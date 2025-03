Bản tin 8H: Gần 9.500 công chức, viên chức TPHCM nghỉ việc

TPO - Từ 2020-2023, TPHCM có 9.470 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. Trong đó, 42,09% là người ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế chiếm tỷ lệ 43,04%, ngành nghề khác gần 15%.

Ngày 14/3, UBND TPHCM cho biết trong 3 năm (2020-2023), thành phố có 9.470 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. Trong đó, có 855 cán bộ, công chức và 8.615 viên chức. Trong tổng số viên chức xin nghỉ việc, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 3.626 trường hợp (tỷ lệ 42,09%); y tế là 3.708 (tỷ lệ 43,04%); còn lại 1.281 trường hợp thuộc các lĩnh vực sự nghiệp khác (tỷ lệ 14,87%). Đặc biệt, tỷ lệ có trình độ đại học nghỉ việc chiếm cao nhất, với 77,07%. Theo UBND TP HCM, cán bộ rời khu vực công là do các chính sách đãi ngộ tiền lương chưa thực sự thỏa đáng, chưa đáp ứng được điều kiện sống, chưa đủ sức để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm làm việc, cống hiến.

Chiều 15/3, UBND xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), cho biết đã có báo cáo liên quan vụ 5 du khách người Hàn Quốc bị tai nạn khi tham gia tour xe jeep vượt đồi cát Phước Dinh. Chiều 5/3, Công an xã Phước Dinh nhận đơn của anh K.Y. (quốc tịch Hàn Quốc) trình báo về việc ngày 26/2, anh đặt tour du lịch của Công ty TNHH Good Day Venaja (trụ sở tại Nha Trang, Khánh Hòa) cho 5 người Hàn Quốc tham quan đồi cát tại Ninh Thuận. Chiều cùng ngày, trong quá trình chở khách, tài xế xe jeep chạy nhanh, lao xuống dốc đồi cát rồi lật ngửa, khiến 5 du khách bị thương. Quá trình điều trị cho bà K.Yena, vợ ông K.Y., hết tổng chi phí 250 triệu đồng. Hộ kinh doanh Mũi Dinh Jeep Tour hỗ trợ 150 triệu đồng, còn phía Good Day Venaja không có động thái gì. Ông K.Y. muốn các bên thỏa thuận để chi trả số tiền còn nợ bệnh viện và chi phí chuyến bay đưa vợ ông về Hàn Quốc, khoảng 650 triệu đồng.

Ngày 15/3, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết tính đến ngày 14/3, PC08 đã tiếp nhận hơn 6.800 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe trực tiếp và hơn 2.500 hồ sơ đăng ký trực tuyến. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, từ ngày 17/3, Công an TP HCM chính thức triển khai công tác cấp, đổi giấy phép lái xe tại trụ sở công an ở 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức và 5 xã, thị trấn trung tâm thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè. Tính đến nay, Công an TP HCM đã triển khai 25 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, gồm 22 điểm như trên và 3 điểm là: số 252 đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3; số 8 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; số 111 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối với Cảng Đề Gi, huyện Phù Cát.Tổng chiều dài tuyến đầu tư khoảng 17,3km đi qua địa phận các xã Cát Hanh, Cát Tài, Cát Minh, Cát Khánh (huyện Phù Cát). Tổng mức đầu tư Dự án là 1.432 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo UBND tỉnh Bình Định, thời gian thực hiện Dự án là năm 2024-2025, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; năm 2026-2028, triển khai thi công hoàn thành Dự án.

Ngày 15/3, UBND xã Đông La (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) phát đi thông tin tìm người thân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Long Am cùng lá thư viết tay. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 13/3, người quản lý nhà chùa Long Am phát hiện bé trai sơ sinh hơn một tháng tuổi bị bỏ lại dưới chân tượng Phật, kèm lá thư khẩn cầu xin cưu mang cháu. Trong thư, mẹ cháu bé cho biết là sinh viên ở Hà Nội, không thể nuôi cháu vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Được biết, cháu bé sinh ngày 10/2/2025, chưa có giấy khai sinh và chưa đặt tên cho cháu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 16/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét và mưa, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét từ ngày 17/3. Từ ngày 16/3, miền Bắc giảm nồm ẩm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; khu vực Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ C.