đến 9h, các khu vực bãi đỗ xe chính của Khu di tích lịch sử Đền Hùng đều chật kín không tiếp nhận thêm phương tiện.

Anh Trần Hoàng Quý (32 tuổi, trú TP. Việt Trì) cho biết, hàng năm vào dịp cuối tuần trước ngày chính hội, gia đình anh đều lên thắp hương tại Đền Thượng.

Theo anh Quý, khoảng 8h, gia đình anh lên tới khu vực cổng đền, đã thấy hàng nghìn người tập trung chờ đợi di chuyển chậm qua cổng đền. 9h30, gia đình anh có mặt và thắp hương trên Đền Thượng.

Trao đổi với VietNamNet, bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết, ngày hôm qua (29/3) khoảng 1,5 vạn du khách đã về với Đền Hùng.

Theo bà Oanh, các lực lượng chức năng được phân công nhiệm vụ đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, đến thời điểm hiện tại tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo.

"Hôm nay, ngày Chủ nhật lượng khách dự kiến có thể đông gấp 3 lần ngày hôm qua, lên tới gần 5 vạn người, từ sáng sớm hôm nay, lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tại nhiều vị trí, lập hàng rào mềm để đảm bảo dòng người di chuyển an toàn lên các đền thắp hương", bà Oanh nói.

Để bảo đảm an ninh trật tự giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa - du lịch đất Tổ năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án, huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa - du lịch đất Tổ năm 2025 diễn ra từ ngày 29/3 đến 7/4 (tức từ mùng 1 đến 10/3 Âm lịch) tại TP. Việt Trì cùng nhiều chuỗi sự kiện, hoạt động.