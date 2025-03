Bản tin 8H: Bé gái 13 tuổi bị đe dọa vì vay tiền bằng clip nhạy cảm

TPO - Tháng 3/2025, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của gia đình nạn nhân 13 tuổi bị các đối tượng đe dọa khi vay tiền bằng clip nhạy cảm.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền bằng cách thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm. Vào đầu tháng 3/2025, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân 13 tuổi vay tiền bằng cách thế chấp clip khiêu dâm bị các đối tượng đe dọa. Nạn nhân cho biết có tham gia chương trình quà tặng điện thoại iPhone 15 miễn phí trên mạng xã hội Facebook. Khi hỏi thể lệ nhận quà, nạn nhân được hướng dẫn khai báo thông tin cá nhân. Đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển 800.000 đồng để nhận quà tặng. Khi nạn nhân nói không có tiền, đối tượng đe dọa tố cáo tới cơ quan Công an vì làm hỏng chương trình quà tặng. Lúc này, nạn nhân nhận được tin nhắn cho vay tiền bằng hình thức gửi clip khiêu dâm. Nạn nhân đồng ý và đã quay clip rồi gửi cho các đối tượng để lấy tiền trả nợ. Khi chậm trả tiền, nạn nhân bị “khủng bố”, đòi nợ, đe dọa phải tiếp tục quay nhiều clip khiêu dâm.

Ngày 13/3, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận giao Đảng ủy UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao và đường kết nối tuyến đường sắt này với trung tâm TP Phan Thiết. Theo kế hoạch, dự án đường kết nối TP Phan Thiết với tuyến đường sắt tốc độ cao có quy mô 12 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 6.990 tỷ đồng. Tuyến đường này có quỹ đất dự phòng để phát triển hệ thống đường sắt nhẹ đô thị trong tương lai. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài 1.541 km, đi qua 20 tỉnh, thành phố, trong đó Bình Thuận có 156 km đường sắt với hai ga hành khách chính là ga Phan Thiết và ga Phan Rí. Tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu hoàn thành dự án chậm nhất vào quý IV/2028.

Tối 13/3, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) phát đi thông tin cảnh báo giả mạo kêu gọi từ thiện.Theo đó, các trang, nhóm trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin kêu gọi hỗ trợ một bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Nội dung được người dùng tên Huỳnh Hữu Hiếu cho biết con trai là bé Huỳnh Hữu Đức (sinh năm 2024, xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều trị bệnh viêm màng phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng máu tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Theo bài đăng, bệnh nhi đã tử vong, gia đình đang gặp khó khăn và xin nhận hỗ trợ vào số tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thông tin, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho hay đơn vị không tiếp nhận và điều trị bệnh nhi như bài viết chia sẻ.

Ngày 13/3, UBND xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh thông báo về việc tìm người thân của bé trai bị bỏ rơi bên hông chùa Thiện Ân, ấp 46. Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên hông chùa Thiện Ân ở ấp 46 nên báo cơ quan chức năng. Bước đầu xác định bé trai khoảng vài ngày tuổi, nặng khoảng 3,1 kg. Bé trai sau đó được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe bé trai ổn định. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người thân cho bé.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng chiều và đêm 15/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Theo dự báo, từ đêm 15/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Khoảng ngày 17/3, khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế trời cũng chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; khu vực Quảng Bình đến TP Huế phổ biến 17-19 độ C. Tại Hà Nội, từ đêm 15/3 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Thủ đô phổ biến 14-16 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối 15-16/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo). Theo quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Tám Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (Phó Trưởng Ban Thường trực); Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (XEM CHI TIẾT)