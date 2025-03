Bản tin 8H: Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế

TPO - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Chí Tài.

Tại Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 7/3/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Trước đó, sáng 26/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 22, HĐND thành phố Huế (khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã bầu ông Nguyễn Chí Tài - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, lãnh đạo UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026 hiện có Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Phương và 4 Phó Chủ tịch là Nguyễn Thanh Bình, Phan Quý Phương, Hoàng Hải Minh, Nguyễn Chí Tài.

Đêm 9/3, Công an xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, 2 xe máy lưu thông trên đường liên xã nối liền giữa làng Chan với trung tâm xã Ia Pnôn va chạm nhau. Sau vụ tai nạn, hai xe máy bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn khiến ông Siu U. (trú làng Chan, xã Ia Pnôn) tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khoảng 14h ngày 9/3, khi lưu thông trên tuyến đường quốc phòng ven biển đoạn qua thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh), người dân địa phương phát hiện có 2 người gục bên vệ đường, cạnh xe máy bị hư hỏng. Khi tới kiểm tra, nhận thấy 2 người đã tử vong, người dân đã báo tới chính quyền địa phương. Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.V.K. (SN 1972) và anh C.V.S. (SN 1986, cùng trú thôn Cao Thắng). 2 nạn nhân là cậu cháu. Theo lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân, đoạn đường xảy ra sự việc có khúc cua khá cong, nhiều khả năng do không làm chủ được tay lái nên phương tiện tông vào cột mốc bên đường, dẫn tới tai nạn thương tâm.

Ngày 10/3, nhiệt độ tăng dần, miền Bắc ấm áp hơn, có sự phân hóa thời tiết giữa khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ nhưng vẫn còn cảm giác rét vào sáng sớm và ban đêm. Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 16-18°C, cao nhất 19-22°C, trời nhiều mây, đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Khoảng ngày 14-15/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ ngày 16/3 có mưa vài nơi. Từ khoảng ngày 15-16/3 có khả năng trời chuyển rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ngày 10/3 và khoảng đêm 15-18/3 có mưa, mưa rào rải rác; những ngày khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ thời kỳ đêm 10/3 và ngày 11/3 có mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Cụ thể, tại Quyết định số 555, ngày 8/3, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Cương, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh. Đồng thời, tại Quyết định số 554, ngày 8/3, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Tiến. Trước đó, ông Lò Văn Tiến đã có đơn xin thôi việc vì lý do sức khỏe. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/3, dưới sự chứng kiến của Công an thị trấn Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chị H.T.K.D (SN 1995, trú TDP Đồng Phú) đã chuyển khoản trả lại 100 triệu đồng cho chị P.T.Y (SN 1974, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Hai ngày trước (7/3), chị D. bất ngờ nhận được 100 triệu đồng từ số tài khoản lạ chuyển vào tài khoản cá nhân mình. Chủ tài khoản sau đó liên hệ công an nhờ xác minh, tìm người trả lại. Lực lượng chức năng sau đó xác định người chuyển nhầm là chị P.T.Y nên hướng dẫn làm thủ tục nhận lại tiền. (XEM CHI TIẾT)