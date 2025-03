Bản tin 8H: Xôn xao clip tài xế 2 tay cầm điện thoại khi đang chở khách

TPO - Trong lúc điều khiển xe khách 16 chỗ, hai tay nam tài xế cầm 2 điện thoại để gọi điện và nhắn tin. Hành khách nhắc nhở nhưng tài xế phớt lờ.

Chiều 22/3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 42 giây ghi lại cảnh tài xế xe khách 16 chỗ buông cả hai tay khỏi vô lăng khi điều khiển xe. Theo đó, tay phải của tài xế cầm điện thoại đưa lên tai nghe, tay trái lướt điện thoại khác. Sự việc xảy ra vào khoảng 11h20 cùng ngày trên Quốc lộ 7, đoạn qua tỉnh Nghệ An. Tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe 16 chỗ chở khách từ huyện Diễn Châu đi huyện Con Cuông. Sự việc được hành khách quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Theo hành khách, khi thấy tài xế dùng điện thoại, hành khách đã nhắc nhở nhưng tài xế vẫn phớt lờ. Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An đang tập trung xác minh, làm rõ sự việc.

Trong quý I/2025, tỉnh Hải Dương có 6 dự án sử dụng vốn cấp tỉnh phải tạm dừng để thực hiện kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, với tổng vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương, trong số 6 dự án phải tạm dừng nói trên có một dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương; 2 dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở của Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ngoài ra, còn có 3 dự án về công nghệ thông tin và phát thanh truyền hình. Nguyên nhân tạm dừng các dự án trên do các cơ quan, đơn vị có dự án triển khai đang trong quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt 4 tài xế trong đoàn xe Porsche lấn làn, vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào sáng 19/3. Bốn người bị xử phạt gồm: P.C.C. (SN 1990, ở TPHCM, lái xe Porsche BKS 51K-911.XX); N.N.S. (SN 1992, ở TPHCM, lái xe Porsche BKS 51L-288.XX); N.V.L. (SN 1996, quê Đồng Nai, lái xe Porsche BKS 51K-939.XX); L.H.T. (SN 1990, ở TPHCM, lái xe Porsche BKS 51K-785.XX). Với hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đi vào làn đường ngược chiều), mỗi tài xế sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo thông tin từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sau 1 giờ tắt đèn sự kiện Giờ Trái đất năm 2025 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 22/3/2025), cả nước đã tiết kiệm lượng điện năng là 448.000 kWh, tương đương khoảng 942,2 triệu đồng. Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, Bộ Công Thương đồng chủ trì, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân. Năm 2025 đánh dấu lần thứ 17 Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn. Vào đêm và sáng, trời rét với mức thấp nhất từ 14-19°C, có nơi dưới 13°C. Ban ngày, nhiệt độ tăng hơn 10°C, trời nắng mạnh, cao nhất ở Bắc Bộ dao động 27-30°C. Tại Tây Bắc Bộ, đêm 23 và ngày 24/3 mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày 26-27/3, khu vực này khả năng nắng nóng diện rộng. Trung Trung Bộ mưa vài nơi, phía Bắc khu vực này đêm và sáng trời rét. Trong ngày 26-27/3, vùng núi Thanh Hóa - Huế khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày đón nắng, chiều tối và đêm khả năng xảy ra mưa rào và dông trái mùa, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 22/3, Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu phối hợp với đơn vị liên quan, Công an tỉnh làm việc với Công ty CP Dịch vụ du lịch Công tử Bạc Liêu, liên quan đến các phản ánh trong đoạn clip chê "nhà công tử Bạc Liêu không hấp dẫn bằng sở thú". Trưa 21/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông vào khu nhà Công tử Bạc Liêu. Người này chê điểm tham quan không có gì thú vị, giá vào cửa 45.000 đồng là cao, đến sở thú xem còn hấp dẫn hơn. Video gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đến chiều 22/3, người đàn ông đăng clip đã xóa nội dung đăng tải trước đó và công khai xin lỗi trên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)