Bản tin 8H: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam

TPO - Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Khắc Nam và 6 Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 14/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, HĐND Thành phố khai mạc Kỳ họp thứ 24 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND TP Hải Phòng thông qua 2 Nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Trong đó, HĐND Thành phố miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Khắc Nam và miễn nhiệm 6 Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo nhiệm kỳ công tác 2021-2026, ông Lê Khắc Nam không nằm trong diện nghỉ hưu, nhưng xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng) vừa phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh DVL tổ chức đấu giá thành công lô gỗ sưa với số lượng lớn. Số gỗ này được thu hồi trong quá trình duy tu công viên cây xanh từ năm 2018 đến nay trên địa bàn Hà Nội do Sở Xây dựng quản lý. Lô gỗ sưa gồm 1.463 lóng, khúc gỗ, tương đương hơn 39m3 lõi và vỏ. Phiên đấu giá bắt đầu lúc 9h và kéo dài đến 10h. Kết quả Công ty cổ phần bất động sản Đại Như Ý, địa chỉ tại số 96-97 phố Lý Anh Tông, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, trúng đấu giá với giá trúng hơn 154,810 tỷ đồng.

UBND huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cặp vợ chồng bị tử vong do ăn phải nấm độc hái trong rừng. Theo thông tin ban đầu, sáng 3/3, khi vào rừng, vợ chồng ông L.V.T. (SN 1968) và vợ là bà H.T.H. (SN 1971, ngụ bản Co Cài, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) thấy có nấm rừng (loại nhỏ, có màu trắng) nên hái về ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn, vợ chồng ông T. bị nôn mửa nhiều. Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ xác định cả hai bị ngộ độc nghiêm trọng, được chuyển tuyến ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp. Tuy nhiên, hai bệnh nhân tử vong ngày 9/3.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thái Bình cho hay tài xế ô tô BKS 18C-124.06, có 7 lần vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông trong 2 tuần, bị phạt nguội 133 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe và bị tạm giữ giấy phép lái xe cho đến khi hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính.Tài xế là nữ giới sinh năm 2002, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Nữ tài xế này điều khiển xe chở cơm từ tỉnh Nam Định giao đến một công ty trong Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình vào các buổi trưa. Nữ tài xế cho biết do không chú ý quan sát tín hiệu đèn giao thông và có sự nhầm lẫn đèn đỏ được rẽ trái nên liên tục vi phạm.

Tối 14/3, tại đường Mê Linh (đoạn qua xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội) xảy ra ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Cụ thể, khoảng 20h10 tối 14/3, xe ô tô tải (chưa rõ biển số, người lái) lưu thông trên đường Mê Linh, hướng từ Hà Nội đi Vĩnh Phúc. Đến Km 4+900, xe bất ngờ va chạm với xe máy BKS 88G1- 378.XX (chưa rõ người điều khiển) và 1 xe máy (chưa rõ biển số, người điều khiển) đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến 2 người đàn ông tử vong tại chỗ, một phụ nữ bị gãy chân được đưa đi cấp cứu. Hai xe máy bị hư hỏng nặng, văng xa khoảng 10 mét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 15/3, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Từ đêm 15/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét từ ngày 17/3. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; khu vực Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 15-16/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16/3, miền Bắc giảm nồm ẩm.