Lấy ý kiến sửa quy định để Việt Nam nhập khẩu máy Trung Quốc

TPO - Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, các máy bay nhập khẩu vào Việt Nam sẽ bao gồm máy bay được nhà chức trách hàng không Trung Quốc cấp hoặc công nhận.

Nội dung trên nằm trong các văn bản mà Bộ Xây dựng đưa ra khi mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016 của Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016 về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Thời gian lấy ý kiến từ 1/4 - 1/5.

Theo đó, Khoản 2 Điều 12d Nghị định số 92/2016 quy định: "Các chủng loại tàu bay nhập khẩu vào Việt Nam được Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) hoặc Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) hoặc nhà chức trách hàng không Việt Nam cấp chứng chỉ loại tàu bay".

Bộ Xây dựng đề xuất sửa nội dung trên thành: "Các chủng loại tàu bay nhập khẩu vào Việt Nam được nhà chức trách Hàng không liên bang Mỹ (FAA), cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA), nhà chức trách hàng không Trung Quốc (CAAC), nhà chức trách hàng không Brazil, nhà chức trách hàng không Canada, nhà chức trách hàng không Liên bang Nga, nhà chức trách hàng không Anh cấp hoặc nhà chức trách hàng không Việt Nam cấp hay công nhận Giấy chứng nhận Loại tàu bay".

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay các quy định pháp lý chưa cho phép các máy bay của Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam nên từ năm 2006 đến nay, ngành hàng không Việt Nam đã và đang khai thác các loại máy bay được 6 nhà chức trách hàng không cấp Giấy chứng nhận.

Theo đó giấy chứng nhận do FAA cấp đối với các máy bay Boeing 737, 767, 777, 787; Gulf stream G450, G650; Cesna C206. Giấy chứng nhận do EASA cấp đối với máy bay Airbus A319, 320, 321, 330, 350; ATR 72; Helicopter EC 155, EC 225, AS332L2, Capri G2; AW 189; Falcon 7x, Falcon 2000. Giấy chứng nhận do Cục Hàng không Brazil cấp đối với máy bay Embraer 145, 190. Giấy chứng nhận do Bộ Giao thông Vận tải Canada cấp đối với máy bay Bell 505; Bombadier CRJ 900 và giấy chứng nhận do nhà chức trách hàng không Nga cấp đối với các trực thăng Mi 17/172.

Tuy nhiên thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình hình chiến sự xảy ra trên một số khu vực trên thế giới ảnh hưởng đến dây chuyền cung cấp vật tư, khả năng cung cấp máy bay đầy đủ từ các nhà sản xuất máy bay truyền thống như Airbus, Boeing và Embraer đúng hạn và đầy đủ.

Ngoài ra, lệnh triệu hồi đối với động cơ Pratt Witney cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác máy bay của Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường hàng không nói riêng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Trước đó, Hãng hàng không Vietjet đề xuất đưa 2 máy bay ARJ21- 700 (COMAC C909) do Tập đoàn Máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC) sản xuất vào khai thác tại Việt Nam và Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về loại máy bay này.

Từ ngày 15-24/1 Cục HKVN đã cử đoàn công tác làm việc trực tiếp với COMAC và Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) để tìm hiểu về máy bay C909.

Cục HKVN cho biết, C909 là loại máy bay phản lực chở khách tầm ngắn đến trung bình, có sức chứa từ 78 - 95 hành khách với tốc độ hành trình khoảng 825km/h. Chiều dài thân máy bay là 33,46m, sải cánh đạt 27,29m, chiều cao 8,4m và có trọng lượng cất cánh tối đa 40,5 tấn. Đặc biệt, hệ thống quy chế an toàn của Trung Quốc đối với C909 được thiết lập các phần tương tự như các tổ chức của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Tính đến ngày 5/1 vừa qua, 160 máy bay C909 đã được cung cấp cho tổng cộng 12 hãng hàng không bao gồm 11 của Trung Quốc và 1 của Indonesia.

C909 đã chuyên chở tổng cộng hơn 19,16 triệu hành khách trên tổng cộng 633 đường bay tới 158 thành phố, 181 sân bay với giới bay tích lũy tổng là hơn 550.000 giờ bay và hơn 330.000 lượt cất hạ cánh.

Qua dữ liệu báo cáo của COMAC, không có tai nạn hay sự cố nghiêm trọng nào xảy ra với máy bay C909 kể từ khi đi vào hoạt động. Giờ bay trung bình khai thác của C909 hàng ngày trong năm ngoái vào khoảng 5,2 giờ với độ tin cậy đạt khoảng hơn 99%.