Bản tin 8H: Nghị quyết về công tác nhân sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của một số tỉnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự. Theo đó, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang; phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai; phê chuẩn kết quả bầu ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Phú Yên giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi kiện toàn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Ngày 25/3, một lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho biết chưa nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp chính thức nào từ tập thể phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh - Truyền hình TP Cần Thơ (Đài PT - TH TP Cần Thơ) về việc bị nợ nhuận bút và công tác phí suốt 20 tháng. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Đơn kêu cứu khẩn cấp được cho là của tập thể Đài PT - TH TP Cần Thơ gửi Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Theo nội dung đơn, tập thể phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đài bị nợ tiền nhuận bút và công tác phí kéo dài suốt từ tháng 8/2023 đến nay, khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn. Theo một lãnh đạo Đài PT - TH TP Cần Thơ, nhà đài vẫn trả đủ lương cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vào đầu tháng, nhưng chậm nhuận bút.

Tối 25/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập biên bản xử phạt tài xế xe Limousine đi vào đường cấm trên cầu vượt Thái Hà vào 19h40 cùng ngày.Qua kiểm tra, Đội CSGT đường bộ số 3 xác định chiếc ô tô vi phạm mang biển số tỉnh Lâm Đồng. Người lái xe là anh V.Đ.A. (SN 1991, quê ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế V.Đ.A. về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển cấm. Với lỗi này, nam tài xế bị phạt tiền 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Chiều 25/3, lãnh đạo UBND phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cho biết cơ quan Công an cơ quan đã tìm thấy 4 bánh xe và trả lại cho chủ xe điện. Theo đó, đối tượng T. C. B. (SN 1999, ngụ đường Võ Thị Sáu, phường 3, thành phố Bạc Liêu) đã đến Công an phường 7 đầu thú, khai nhận sau khi tháo 4 bánh xe ô tô của anh U. đã mang giấu tại một khu đất có nhiều cỏ dại tại phường 2, thành phố Bạc Liêu. Cơ quan Công an cơ quan tiến hành thu hồi 4 bánh xe trả lại cho bị hại và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh U. phát hiện chiếc xe ô tô điện 5 chỗ (chưa có biển số) mới mua không còn 4 bánh xe. Được biết, xe đậu trên vỉa hè đường Trần Huỳnh (trước khu vực nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm), đối diện siêu thị Coop Bạc Liêu.

Ngày 25/3, Chủ tịch UBND phường Lạc Đạo (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) xử phạt bà Đ.B.V. (SN 1979, trú phường Đức Long, TP Phan Thiết) 1,5 triệu đồng với hành vi vứt, bỏ rác thải, chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt xuống sông Cà Ty. Quyết định cũng buộc bà V. khôi phục tình trạng ban đầu và chi trả chi phí tổ chức khắc phục hậu quả. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video về hành vi vứt rác xuống sông Cà Ty do một người khách quay lại. Trong video, chủ quán nước ven đường dọc kè Cà Ty (phường Lạc Đạo) dọn dẹp các ly nhựa đựng nước đã uống cho vào bịch ni-lông rồi vứt thẳng xuống sông Cà Ty.

Sáng 26/3, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc trời lạnh, sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều trời nắng. Trạng thái thời tiết này ở Bắc Bộ còn duy trì đến ngày 28/3. Khu vực Thanh Hóa đến TP Huế đêm có mưa vài nơi, sáng có sương mù rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng. Từ đêm 28 đến ngày 31/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác nhiều nơi, nhiều nơi trời chuyển rét.