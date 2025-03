Bản tin 8H: Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

TPO - Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của thành phố.

Chiều 19/3, tại hội trường Thành ủy Huế diễn ra hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của thành phố.Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền, thành phố Huế tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 19/3, Trường Đại học Công Thương TPHCM đăng lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 lên trang Fanpage chính thức của trường. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dự kiến kéo dài 4 tuần từ ngày 9/2/2026 đến 8/3/2026 (tức ngày 22/12/2025 đến 21/1/2026 âm lịch). Đại diện Trường Đại học Công Thương TPHCM cho biết lịch nghỉ Tết thực chất nằm trong tiến độ đào tạo 2025 - 2026. Tiến độ đào tạo của trường quy định đầy đủ thời gian học, thời gian thi, thời gian nghỉ hè, nghỉ Tết... Việc công bố tiến độ đào tạo để sinh viên chủ động thời gian hoàn thành kế hoạch học tập trong khóa.

Ngày 19/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tu sĩ tử vong trong tình trạng lõa thể tại ngôi chùa thuộc tỉnh Vĩnh Long, gây xôn xao dư luận. Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết sự việc diễn ra tại chùa Giác Thiên trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Người tử vong là Đại đức Thích Pháp Như (thế danh Huỳnh Anh Tuấn, sinh năm 1963, nguyên quán tỉnh Bình Thuận). Khoảng 19h30 tối 17/3, sau khi tắm, Đại đức Thích Pháp Như bị đột quỵ khi đang lấy áo quần trong đơn (giường hộp) để thay. Do vị này ở một thất độc lập nên không ai hay biết để cấp cứu, Đại đức Thích Pháp Như tử vong sau đó. Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết theo biên bản khám nghiệm tử thi, kết luận tử vong do bệnh lý xuất huyết não.

Từ ngày 20/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ xu hướng tăng dần qua từng ngày, mưa còn rải rác vài nơi, tập trung vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Trong đó, khu Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông cục bộ. Tuy nhiên, thời tiết vẫn mang đặc điểm chuyển mùa với sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm. Ban đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ dao động 13-17°C, có nơi dưới 10°C, ban ngày nhiệt độ tăng nhanh khoảng 8-9°C, đạt mức cao nhất 23-25°C. Hình thái thời tiết này tương đối dễ chịu, không quá nóng nhưng cũng không còn lạnh buốt như những ngày trước đó. Trung Trung Bộ mưa rải rác trong 24-48 giờ tới. Từ 21/3, khu vực này trời vẫn rét về đêm và sáng, trong khi ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ.

Ngày 19/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 23 tỷ đồng cho ông V.V.M (ngụ Hà Giang). Ông M. là chủ nhân thuê bao VinaPhone sở hữu tấm vé may mắn trong kỳ quay 1.320 với bộ số 02-13-15-16-18-20, tối 26/2. Ông M. cho biết do sống huyện vùng cao không có điểm bán hàng, ông mua vé số thông qua ứng dụng Vietlott SMS. Ông thường chơi xổ số tự chọn Max 3D/3D+/3D Pro, Mega 6/45 và, Power 6/55 với số tiền 30.000-40.000 đồng/lần. Theo ông M., ông biết tin trúng thưởng khi vừa đi tập thể dục về. Ông nhận được tin nhắn từ tổng đài của Vietlott. Vợ chồng ông dự định gửi tiết kiệm số tiền này rồi sau đó sẽ cân nhắc việc sử dụng hợp lý. Tại lễ trao thưởng, ông M. trao tặng 300 triệu đồng đến quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 19/3, anh N.T.Q., (tài xế Grab) cùng gia đình gặp chị V.T.L. tại cơ quan chức năng ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để giải quyết vụ chuyển nhầm từ 71.000 đồng thành 71 triệu đồng. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, hai bên chưa giải quyết được vấn đề. Gia đình tài xế yêu cầu chị L. phải công khai xin lỗi vì đã đăng hình ảnh thông tin tài xế lên mạng xã hội thì mới chuyển trả lại tiền. Chị L. cho rằng đã cố gắng liên hệ với tài xế Grab, cộng với nhiều lần chuyển thêm tiền mệnh giá thấp vào số tài khoản ngân hàng của tài xế và nhờ cả hãng xe can thiệp nhưng không được mới đăng lên mạng xã hội. Hiện, chị L. chưa nhận lại tiền. Chị L. cho biết nếu không giải quyết được bằng thỏa thuận, sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Trước đó, ngày 15/3, chị L. đặt xe ôm công nghệ tại TP Vũng Tàu. Lúc thanh toán, chị L. chuyển nhầm 71.000 đồng thành 71 triệu đồng. Chị L. có liên hệ nhưng tài xế tắt máy. Hai ngày sau, chị L. đăng tải thông tin tài xế lên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)